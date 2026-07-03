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Sun Marathi New Serial: हरवलेल्या मोहनचा शोध, रहस्याचा थरार! ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’ ६ जुलैपासून ‘सन मराठी’वर

Updated On: Jul 03, 2026 | 12:08 PM IST
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सारांश

Sun Marathi New Serial: 'सन मराठी'वर ६ जुलैपासून सुरू होणारी 'सौभाग्यवती वृंदा मोहन' ही रहस्य, थरार आणि भावनांनी भरलेली नवी मालिका प्रेक्षकांना एका हरवलेल्या पतीच्या शोधाचा रोमांचक प्रवास दाखवणार आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

‘सन मराठी‘ वाहिनी प्रेक्षकांसाठी पहिल्यांदाच रहस्य, थरार आणि भावनांनी भरलेली नवी मालिका ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’ घेऊन येत आहे. मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित होताच त्यातील गूढ कथानकाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. एका हरवलेल्या पतीच्या शोधात निघालेल्या वृंदाचा संघर्ष, तिच्यासमोर उलगडणारी रहस्ये आणि प्रत्येक भागात वाढणारा थरार ही या मालिकेची प्रमुख वैशिष्ट्ये असणार आहेत.

मालिकेत वृंदा आपल्या हरवलेल्या पती मोहनच्या शोधासाठी मुंबईत येते. या प्रवासात तिचा एका अनोळखी कुटुंबाशी सामना होतो आणि त्यानंतर एकामागोमाग एक रहस्ये उलगडू लागतात. मोहन नेमका कुठे आहे? तो जिवंत आहे की नाही? त्याच्या गायब होण्यामागे कोणते गूढ दडले आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा वृंदाचा प्रवास प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणार आहे.

एका साध्या आणि निरागस स्त्रीचा धाडसी, जिद्दी आणि खंबीर प्रवास ही या मालिकेची खरी ताकद आहे. कथानकासोबतच मालिकेत लोकप्रिय कलाकारांचीही मोठी फौज पाहायला मिळणार आहे. सुहिता थत्ते, परी तेलंग, अक्षता नाईक, सुखदा बोरकर, स्नेहा मंगल, आशिष जोशी, आशिष वझे आणि किरण डांगे हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. विशेष म्हणजे, मालिकेचं नाव ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’ असलं तरी मोहनची भूमिका कोण साकारणार, याचा सस्पेन्स अद्याप कायम ठेवण्यात आला आहे.

ही मालिका ६ जुलैपासून दररोज रात्री ९.४५ वाजता ‘सन मराठी’वर प्रसारित होणार आहे.

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मालिकेचे लेखक स्वप्नील गांगुर्डे आणि महाबळेश्वर असून दिग्दर्शनाची धुरा अजय मयेकर यांनी सांभाळली आहे. मालिकेविषयी बोलताना अजय मयेकर म्हणाले, “‘सन मराठी’वर प्रत्येक मालिकेतून प्रेक्षकांना नवा अनुभव देण्याचा प्रयत्न केला जातो. ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’ ही वाहिनीवरील पहिली रहस्य आणि थरारप्रधान मालिका आहे. वृंदा आपल्या हरवलेल्या नवऱ्याच्या शोधासाठी मुंबईत येते. सर्वजण तिला तिचा नवरा या जगात नसल्याचं सांगतात, पण ती हार मानत नाही. सावित्रीने जशी आपल्या निष्ठा आणि धैर्याच्या बळावर सत्यवानाला परत मिळवलं, तशीच वृंदाही प्रत्येक संकटाचा सामना करत आपल्या पतीचा शोध घेते. हा प्रवास प्रत्येक स्त्रीला जिद्द, इच्छाशक्ती आणि धैर्याचा संदेश देणारा आहे.”

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मालिकेत वृंदाची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री स्वाती भिंगारदिवे म्हणाली, “वृंदा हे अत्यंत धाडसी पात्र आहे. कोणतीही ओळख नसताना मुंबईत येऊन आपल्या नवऱ्याचा शोध घेणं हे मोठं आव्हान आहे. ती आपल्या सौभाग्याचं रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक संकटाला सामोरी जाते. या प्रवासात प्रेक्षकांचं प्रेम आणि आशीर्वाद तिच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत.”

रहस्य, थरार, भावना आणि एका स्त्रीच्या जिद्दीची कहाणी अनुभवण्यासाठी प्रेक्षक आता ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

Web Title: Saubhagyavati vrinda mohan a mystery thriller packed with suspense and emotions premieres on sun marathi from july 6

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Published On: Jul 03, 2026 | 12:08 PM

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