समर्थ रामदासांच्या विचारांचा जागर, ‘समर्थ’चा फर्स्ट लुक चर्चेत; अडीच हजार विद्यार्थ्यांसमोर पोस्टरचे भव्य अनावरण

समर्थ रामदास स्वामींच्या विचारांची नव्या पिढीशी सांगड घालण्याचा अनोखा प्रयत्न म्हणून आगामी ‘समर्थ’ चित्रपटाच्या पोस्टरचे भव्य अनावरण पुण्यात करण्यात आले. पिंपरी-चिंचवडमधील निगडी येथील ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालेत पार पडलेल्या या कार्यक्रमात तब्बल अडीच हजार विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवत समर्थ विचारांना मानवंदना दिली.
कार्यक्रमाची सुरुवात विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या मनोपासना आणि बलोपासनेच्या प्रात्यक्षिकांनी झाली. त्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांनी सामूहिक सूर्यनमस्कार घालत समर्थ रामदास स्वामींच्या शिकवणीचा गौरव केला. ‘मनाचे श्लोक’मधील निवडक श्लोकांचे सामूहिक पठण झाल्याने संपूर्ण परिसर भक्तिमय आणि प्रेरणादायी वातावरणाने भारावून गेला.
या विशेष प्रसंगी ‘समर्थ’ चित्रपटाचे पोस्टर विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत अनावरण करण्यात आले. समर्थ रामदास स्वामींच्या विचारांचा वारसा आधुनिक माध्यमातून तरुण पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे उपस्थित मान्यवरांनी सांगितले.
कार्यक्रमाला सज्जनगड येथील श्री समर्थ रामदास स्वामी संस्थानचे प्रमुख बाळासाहेब स्वामी, आदरणीय चंद्रतनय दादा, राजीव नगरकर, रामकथाकार आणि चित्रपटाचे कथा-संकल्पनाकार रवींद्र पाठक, दिग्दर्शक योगेश फुलफगर, क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर अमोल भगत तसेच कलाकार पुष्कराज चिरपुटकर, शर्वरी जमेनीस आणि हार्दिक जोशी यांची उपस्थिती लाभली.
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चित्रपटाचे कथा-संकल्पनाकार रवींद्र पाठक यांनी सांगितले की, समर्थ रामदास स्वामींचे विचार आजच्या काळातही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. शिस्त, आत्मविश्वास, राष्ट्रप्रेम आणि सामर्थ्याचा संदेश देणाऱ्या या विचारांची ओळख नव्या माध्यमातून करून देण्याचा प्रयत्न ‘समर्थ’मधून करण्यात येत आहे.
दिग्दर्शक योगेश फुलफगर यांनी स्पष्ट केले की, हा चित्रपट समर्थ रामदास स्वामींचा चरित्रपट नसून त्यांच्या विचारांवर आधारित एक व्यावसायिक आणि मनोरंजनप्रधान चित्रपट आहे. त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा आजच्या युवकांना आणि समाजाला कसा फायदा होऊ शकतो, हे या चित्रपटातून प्रभावीपणे मांडण्यात आले आहे.
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थर्मोलाइन मार्केटिंग प्रा. लि. प्रस्तुत आणि ए३ इव्हेंट्स अँड मीडिया सर्व्हिसेस निर्मित ‘समर्थ’ हा चित्रपट ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रदर्शित होणार असून, समर्थ विचारांचा आधुनिक संदर्भातील हा प्रवास प्रेक्षकांसाठी प्रेरणादायी ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.