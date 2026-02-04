Varanasi: दोन भागात प्रदर्शित ‘वाराणसी’ होणार? एसएस राजामौली यांनी दिला चर्चेला पूर्णविराम

एसएस राजामौली सध्या त्यांच्या आगामी “वाराणसी” चित्रपटाच्या चित्रीकरणात व्यस्त आहेत. हा चित्रपट प्राचीन पौराणिक कथांवर आधारित आहे आणि रामायणाशी जोडलेला आहे. त्याच्या घोषणेपासून, हा चित्रपट दोन भागात बनवला जाईल अशी चर्चा सुरू आहे. आता, राजामौली यांनी भाग २ प्रदर्शित होईल की नाही हे उघड केले आहे.
राजामौली यांनी “बाहुबली” हा चित्रपट दोन भागात बनवला होता, त्यामुळे “वाराणसी” देखील दोन भागात बनवला जाईल अशी अटकळ होती. तथापि, एसएस राजामौली यांनी अखेर या दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या सस्पेन्सला पूर्णविराम दिला आहे. राजामौली यांचे माध्यमांशी झालेले संभाषण समोर आले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी या विषयावर आपले मत व्यक्त केले आहे.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये हैदराबादमध्ये “वाराणसी” च्या लाँचिंग दरम्यान वृत्तसंस्था स्क्रीन रँटशी बोलताना राजामौली यांनी स्पष्ट केले की “वाराणसी” हा एक भाग असलेला चित्रपट असेल, ज्याचा रनटाइम सुमारे तीन तासांचा असेल. त्यांनी स्पष्ट केले की सुरुवातीला टीमने तो दोन भागांमध्ये बनवण्याचा विचार केला होता, परंतु निर्मिती सुरू झाल्यानंतर लवकरच ही योजना बदलली. त्यांनी असेही म्हटले की जर प्रेक्षक कथेत मग्न झाले आणि त्यात गुंतले तर रनटाइम जास्त लांब वाटणार नाही असा त्यांना विश्वास आहे.
“वाराणसी” हा चित्रपट २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. प्रियांका चोप्रा महेश बाबू आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्यासोबत काम करत आहे. हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच जगभरात चर्चेत आला आहे. “वाराणसी” ची एक झलक नोव्हेंबर २०२५ मध्ये प्रदर्शित झाली आणि त्याला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.
