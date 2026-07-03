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आली रे आली मराठी सिनेमाची वेळ आली! Ghabadkund सिनेमाचा दुसरा आठवडा, कमाई जाणून व्हाल अवाक

Updated On: Jul 03, 2026 | 08:44 PM IST
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सारांश

मराठी, हिंदी आणि हॉलिवूडमधील मोठ्या चित्रपटांच्या स्पर्धेतही 'घबाडकुंड' ने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत दुसऱ्या आठवड्याच्या अखेरीस ८.१० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

मराठी, हिंदी आणि हॉलिवूडमधील मोठ्या चित्रपटांच्या तगड्या स्पर्धेतही ‘घबाडकुंड’ ने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत प्रेक्षकांची पसंती मिळवली आहे. रहस्य, थरार आणि भयाचा अनोखा संगम असलेल्या या चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच प्रेक्षकांना खिळवून ठेवले आहे. दुसऱ्या आठवड्याच्या अखेरीस चित्रपटाने ८.१० कोटी रुपयांची कमाई करत उल्लेखनीय यशाची नोंद केली असून, तिसऱ्या आठवड्यातही त्याची यशस्वी घोडदौड कायम आहे.

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‘राजा शिवाजी’, ‘तुंबाडची मंजुळा’, ‘देऊळ बंद’ या मराठी चित्रपटांसह हिंदी आणि हॉलिवूडमधील अनेक बिग बजेट चित्रपट प्रदर्शित असतानाही ‘घबाडकुंड’ ने आपल्या वेगळ्या आशयाच्या आणि प्रभावी मांडणीच्या जोरावर स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. अनेक चित्रपटगृहांमध्ये हाऊसफुल शो सुरू असून, प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद कायम असल्याचे चित्र दिसत आहे.

चित्रपटातील उत्कंठावर्धक कथा, प्रभावी दिग्दर्शन, कलाकारांचा दमदार अभिनय, पार्श्वसंगीत, तांत्रिक मांडणी आणि रहस्यपूर्ण वातावरण यामुळे सर्व स्तरांतून चित्रपटाचे भरभरून कौतुक होत आहे. सकारात्मक ‘वर्ड ऑफ माऊथ’मुळे अनेक ठिकाणी शोची संख्या वाढवण्यात आली असून, आगाऊ तिकीट बुकिंगलाही उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

कुटुंबासह, मित्रमंडळींसोबत आणि ग्रुप बुकिंगद्वारे मोठ्या संख्येने प्रेक्षक चित्रपटगृहांकडे वळत आहेत. तिकीट बुकिंग प्लॅटफॉर्मवरही चित्रपटाला उत्कृष्ट रेटिंग मिळत असून, सोशल मीडियावर ‘घबाडकुंड’ची जोरदार चर्चा रंगली आहे. या यशामुळे दर्जेदार मराठी चित्रपटांबद्दल प्रेक्षकांचा वाढता विश्वासही अधोरेखित झाला आहे.

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‘आयकॉन द स्टाईल’चे निर्माते डॉ. रसिक कदम निर्मित आणि प्रीतम एस. के. पाटील दिग्दर्शित ‘घबाडकुंड’ हा चित्रपट तिसऱ्या आठवड्यातही प्रेक्षकांचे भरभरून मनोरंजन करत आहे. रहस्य आणि थराराचा वेगळा अनुभव घेण्यासाठी प्रेक्षक मोठ्या संख्येने चित्रपटगृहांकडे वळत असून, आगामी दिवसांतही चित्रपटाची यशस्वी घोडदौड कायम राहील, असा विश्वास चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमने व्यक्त केला आहे.

Web Title: Second week performance of ghabadkund

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Published On: Jul 03, 2026 | 08:44 PM

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