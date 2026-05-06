Ladki Bahin Movie Trailer : लाडक्या बहिणींचा लाडका चित्रपट! गौतमी पाटीलचा नवाकोरा सिनेमा; ट्रेलर झाला Launch

Ladki Bahin Movie Trailer : नवीन मराठी सिनेमा ‘Ladki Bahin’ प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असून त्याचा ट्रेलर नुकताच लाँच करण्यात आला आहे. या चित्रपटात Gautami Patilसह अनेक दिग्गज अभिनेत्री झळकणार आहेत.

Updated On: May 06, 2026 | 04:33 PM
  • नवा मराठी भाषि सिनेमा प्रदर्शित होत आहे
  • सिनेमात सुप्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटीलही झळकणार आहे
  • ‘Ladki Bahin’ सिनेमाचा ट्रेलर लाँच करण्यात आला आहे
Ladki Bahin Movie Trailer : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘लाडकी बहीण’ या योजनेने महाराष्ट्रातील महिलांना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाल्याचे दिसून येत होते. पण लाडकी बहीण योजना म्हणजे काय? महाराष्ट्र शासन लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून देणाऱ्या मासिक भत्त्याचा स्त्रियांनी लाभ कसा करून घ्यावा? तसेच त्या योजनेमध्ये असणाऱ्या प्रत्येक अडचणींशी सामना कसा करावा? या सगळ्यांची उत्तरे देण्यासाठी नवा मराठी भाषि सिनेमा प्रदर्शित होत आहे. सिनेमाचे नाव ‘लाडकी बहीण’ असून सिनेमात मराठी सिनेक्षेत्रातील अनेक दिग्गज अभिनेत्रींनी अभिनय केला आहे. तसे सिनेमात सुप्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटीलही झळकणार आहे.

Ladki Bahin Movie Trailer Launched!

‘Ladki Bahin’ सिनेमाचा ट्रेलर लाँच करण्यात आला आहे. ट्रेलरमध्ये बहीण-भावाची कथा दाखवण्यात आली आहे. गरीब बहिणीला श्रीमंत भावाच्या घरी मिळणारी तुच्छ वागणूक आणि गरिबीतून सावरण्यासाठी परिस्थितीशी दिलेली लढत या सिनेमात दाखवण्यात आली आहे. परिस्थीतीशी लढताना शासनाने जाहीर केलेली लाडकी बहीण योजना आणि त्यातून महिलांना मिळणार लाभ, यावर संपूर्ण कथा बेस आहेत. पुढे, त्यापासून महिलांनी सुरु केलेला उद्योग, त्यात येणाऱ्या अडचणी आणि त्यातून मिळालेला तोडगा त्यामुळे हा चित्रपट पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

सिनेमात दिग्गज अभिनेत्रींनीं केलेय अभिनय!

‘लाडकी बहीण’ सिनेमात उषा नाडकर्णी, सुरेखा कुडची, उषा नाईक, स्मिता तांबे, गौतमी पाटील, रुक्मिणी सुतार (सरू आजी), सारिका जाधव, पूनम कापसे, दर्शना जोकरे तसेच मेघा शिंदे अशा अनेक अभिनेत्रींनीं अभिनय केला आहे. तर सिनेमात माधव अभ्यंकर, शशांक शेंडे, अनिल नगरकर, सुरेश विश्वकर्मा तसेच सिद्धेश्वर झाडबुके झळकणार आहेत. शीतल शिंदे या सिनेमाची निर्माती आणि दिग्दर्शिका आहे. काही दिवसांपूर्वी सिनेमाचा पोस्टर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या हस्ते लाँच करण्यात आला होता.

सिनेमा 15 मेपासून संपूर्ण महाराष्ट्रभरात प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.

