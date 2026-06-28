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स्टार प्रवाहच्या नायिका उत्साहात साजरी करणार वटपौर्णिमा; परंपरेला आधुनिक विचारांची सुंदर जोड

Updated On: Jun 28, 2026 | 03:31 PM IST
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सारांश

प्रेक्षकांनाही या विशेष उपक्रमातून परंपरेचा आदर राखत नव्या विचारांचा स्वीकार करण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. सण म्हणजे केवळ विधी नव्हे, तर प्रेम, विश्वास, समजूतदारपणा आणि सकारात्मक मूल्यांची जपणूक करण्याची संधी असते, हा संदेश या कार्यक्रमातून दिला जाणार आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

वटपौर्णिमा हा सण म्हणजे प्रेम, विश्वास, नात्यांमधील जिव्हाळा आणि आयुष्यभर साथ देण्याच्या वचनाचं प्रतीक. भारतीय संस्कृतीतील या पारंपरिक सणाला दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा केलं जातं. यंदा हा उत्सव स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिकांतील नायिकांसाठीही खास ठरणार असून, त्या वटपौर्णिमा एका आगळ्यावेगळ्या आणि अर्थपूर्ण पद्धतीने साजरी करणार आहेत. यंदाच्या वटपौर्णिमा विशेष कार्यक्रमात स्टार प्रवाहच्या नायिका एकमेकींना केवळ पारंपरिक वाण देणार नाहीत, तर आयुष्य समृद्ध करणाऱ्या मूल्यांचं अनमोल वाणही देणार आहेत. स्त्री-स्त्री नात्यातील विश्वास, सन्मान, प्रेरणा आणि सहकार्य यांना अधोरेखित करणारा हा उपक्रम प्रेक्षकांसाठी विशेष आकर्षण ठरणार आहे.

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या सोहळ्यात प्रत्येक नायिका एका महत्त्वपूर्ण मूल्याचं प्रतीक असलेलं वाण दुसऱ्या नायिकेला अर्पण करणार आहे. त्यामध्ये शिक्षणाचं वाण, निर्धाराचं वाण, समजूतदारपणाचं वाण, रक्षणाचं वाण, मातृत्वाचं वाण, कर्तृत्वाचं वाण, विश्वासाचं वाण, यशाचं वाण, अस्तित्वाचं वाण, जबाबदारीचं वाण, दूरदृष्टीचं वाण, भरभराटीचं वाण आणि आशेचं वाण अशा अनेक सकारात्मक मूल्यांचा समावेश असणार आहे. वटपौर्णिमा हा सण पारंपरिकदृष्ट्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि वैवाहिक आयुष्याच्या मंगल कामनेसाठी साजरा केला जातो. मात्र, यंदा स्टार प्रवाहने या परंपरेला आधुनिक विचारांची जोड देत तिचा व्यापक सामाजिक संदेश मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयुष्यातील मूल्यं, एकमेकींप्रती असलेला आदर आणि परस्पर सहकार्य यांनाही तेवढंच महत्त्व असल्याचं या विशेष सादरीकरणातून अधोरेखित करण्यात येणार आहे.

या अनोख्या उपक्रमातून स्त्रियांनी एकमेकींना साथ देणं, त्यांचं यश साजरं करणं, अडचणीच्या काळात खंबीरपणे उभं राहणं आणि सकारात्मक विचारांची देवाणघेवाण करणं हा संदेश दिला जाणार आहे. त्यामुळे हा वटपौर्णिमा सोहळा केवळ धार्मिक परंपरेपुरता मर्यादित न राहता सामाजिक मूल्यांचा उत्सव ठरणार आहे. स्टार प्रवाहच्या लोकप्रिय मालिकांमधील नायिका या विशेष कार्यक्रमात पारंपरिक वेशभूषेत सजून वटपौर्णिमेच्या विधींमध्ये सहभागी होणार आहेत. त्याचबरोबर एकमेकींना शुभेच्छा देत आयुष्यभर उपयोगी पडणाऱ्या मूल्यांचं वाण देऊन हा सोहळा अधिक संस्मरणीय बनवणार आहेत.

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प्रेक्षकांनाही या उपक्रमातून परंपरेचा आदर राखत नव्या विचारांचा स्वीकार करण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. सण म्हणजे केवळ विधी नव्हे, तर नात्यांमध्ये प्रेम, विश्वास, समजूतदारपणा आणि सकारात्मकता वाढवण्याची संधी असते, हा संदेश या विशेष सादरीकरणातून दिला जाणार आहे. परंपरा आणि आधुनिकतेचा सुंदर संगम घडवणारा हा खास वटपौर्णिमा सोहळा स्टार प्रवाहवरील प्रेक्षकांना एक वेगळाच अनुभव देणार आहे. स्त्रीशक्तीचा सन्मान, नात्यांतील विश्वास आणि आयुष्यातील सकारात्मक मूल्यांचा उत्सव अशा विविध भावनांनी सजलेला हा विशेष कार्यक्रम यंदाच्या वटपौर्णिमेचं आकर्षण ठरणार आहे.

Web Title: Star pravahs heroines to celebrate vat purnima with enthusiasm

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Published On: Jun 28, 2026 | 03:31 PM

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