शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sanchita Ugale Death : धक्कादायक! अभिनेत्री संचिता उगळेच्या अंत्यसंस्काराला ९ दिवसांचा विलंब; नेमकं कारण काय?

Updated On: Jun 26, 2026 | 08:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

'कुमकुम भाग्य' मालिकेत 'दिया टंडन'ची भूमिका साकारून ओळख मिळालेली अभिनेत्री संचिता उगळेच्या निधनानंतर नऊ दिवसांनी तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. २३ जून रोजी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील डोंगरगाव येथे कुटुंबीय आणि नातेवाईकांच्या उपस्थितीत अंत्यविधी पार पडले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अविवाहित व्यक्तींसाठी केली जाणारी पारंपरिक दशक्रिया विधीही कुटुंबीयांनी पूर्ण केल्याचे सांगितले जात आहे.
  • वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील सर्व बाबींचा तपास सुरू आहे.
  • तपास पूर्ण होईपर्यंत मृत्यूबाबत कोणताही ठोस निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही.
‘कुमकुम भाग्य’ मालिकेत ‘दिया टंडन’ची भूमिका साकारून ओळख मिळालेली अभिनेत्री संचिता उगळेच्या निधनानंतर तब्बल नऊ दिवसांनी तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. २३ जून रोजी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील तिच्या मूळ गाव डोंगरगाव येथे कुटुंबीय आणि जवळच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार पार पडले. अविवाहित व्यक्तींसाठी केली जाणारी पारंपरिक दशक्रिया विधीही कुटुंबीयांनी पूर्ण केल्याचे सांगितले जात आहे.

Kiran Gaikwad : अभिनेत्याने प्रवीण तरडेसाठी केली खास पोस्ट! दिग्दर्शकाशी विशेष नाते; ‘जगाला ओरडून सांगावंसं वाटतं…’

१४ जून रोजी मुंबईतील राहत्या घरी बंद खोलीत संचिता बेशुद्ध अवस्थेत आढळली होती. तिला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद (ADR) केली असून, वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील सर्व बाबींचा तपास सुरू आहे.

दरम्यान, संचिताच्या वडिलांनी मनोरंजन क्षेत्रातील काही लोकांकडून तिच्यावर मानसिक दबाव आणि छळ होत असल्याचा आरोप केला आहे. तर तिचा चुलत भाऊ आकाश उगळेनेही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, अभिनेत्री मेघा शर्मा हिने संचिता जानेवारीपासून नैराश्याशी झुंज देत असल्याचे सांगत उद्योगातील दबाव हे एकमेव कारण नसल्याचे म्हटले आहे.

Deool Band 2 Box Office Collection : 100 कोटींच्या क्लबमध्ये जाण्यासाठी सिनेमा तयार! दिग्दर्शकाची पोस्ट ‘फक्त आणखीन दोन पावलं’

पोलिसांचा तपास अद्याप सुरू असून, मृत्यूमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. काही समोर आलेल्या चॅट्समधून ती आत्मविश्वासाचा अभाव, चिंता आणि नैराश्याशी संघर्ष करत असल्याचे संकेत मिळाल्याचे वृत्त आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत मृत्यूबाबत कोणताही ठोस निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही.

Web Title: Sanchita ugale last rites after 9 days of her suicide

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 08:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Puneet Superstar : अपघातात पुनीत सुपरस्टार ठार? तपासात ‘या’ गोष्टी आल्या समोर!
1

Puneet Superstar : अपघातात पुनीत सुपरस्टार ठार? तपासात ‘या’ गोष्टी आल्या समोर!

Mumbai Local Murder Case : अभिनेत्रीने व्यक्त केला संताप! मुंबईच्या सुरक्षेवर केले प्रश्न; ‘वाचवायचं सोडून लोक रील बनवत…’
2

Mumbai Local Murder Case : अभिनेत्रीने व्यक्त केला संताप! मुंबईच्या सुरक्षेवर केले प्रश्न; ‘वाचवायचं सोडून लोक रील बनवत…’

क्रिकेटर्स आणि बॉलिवूड स्टार्स आता करणार Mutual Fund च्या जाहिराती! पण ‘या’ गोष्टी केल्यास SEBI कडून होणार कारवाई!
3

क्रिकेटर्स आणि बॉलिवूड स्टार्स आता करणार Mutual Fund च्या जाहिराती! पण ‘या’ गोष्टी केल्यास SEBI कडून होणार कारवाई!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sanchita Ugale Death : धक्कादायक! अभिनेत्री संचिता उगळेच्या अंत्यसंस्काराला ९ दिवसांचा विलंब; नेमकं कारण काय?

Sanchita Ugale Death : धक्कादायक! अभिनेत्री संचिता उगळेच्या अंत्यसंस्काराला ९ दिवसांचा विलंब; नेमकं कारण काय?

Jun 26, 2026 | 08:03 PM
बजाज ऑटो दक्षिण भारतात उभारणार नवे प्लांट! तामिळनाडू आणि तेलंगणा पहिल्या नंबरवर!

बजाज ऑटो दक्षिण भारतात उभारणार नवे प्लांट! तामिळनाडू आणि तेलंगणा पहिल्या नंबरवर!

Jun 26, 2026 | 07:48 PM
CBSE 10वी दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल लवकरच; कुठे आणि कसा चेक कराल? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

CBSE 10वी दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल लवकरच; कुठे आणि कसा चेक कराल? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Jun 26, 2026 | 07:45 PM
IND Vs IRE Live: आयर्लंडला दुबळं समजणं पडलं महागात! ‘या’ फलंदाजांनी धू-धू धुतले, भारताला 183 रन्सची गरज

IND Vs IRE Live: आयर्लंडला दुबळं समजणं पडलं महागात! ‘या’ फलंदाजांनी धू-धू धुतले, भारताला 183 रन्सची गरज

Jun 26, 2026 | 07:44 PM
Maharashtra Rain Alert: राज्यात पुन्हा हवामान बदलणार! ‘या’ १५ जिल्ह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा; IMD कडून यलो अलर्ट जारी

Maharashtra Rain Alert: राज्यात पुन्हा हवामान बदलणार! ‘या’ १५ जिल्ह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा; IMD कडून यलो अलर्ट जारी

Jun 26, 2026 | 07:31 PM
Deool Band 2 : प्रवीण तरडेंसाठी लांजेकरांची खास पोस्ट! ‘मराठी सिनेमाचा झेंडा…’ सिनेसृष्टीतून कौतुकाची थाप

Deool Band 2 : प्रवीण तरडेंसाठी लांजेकरांची खास पोस्ट! ‘मराठी सिनेमाचा झेंडा…’ सिनेसृष्टीतून कौतुकाची थाप

Jun 26, 2026 | 07:28 PM
Ketan Murder Case उघडकीस आणणारे संदीप सिंग आहेत कोण? प्रोफेसर पद सोडून IPS बनले, UPSC मध्ये 143 वी रँकिंग…

Ketan Murder Case उघडकीस आणणारे संदीप सिंग आहेत कोण? प्रोफेसर पद सोडून IPS बनले, UPSC मध्ये 143 वी रँकिंग…

Jun 26, 2026 | 07:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा