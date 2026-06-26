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Deool Band 2 Box Office Collection : 100 कोटींच्या क्लबमध्ये जाण्यासाठी सिनेमा तयार! दिग्दर्शकाची पोस्ट ‘फक्त आणखीन दोन पावलं’

Updated On: Jun 26, 2026 | 07:03 PM IST
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सारांश

'देऊळबंद 2' हा मराठी सिनेमा 100 कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश करण्यापासून अवघ्या 1.30 कोटी रुपयांच्या अंतरावर असून, पाच आठवड्यांत त्याने एकूण 98.70 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. 9 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर घवघवीत यश मिळवत मराठी चित्रपटसृष्टीत नवा विक्रम रचला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • 9 कोटींचा सिनेमा 100 कोटींचा आकडा गाठतो ही चित्रपट निर्मिती दुनियेत फार कौतुकास्पद गोष्ट आहे.
  • 40 ते 50% सूट मिळाली आहे, ही बाब स्वतः सिनेमाचा दिग्दर्शक प्रवीण तरडेने सांगितली आहे.
  • इतर देशातून आजवर 6.10 कोटींची कमाई केली
देऊळ बंद 2 सिनेमा सैराट आणि राजा शिवाजी मागोमाग मराठी सिनेविश्वातील तिसरा मानकरी म्हणून 100 कोटींच्या क्लबमध्ये पाऊल ठेवत आहे. अक्कलकोटच्या स्वामी समर्थांवर तयार करण्यात आलेल्या या चित्रपटाने संपूर्ण महाराष्ट्राला वेड लावले आहे. सिनेमाने 5 आठवड्यात एकूण 98.70 कोटींची कमाई केली आहे. तसेच सिनेमा दुसऱ्या आठवड्यात सर्वाधिक कमाई करणारा मराठी चित्रपट ठरला आहे. ‘राजा शिवाजी’ सारख्या बलाढ्य सिनेमाच्या पाठोपाठ येऊन मोठ्या जिद्दीने एखादा 9 कोटींचा सिनेमा 100 कोटींचा आकडा गाठतो ही चित्रपट निर्मिती दुनियेत फार कौतुकास्पद गोष्ट आहे.

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सिनेमा 98.70 कोटींवर आला आहे म्हणजेच फक्त 1.30 कोटींच्या वाढीने हा सिनेमा 100 कोटीच्या घरात पाऊल ठेवेल. सिनेमाबद्दल आणखीन एक विशेष म्हणजे सिनेमा आणि बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खान यांचा एकमेकांशी संबंध आला आहे. सिनेमाचा DTP तयार करण्यामध्ये शाहरुख खानने फार मोठे योगदान दिले आहे. 42 लाखांवर येणारा खरंच शाहरुखच्या सहकार्यामुळे त्यावर 40 ते 50% सूट मिळाली आहे, ही बाब स्वतः सिनेमाचा दिग्दर्शक प्रवीण तरडेने सांगितली आहे.

सिनेमा लवकरच 100 कोटींचा टप्पा गाठेल म्हणून मराठी सिनेविश्वातील अनेक दिगदर्शक तसेच अभिनेत्यांनी प्रवीण तरडेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. अभिनेता किरण गायकवाडने भली मोठी पोस्ट करत प्रवीण तरडेसोबत काम करण्याचा अनुभव शेअर केला आहे. तसेच देऊळबंद 2 च्या यशासाठी त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. दिग्दर्शक दिगपाल लांजेकर यांनी देखील प्रवीण तरडेसाठी स्पेशल पोस्ट शेअर केली आहे.  सिनेमाने पाच आठवड्यात 90.50 कोटीचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन केले आहे. तसेच इतर देशातून आजवर 6.10 कोटींची कमाई केली आणि तंबू शोने 2.10 कोटींचा आकडा गाठला आहे.

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सिनेमा जरी 100 कोटींचा पार होणार असला तरी दिगदर्शक प्रवीण तरडे याने स्पष्ट केले आहे कीमाझा सिनेमाने राजा शिवाजी सिनेमाला मात करू नये. कारण तो छत्रपतींवर बनवलेला सिनेमा आहे.’ राजा शिवाजी सिनेमाने एकूण 130 कोटींची कमाई केली आहे.

Web Title: Deool band 2 box office collection 100 crore

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Published On: Jun 26, 2026 | 07:03 PM

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