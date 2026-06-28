Salman Khan New House: तब्बल ५० वर्षांनंतर सलमान खानचा गॅलेक्सी अपार्टमेंटला रामराम? ‘हा’ आहे भाईजानचा नवीन पत्ता

सलमान खान गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ मुंबईतील वांद्रे येथील ‘गॅलेक्सी अपार्टमेंट्स’मध्ये राहत आहे. हा केवळ एक पत्ता नसून, त्याच्या लाखो चाहत्यांसाठी एक तीर्थक्षेत्र आहे. ईद असो, दिवाळी असो किंवा त्याचा वाढदिवस, त्याची एक झलक पाहण्यासाठी शेकडो लोक या घराच्या बाल्कनीत जमतात. पण आता सलमान खानबद्दल एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे, जी चाहत्यांची मने तोडू शकते. बिश्नोई टोळीकडून वारंवार येणाऱ्या धमक्या आणि गोळीबाराच्या घटनांनंतर, सलमान खान ५० वर्षांनंतर आपले हे प्रतिष्ठित घर सोडण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे.
हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, भाईजान आता वांद्र्यातच समुद्रासमोर एक नवीन सहा मजली निवासी इमारत बांधण्याचा विचार करत आहे. त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला सर्वोत्तम गोपनीयता आणि उच्च-स्तरीय सुरक्षा मिळू शकेल अशा प्रकारे त्याची रचना केली जात आहे. ही नवीन मालमत्ता त्यांच्या आई सलमा खान यांच्या नावावर असलेल्या चिंबई परिसरात असलेल्या भूखंडावर बांधली जाणार आहे. हे ठिकाण Galaxy Apartment पासून काहीशे मीटर अंतरावर आहे.
महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (MCZMA) सूत्रांनुसार, तळमजला, स्टिल्ट पार्किंग आणि सहा वरच्या मजल्यांचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. शाहरुख खानच्या ‘मन्नत’प्रमाणेच गॅलेक्सी अपार्टमेंट्स हे मुंबईतील एक प्रसिद्ध ठिकाण आहे. सण आणि वाढदिवसानिमित्त या सुपरस्टारची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते तिथे नियमितपणे गर्दी करतात.
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हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, १४ एप्रिल २०२४ रोजी सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबार झाला होता आणि या घटनेनंतर अभिनेत्याच्या सुरक्षेला असलेले धोके लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत. त्यावेळी, मोटारसायकलवरील दोन अज्ञात गुन्हेगारांनी (जे तुरुंगात असलेल्या गुंड लॉरेन्स बिश्नोईच्या टोळीशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे) गॅलेक्सी अपार्टमेंट्सबाहेर गोळीबार केला होता. या घटनेनंतर प्रशासनाने सलमान खानची सुरक्षा वाढवली आणि त्याला Y+ सुरक्षा पुरवली.
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सलमान खान आणि बिश्नोई टोळी यांच्यातील हा वाद १९९८ पासून सुरू आहे. ‘हम साथ साथ हैं’ या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान, सलमान खानवर काळवीटाची शिकार केल्याचा आरोप झाला होता. बिश्नोई समाजात काळवीटाला पवित्र आणि पूजनीय मानले जाते. यामुळे तुरुंगात असलेल्या लॉरेन्स बिश्नोईने जाहीरपणे घोषित केले की, या कृत्याबद्दल सलमान खानकडून माफी मिळवणे किंवा त्याला संपवणे, हेच त्याच्या आयुष्याचे एकमेव ध्येय आहे.