Share Market Closed: बाजाराच्या शेवटी सेन्सेक्स-निफ्टीत वाढ; पण IT शेअर्समध्ये मोठी पडझड`

बुधवारी ४ जानेवारीला भारतीय शेअर बाजार वाढीसह बंद झाला. ग्राहक, तेल आणि वायू आणि ऊर्जा क्षेत्रातील समभागांमध्ये खरेदीची क्रिया दिसून आली. याबद्दल सविस्तर बातमी वाचा.

Updated On: Feb 04, 2026 | 06:13 PM
  • भारतीय शेअर बाजार वाढीसह बंद
  • अ‍ॅक्सिस बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक शेअर्स घसरले 
  • निफ्टी आयटीमध्ये मोठी विक्री
 

Share Market Closed: बुधवारी ४ जानेवारीला भारतीय शेअर बाजार वाढीसह बंद झाला. ग्राहक, तेल आणि वायू आणि ऊर्जा क्षेत्रातील समभागांमध्ये खरेदीची क्रिया दिसून आली. सेन्सेक्स ७८.५६ अंकांनी किंवा ०.०९ टक्क्यांनी वाढून ८३,८१७.६९ वर बंद झाला आणि निफ्टी ४८.४५ अंकांनी किंवा ०.१९ टक्क्यांनी वाढून २५,७७६.०० वर बंद झाला.

प्रमुख निर्देशांकांमध्ये, निफ्टी कंझ्युमर ड्युरेबल्स २.६६ टक्के, निफ्टी ऑइल अँड गॅस २.०८ टक्के, निफ्टी एनर्जी २ टक्के, निफ्टी कमोडिटीज १.९० टक्के, निफ्टी पीएसई १.६० टक्के, निफ्टी इन्फ्रा १.५७ टक्के आणि निफ्टी कंझम्पशन १.४१ टक्के वाढीसह बंद झाला.

SIP Investment Guide: नोकरी करणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी! SIP का आहे सर्वात स्मार्ट गुंतवणूक?

दुसरीकडे, निफ्टी आयटी ५.८७ टक्के, निफ्टी इंडिया डिफेन्स ०.७७ टक्के, निफ्टी सर्व्हिसेस ०.४२ टक्के आणि निफ्टी फार्मा ०.३४ टक्के घसरून बंद झाला. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपमध्ये लार्जकॅपपेक्षा जास्त वाढ दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप १०० निर्देशांक ३७६.५० अंकांनी किंवा ०.६३ टक्क्यांनी वाढून ५९,६८३.६० वर पोहोचला आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक २१६.१५ अंकांनी किंवा १.२७ टक्क्यांनी वाढून १७,२०५.१० वर पोहोचला.

सेन्सेक्स पॅकमध्ये इटर्नल, ट्रेंट, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, पॉवर ग्रिड, मारुती सुझुकी, टायटन, अल्ट्राटेक सिमेंट, भारती एअरटेल, आयसीआयसीआय बँक, एम अँड एम, एल अँड टी, टाटा स्टील, आयटीसी आणि एचडीएफसी बँक हे वधारलेल्या कंपन्यांमध्ये होते. इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, अ‍ॅक्सिस बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक हे तोट्यात होते.

एसबीआय सिक्युरिटीजचे टेक्निकल अँड डेरिव्हेटिव्ह्ज रिसर्चचे प्रमुख सुदीप शाह म्हणाले की, निफ्टीने सुरुवात कमकुवत केली आणि संपूर्ण सत्रात एका मर्यादित श्रेणीत राहिला. तथापि, तो दिवसभर ०.१९ टक्क्यांनी वाढून २५,७७६ वर बंद झाला. त्यांनी पुढे सांगितले की, निफ्टी आयटीमध्ये मोठी विक्री झाली. अमेरिकन एआय कंपनी अँथ्रोपिकने त्यांच्या क्लाउड एआय चॅटबॉटसाठी कायदेशीर साधन लाँच केल्यामुळे हे घडले. यामुळे सॉफ्टवेअर विभागात स्पर्धा वाढू शकते. शाह पुढे म्हणाले की, निफ्टीचा प्रतिकार क्षेत्र २५,९५० ते २६,००० दरम्यान असू शकतो. कोणताही ब्रेकआउट तो २६,२०० पर्यंत नेऊ शकतो. घसरण झाल्यास, त्याचा समर्थन क्षेत्र २५,६०० ते २५,५५० दरम्यान असेल.

India Fuel Prices Update: कच्च्या तेलाच्या किमतीत झपाट्याने वाढ! पेट्रोल-डिझेल महागले

परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) रोख बाजारात अंदाजे ५,२३६ कोटी (अंदाजे १.२ अब्ज) किमतीची खरेदी केली, जी तीन महिन्यांतील त्यांची सर्वात मोठी खरेदी आहे. निर्देशांक आणि स्टॉक फ्युचर्ससह, एफआयआयनी १६,७५० कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली. देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी देखील १,००० कोटीपेक्षा जास्त किमतीची खरेदी केली. यामुळे बाजारात जोखीम-संवेदनशीलता मजबूत झाली.

Published On: Feb 04, 2026 | 06:13 PM

