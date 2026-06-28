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“दिग्दर्शकाने केली मारहाण, मोबाईल हिसकावला अन्…”; बॉलिवूड अभिनेत्याचा गंभीर आरोप, रडतानाचा व्हिडिओ व्हायरल

Updated On: Jun 28, 2026 | 12:24 PM IST
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सारांश

Satendra Soni Viral Video: 'लापता लेडीज' फेम अभिनेता सत्येंद्र सोनीचा रडतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मानधन मागितल्यावर दिग्दर्शकाने मारहाण केली, मोबाईल हिसकावला आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप त्याने केला आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Satendra Soni Viral Video: किरण राव यांच्या ‘लापता लेडीज’ या चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारलेल्या अभिनेता सत्येंद्र सोनीने इन्स्टाग्रामवर एक धक्कादायक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये सत्येंद्र रडताना दिसत असून, त्याने असा आरोप केला आहे की, मध्य प्रदेशातील एका फिल्म शूटसाठी त्याला मानधन दिले गेले नाही आणि एका दिग्दर्शकाने त्याला जीवे मारण्याची धमकीही दिली.सोनीच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा त्याने उर्वरित रकमेची मागणी केली, तेव्हा दिग्दर्शकाने त्याच्याशी गैरवर्तन केले आणि त्याला मारहाण केली. अभिनेत्याने दिग्दर्शकाच्या पत्नीवरही आरोप केले आहेत.

सतेंद्र सोनीने हा रडतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. कॅप्शनमध्ये तो लिहितो की, ते तिघे जण चालत जात असताना दिग्दर्शक पुष्पेंद्र सिंग आणि त्याच्या पत्नीने त्यांचा पाठलाग केला. तो लिहितो, “त्यांनी मला पाहताच रस्त्याच्या मधोमध मारहाण करण्यास सुरुवात केली. जेव्हा श्रीधर भैय्या मला वाचवण्यासाठी पुढे आले, तेव्हा दिग्दर्शकाने त्यांनाही मारहाण करण्यास सुरुवात केली. परिस्थितीचा फायदा घेत, त्याची पत्नी प्रगती चौहानने मला गाडीच्या मागच्या सीटवर ओढले आणि जणू काही अपहरणच करत असल्याप्रमाणे माझा मोबाईल हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला.”

तो पुढे लिहितो, “त्यांनी श्रीधर भैय्या यांना गाडीत बसायलाही भाग पाडले; त्यांचा शर्ट फाटलेला होता. गाडीत बसल्यानंतर, ‘हा आमचा परिसर आहे’ असे म्हणत त्यांनी आम्हाला शिवीगाळ करण्यास, धमक्या देण्यास सुरुवात केली आणि जबरदस्तीने एका हॉटेलमध्ये ठेवले.

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त्याने मला साइनिंग अमाऊंट म्हणून ५०,००० रुपये दिले आणि म्हणाला की बाकीचे पैसे शूटिंगनंतर देईल. आज शूटिंगचे आठ दिवस पूर्ण झाले आहेत आणि जेव्हा मी त्याला पैशांबद्दल विचारले, तेव्हा त्याने मला सामान भरायला सांगितले आणि म्हणाला, “मला तुला हॉटेलमध्ये बघायचे नाही.” तो मला जीवे मारण्याची धमकी देत ​​आहे.

सत्येंद्र सोनीने ‘लापता लेडीज’ व्यतिरिक्त अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. तो ‘मिर्झापूर द मुव्ही’मध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्यात हा अभिनेता एक अतिशय रंजक भूमिका साकारताना दिसत आहे. हा अभिनेता अलख पांडेवर आधारित नेटफ्लिक्सच्या ‘हॅलो किड्स’ या मालिकेतही दिसला होता. या मालिकेत त्याने विनीत कुमारसोबत एक महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. सत्येंद्र ‘रात अकेली है’ आणि ‘वनवास’ यांसारख्या चित्रपटांमध्येही दिसला आहे.

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Web Title: Satendra soni viral video laapataa ladies actor alleges assault death threat over pending payment

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Published On: Jun 28, 2026 | 12:24 PM

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