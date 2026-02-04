Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Savalyachi Janu Savali : मालिकेतली गायिका तारा, खऱ्या आयुष्यात झाली व्यावसायिक! सुरु केला नवा बिजीनेस

मराठी मालिकांमधील ‘सावल्याची जणू सावली’मधील तारा वझेची भूमिका गाजवणारी अभिनेत्री भाग्यश्री दळवी सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 06:33 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

मराठी छोट्या पडद्यावर गाजणारी मालिका सावल्याची जणू सावली नेहमीच चर्चेचा विषय ठरते. आताही मालिकेची चर्चा आहे पण चर्चेचा विषय जरा हटके आहे. मालिकेतील सावली, सारंग, ऐश्वर्या, भैरवी ही सगळी पात्र नेहमीच चर्चेत असतात. त्यातील एक महत्वाचे पात्र म्हणजे ‘तारा वझे!’ तारा वझे मालिकेत कधी खलनायिकेसारखी वागते तर कधी सावलीच्या अस्तित्वासाठीही लहानसहान योगदान करणारी पण खऱ्या आयुष्यात ताराने आता कमालच केली आहे. तारा म्हणजेच अभिनेत्री भाग्यश्री दळवी! भाग्यश्रीने नव्या आयुष्याचा शुभारंभ केला आहे. कोण म्हणतं? मराठी माणसाला व्यवसाय जमत नाही, ‘या’ अभिनेत्रीने त्या व्याख्येला तडा दिला आहे.

भाग्यश्रीने नवा व्यवसाय सुरु केला आहे. तिने सोशल मीडिया पोस्ट करत चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली आहे. भाग्यश्री दळवी आणि तिची बहीण रुची दळवीने या व्यवसायाचा शुभारंभ केला आहे. त्यांनी या व्यवसायाला “cookiss’ असे नाव दिले आहे. ते घरगुती कुकी विकत आहेत. @cookissluvu या अधिकृत ID वरून पोस्ट करत माहिती दिली आहे. पोस्टखाली कॅप्शनमध्ये ‘आता आमचे “कुकिस” तुमचे आहेत. ते फक्त हाताने नव्हे तर या हृदयापासून बनवले आहेत. आमचा असा विश्वास आहे की प्रत्येक लहान व्यवसायाची काही ना काही कथा असते, तर तुम्हीही आमच्या या व्यवसायाला पाठिंबा देऊन या कथेचा एक भाग व्हा.’

भाग्यश्रीच्या या व्यवसायाला अनेक कलाकारांनी वाव दिली आहे. तिचे भरभरून कौतुक केले आहे. मालिकेची सावली म्हणजेच प्राप्ती रेडकरने ‘भाग्यश्री आणि रुची, मला तुमचा अभिमान आहे’ अशी कौतुकास्पद कमेंट केली आहे तर भैरवी पात्र साकारणारी अभिनेत्री मेघा धाडेने ‘आता आमचे आवडते कुकी तुमच्या सगळ्यांचे होणार आहेत’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

चाहत्यांकडून प्रेमाचा वर्षाव होत आहे. सावल्याची जणू सावली मालिका नेहमी वेगवेगळे वळण घेत असते नुकतेच मालिकेमध्ये तारा वझेही गायक नसून तिचा खरा आवाज हा सावलीचा आहे, हे सत्य बाहेर आले होते. त्यावेळी मालिकेने प्रचंड वेगही धरला होता.

Published On: Feb 04, 2026 | 06:33 PM

Feb 04, 2026 | 06:33 PM
