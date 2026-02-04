Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Sangli News : शिराळा तालुक्यातील बिऊरमधील नरभक्षक बिबट्या अखेर जेरबंद; वनविभाग व रेस्क्यू टीमच्या प्रयत्नांना यश

शिराळा येथील बिउरमध्ये सहा वर्षीय बालक राजवीर हनुमंत पाटील याचा बळी घेतल्यानंतर वन विभाग नरभक्षक बिबट्याला जेरबंद करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे स्थानिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 06:30 PM
Man eating leopard in Shirala Biur captured by the forest department and rescue team sangali news

बिऊर तालुका शिराळामधील नरभक्षक बिबट्या अखेर वनविभाग व रेस्क्यू टीमकडून जेरबंद करण्यात आला (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Sangli News : शिराळा : गेल्या काही महिन्यापासून शिराळा तालुक्यात (Sangli News) धुमाकूळ घालून अनेक जीवांचा बळी घेणाऱ्या नरभक्षक बिबट्यास अखेर जेरबंद करण्यात आले आहे. सदर बिबट्यास वनविभागामार्फत पुणे येथील निवारा केंद्रात सोडण्यात आले आहे अशी माहिती वनविभागाकडून (Forest Department) देण्यात आली आहे.

बिउर ता. शिराळा येथील सहा वर्षीय बालक राजवीर हनुमंत पाटील याचा बळी घेतल्यानंतर परिसरात व तालुक्यात वन विभागा विरोधात राजकीय सामाजिक क्षेत्रातून मोठे राण उठले होते. बिबट्याला पकडण्यासाठी जनमानसात वनविभागा विरोधात वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने होऊ लागली होती. जनक्षोभ अनावर झाल्याने वनविभागाने त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन या विभागात बिबट्याला पकडण्यासाठी ट्रॅप कॅमेरे व ट्रॅप पिंजरे लावले होते. त्याचबरोबर विशेष डॉग स्कॉड पथक मागवण्यात आले होते. वनविभागाचे कर्मचारी अधिकारी याकरता सक्रिय झाले होते. अखेर बिबट्या वनविभागाने लावलेल्या सापळ्यात सापडला झाला वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पुणे येथील बिबट निवारण केंद्रात सोडण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा : वाळव्यातील एक इंच जमीनही देणार नाही; शक्तीपीठ विरोधी शेती बचाव संघर्ष समितीचा इशारा

३० जानेवारी रोजी मौजे बिऊर, अमृतनगर येथे वन्यप्राणी बिबटच्या हल्ल्यात राजवीर हणमंत पाटील वय वर्ष ५ याचा दुदैवी मृत्यु झाला होता. सदर घटनेच्या अनुषंगाने मौजे बिऊर येथे घटनास्थळी बिबट या वन्यप्राण्याला पकडण्याकरीता लोखंडी सापळा लावण्यात आला होता. स्थानिक, वनअधिकारी व कर्मचारी व सहयाद्री रेस्कयु वॉरियर्सचे संस्थापक प्रा. सुशीलकुमार गायकवाड व टीम तसेच कोल्हापूर व पुणे RRT टीम व श्वानपथक पुणे यांनी दिवसा व रात्री अत्याधुनिक थर्मल ड्रोनच्या सहाय्याने बिबट या वन्यप्राण्याचा मागोवा घेतला. 4 फेब्रुवारी रोजी लावण्यात आलेल्या त्याच लोखंडी सापळयात बिबट वन्यप्राणी अडकला असून त्याला सांगली येथे उपवनसंरक्षक कार्यालय येथे आणुन पशुवैद्यकिय अधिकारी यांच्याकडून तपासणी केली असता तो सुस्थितीत असल्याने त्याला पुणे येथील बिबट निवारण केद्रामध्ये पाठविण्यात येणार आहे.

हे देखील वाचा :  संजय राऊत हे शरद पवारांचे दलाल…! भाजप नेते नवनाथ बन यांचा जोरदार घणाघात

सदरची कार्यवाही जी. गुरूप्रसाद, मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) कोल्हापूर, सागर गवते, उपवनसंरक्षक (प्रा.) सांगली, नवनाथ कांबळे, सहाय्यक वनसंरक्षक (वनी.) सांगली यांचे मार्गदर्शनाखाली सदर बिबट्यास उपवनसंरक्षक (प्रा.) सांगली यांचे कार्यालयाचे आवारामध्ये आणुन त्याची पशुवैद्यकिय यांचे मार्फत तपासणी करून तो सुस्थितीत असल्याने त्यास पुणे येथील बिबट निवारण केद्रामध्ये पाठविण्यात येणार आहे.

सदरची कार्यवाही रमेश कांबळे, वनक्षेत्रपाल (प्रा.) शिराळा अति. कार्यभार, सौ. शामला खोत, तहसिलदार शिराळा, अनिल वाजे, वनपाल बिळाशी, दत्तात्रय शिंदे, वनरक्षक बिऊर, रजनिकांत दरेकर, वनरक्षक बिळाशी,. जंबाजी भोसले, पोलीस निरीक्षक शिराळा,वरूटे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, शशिकांत पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक शिराळा, उदय पाटील पोलीस उपनिरीक्षक शिराळा, कुंभार, हवालदार. मांगले, पोलीस शिपाई, धीरज गायकवाड, पंकज कदम मिलिंद गायकवाड, प्राणीमित्र, संपत देसाई, कायम वनमजुर, संतोष कदम, सचिन पाटील, हर्षल जाधव, नामदेव सीद, राहुल पाटील, संजय पाटील यांनी केली. सापळ्यामध्ये सापडलेला सदरचा बिबट्या नरभक्षक असून त्याला त्याच्या वैद्यकीय तपासणीनंतर नैसर्गिक अधिवासात न सोडता पुणे येथील बिबट निवारण केंद्रात सोडण्यात आले आहे.

Published On: Feb 04, 2026 | 06:29 PM

