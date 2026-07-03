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Lock Upp 2 Viral Video: ‘ब्लँकेटच्या आत ये..’, योगेश-आकांक्षाच्या व्हायरल व्हिडिओने रंगली चर्चा; ब्रेकअपनंतर पुन्हा वाढली जवळीक?

Updated On: Jul 03, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

Lock Upp 2 Viral Video: Lock Upp 2 मध्ये योगेश रावत आणि आकांक्षा चौधरी यांचा 'ब्लँकेट' व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ब्रेकअपनंतर दोघे पुन्हा जवळ आल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Lock Upp 2 Viral Video: ‘लॉकअप २’ या रिअॅलिटी शोमध्ये अनेक स्पर्धक त्यांच्या खेळीबरोबरच वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत आहेत. त्यापैकी ‘स्प्लिट्सव्हिला X6’ मधील माजी जोडपे योगेश रावत आणि आकांक्षा चौधरी पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरले आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमुळे दोघांच्या नात्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

शोच्या सुरुवातीलाच योगेश आणि आकांक्षा यांच्या नात्याबाबत बरीच चर्चा झाली होती. पाहुणी म्हणून आलेल्या उर्फी जावेदने त्यांच्या नात्यावर भाष्य करत काही दावे केले होते. त्यानंतर दोघांमधील समीकरणांवर प्रेक्षकांचे लक्ष लागून राहिले.

आता व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये योगेश आणि आकांक्षा एकत्र गप्पा मारताना दिसतात. संभाषणादरम्यान योगेश, आकांक्षाला “ब्लँकेटच्या आत ये” असे म्हणताना दिसतो. सुरुवातीला आकांक्षा हसत नकार देते. त्यानंतर योगेश स्वतः ब्लँकेट घेतो आणि काही वेळाने आकांक्षाही त्याखाली जाते. मात्र, व्हिडिओमध्ये दोघे एकमेकांपासून काही अंतरावर बसलेले दिसतात. त्यांनी नेमकी काय चर्चा केली, हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही.

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या व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेक चाहत्यांनी दोघांची केमिस्ट्री आवडल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी त्यांच्या नात्याबाबत पुन्हा तर्क-वितर्क सुरू केले आहेत. तथापि, योगेश आणि आकांक्षा यांनी त्यांच्या नात्याबाबत कोणतीही नवी अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

‘स्प्लिट्सव्हिला X6’ दरम्यान योगेश आणि आकांक्षा यांच्या प्रेमकथेची चर्चा झाली होती. मात्र, शो संपल्यानंतर दोघांनी आपण रिलेशनशिपमध्ये नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतरही त्यांच्या नात्याबाबत अनेक चर्चा रंगल्या.

सध्या ‘लॉकअप २’मध्ये दोघांचा प्रवास प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. आगामी भागांमध्ये त्यांच्या नात्याला कोणते वळण मिळते, याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: Breakup over yogesh rawat and akanksha chaudhary spark dating rumours again after viral lock upp 2 video

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Published On: Jul 03, 2026 | 10:19 AM

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