Vat Purnima Special: ‘वड समजून पिंपळाची पूजा केली’; ‘मोहिनी’ फेम सोनाली पंडितने सांगितला पहिल्या वटपौर्णिमेचा मजेशीर किस्सा

आज देशभरात वटपौर्णिमा मोठ्या भक्तिभावाने साजरी केली जात आहे. विवाहित महिला पतीच्या दीर्घायुष्य, उत्तम आरोग्य आणि अखंड सौभाग्यासाठी वटवृक्षाची पूजा करून उपवास करतात. महाराष्ट्रात या सणाला विशेष धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. याच निमित्ताने ‘मोहिनी – प्रेमाची फिल्मी कहाणी’ फेम अभिनेत्री सोनाली पंडित हिने तिच्या पहिल्या वटपौर्णिमेचा एक मजेशीर आणि अविस्मरणीय किस्सा शेअर केला.
नवराष्ट्र डिजिटल लाईव्हला दिलेल्या मुलाखतीत सोनालीला तिच्या पहिल्या वटपौर्णिमेबद्दल विचारण्यात आले. त्यावेळी ती हसत म्हणाली, “मी यापूर्वी कधीच वटपौर्णिमा केली नव्हती. आम्ही जिथे राहायला आलो होतो, तिथे घराच्या मागे एक मोठं झाड होतं. मी छान तयार होऊन त्या झाडाची पूजा केली. पण मला आश्चर्य वाटलं की अजून कोणीच पूजा करायला आलं नव्हतं. मला वाटलं, कदाचित मीच खूप लवकर आले असेन.”
पुढे ती म्हणाली, “नंतर माझ्या बिल्डिंगमधल्या मैत्रिणींनी विचारलं, ‘तू पूजेला का आली नाहीस?’ तेव्हा मी सांगितलं की, मी तर पूजा करून आले. त्यावर त्या म्हणाल्या, ‘अगं, ते पिंपळाचं झाड आहे. वडाचं झाड पुढे आहे.’ हे सांगताना आजही मला खूप लाज वाटते,” असं सोनाली ने सांगितले.
तिने पुढे विनोदी अंदाजात सांगितले की, “त्या घटनेनंतर मी पुन्हा कधी वटपौर्णिमेची पूजा केली नाही.” सोनालीचा हा किस्सा सध्या सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरत आहे.
View this post on Instagram
Awarapan 2 Teaser: १९ वर्षांनंतर Emraan Hashmiचा जुना अंदाज पुन्हा चर्चेत, ‘आवारापन 2’च्या टीझरने जिंकली चाहत्यांची मनं
१० वर्षांनंतर मराठी मालिकेत पुनरागमन
मराठी आणि हिंदी मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी सोनाली पंडितने तब्बल १० वर्षांनंतर मराठी मालिकेत पुनरागमन केले आहे. अल्फा मराठीवरील ‘प्रपंच’ मालिकेतून तिने घराघरात ओळख निर्माण केली होती. त्यानंतर ‘मॅडम सर’, ‘यहाँ मैं घर घर खेली’, ‘प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा’ आणि ‘गठबंधन’ यांसारख्या हिंदी मालिकांमध्येही तिने दमदार भूमिका साकारल्या.
Kiss Controversy: किसिंग सीनदरम्यान कंगना रणौतने अभिनेत्याच्या ओठाला घेतला चावा? व्हायरल Videoनंतर रंगली चर्चा
वटपौर्णिमा स्पेशल महासंगम
दरम्यान, कलर्स मराठीवरील ‘मी जिंकून घेईन सारं’ आणि ‘मोहिनी – प्रेमाची फिल्मी कहाणी’ या मालिकांचा वटपौर्णिमा विशेष महासंगम २९ जून ते १ जुलैदरम्यान प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या विशेष भागात सुपरस्टार आरकेची दमदार एन्ट्री, शालिनीच्या बेपत्ता होण्याचे रहस्य, तसेच कौटुंबिक नाट्य, रोमँस आणि थरार यांचा अनोखा संगम पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांसाठी मनोरंजनाची खास मेजवानी ठरणार आहे.