Sanchita Ugale Death : धक्कादायक! अभिनेत्री संचिता उगळेच्या अंत्यसंस्काराला ९ दिवसांचा विलंब; नेमकं कारण काय?

१४ जून रोजी मुंबईतील राहत्या घरी बंद खोलीत संचिता बेशुद्ध अवस्थेत आढळली होती. तिला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद (ADR) केली असून, वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील सर्व बाबींचा तपास सुरू आहे.
दरम्यान, संचिताच्या वडिलांनी मनोरंजन क्षेत्रातील काही लोकांकडून तिच्यावर मानसिक दबाव आणि छळ होत असल्याचा आरोप केला आहे. तर तिचा चुलत भाऊ आकाश उगळेनेही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, अभिनेत्री मेघा शर्मा हिने संचिता जानेवारीपासून नैराश्याशी झुंज देत असल्याचे सांगत उद्योगातील दबाव हे एकमेव कारण नसल्याचे म्हटले आहे.
पोलिसांचा तपास अद्याप सुरू असून, मृत्यूमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. काही समोर आलेल्या चॅट्समधून ती आत्मविश्वासाचा अभाव, चिंता आणि नैराश्याशी संघर्ष करत असल्याचे संकेत मिळाल्याचे वृत्त आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत मृत्यूबाबत कोणताही ठोस निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही.