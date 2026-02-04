Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
७ वर्षांनंतर Rhea Chakrabortyचा दमदार कमबॅक; ‘फॅमिली बिझनेस’चा फर्स्ट लुक चर्चेत, चाहत्यांनी दिला पाठिंबा

जवळजवळ सात वर्षांच्या विश्रांतीनंतर रिया चक्रवर्तीने अभिनयात पुनरागमन केले असून चाहत्यांनी तिला पाठिंबा दिला.

Updated On: Feb 04, 2026 | 06:06 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

नेटफ्लिक्सने “फॅमिली बिझनेस” या मालिकेचा फर्स्ट लूक टीझर रिलीज केला आहे, ज्याने रिलीज होताच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर धुमाकूळ घातला आहे. विजय वर्मा आणि अनिल कपूर सारख्या दिग्गज कलाकारांची भूमिका असलेली ही मालिका राजकारण, कौटुंबिक कलह आणि खोल इच्छांच्या गुंतागुंतीच्या कथेची झलक दाखवते. टीझरचा सर्वात आश्चर्यकारक पैलू म्हणजे अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीची उपस्थिती. जवळजवळ सात वर्षांच्या विश्रांतीनंतर रिया चक्रवर्तीने अभिनयात पुनरागमन केल्याने तिच्या चाहत्यांना केवळ रोमांचित केले नाही तर चित्रपटसृष्टीत एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. टीझरमधील तिच्या संक्षिप्त पण शक्तिशाली भूमिकेने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे, ज्यामुळे ती या मालिकेचा एक महत्त्वाचा भाग असेल हे स्पष्ट झाले आहे.

या मालिकेचा टीझर सोशल मीडियावर व्हायरल होताच, रिया चक्रवर्तीसाठी अभूतपूर्व पाठिंबा आणि प्रेमाची लाट आली. गेल्या काही वर्षांत तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आव्हानांचे साक्षीदार असलेले प्रेक्षक तिच्या पुनरागमनाने खूप प्रभावित झाले. नेटिझन्सनी तिच्या धाडसाचे कौतुक करणारे संदेश तिच्यावर पाठवले. काही चाहत्यांनी लिहिले, “इतक्या संघर्ष आणि अडचणींना तोंड दिल्यानंतर, ती या ओळखीची पात्र आहे. “वेलकम बॅक रिया” सारख्या हॅशटॅगसह चाहत्यांनी हे स्पष्ट केले की ते अभिनेत्रीच्या “पॉवरफुल चॅप्टर २” बद्दल किती गंभीर आणि उत्साहित आहेत.

रिया चक्रवर्तीच्या पुनरागमनाकडे केवळ करिअरमधील पुनरागमन म्हणून पाहिले जात नाही, तर तिच्या संयमाचा आणि दृढनिश्चयाचा विजय म्हणून पाहिले जात आहे. सोशल मीडियावरील टिप्पण्यांवरून असे दिसून येते की प्रेक्षकांचा एक मोठा वर्ग आता तिच्याबद्दल सहानुभूती आणि आदर व्यक्त करतो. अनेकांनी असा युक्तिवाद केला की तिने ज्या कठीण काळातून सामना केला आहे त्यासाठी तिला केवळ आदरच नाही तर नवीन सुरुवात करण्याची पूर्ण संधी मिळायला हवी. टीझरवरील प्रतिक्रियांवरून असे दिसून येते की प्रेक्षक आणि रिया यांच्यात एक खोल आणि भावनिक संबंध निर्माण झाला आहे.

 

Bigg Boss Marathi Season 6: मी फ्राईड राईज तू ट्रिपल शेजवान मंचूरियन ग्रेव्ही! तन्वी-आयुषचे ते संभाषण चर्चेत

“फॅमिली बिझनेस” च्या पहिल्या लूकवरून ही मालिका या वर्षातील सर्वात अपेक्षित रिलीजपैकी एक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रिया चक्रवर्तीसाठी, ही तिच्या व्यावसायिक आयुष्यातील एक नवीन आणि शक्तिशाली सुरुवात आहे, प्रेक्षकांकडून तिला प्रचंड प्रेम आणि विश्वास मिळत आहे. अनिल कपूर आणि विजय वर्मा यांच्या अभिनय कौशल्यासह रियाचा “कमबॅक फॅक्टर” या मालिकेसाठी प्रचंड चर्चा निर्माण करत आहे. मालिकेच्या रिलीजनंतर रियाच्या अभिनयावर आणि हा प्रकल्प मुख्य प्रवाहातील बॉलीवूडमध्ये तिचे स्थान पुन्हा स्थापित करेल का यावर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महात्मा फुले–सावित्रीबाईंच्या क्रांतीचा वारसा मोठ्या पडद्यावर; ‘भिडेवाडा’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित

Published On: Feb 04, 2026 | 06:06 PM

