तापसी पन्नू: जिद्द, धाडस आणि यशाची अढळ ओळख! तापसी पन्नूचा प्रवास; साउथपासून बॉलिवूडपर्यंतचा दमदार पल्ला

जिद्द आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर Taapsee Pannu यांनी साउथ चित्रपटसृष्टीतून बॉलिवूडपर्यंत दमदार प्रवास केला. Aadukalam आणि Mr. Perfect मधील भूमिकांमुळे त्यांना सुरुवातीपासूनच ओळख मिळाली.

Updated On: Feb 17, 2026 | 05:25 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

जिद्द, धाडस आणि स्वतःवरच्या अढळ विश्वासाच्या बळावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्री म्हणजे Taapsee Pannu. दिल्लीमध्ये जन्मलेल्या तापसीने अभिनयक्षेत्रात येताना कोणताही गॉडफादर नसताना स्वतःचा मार्ग स्वतः तयार केला. मॉडेलिंगपासून सुरू झालेला हा प्रवास लवकरच दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीकडे वळला आणि तिथूनच तिच्या करिअरला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली. दाक्षिणात्य सिनेमातून दमदार सुरुवात करत तिने तमिळ चित्रपट Aadukalam आणि तेलुगू चित्रपट Mr. Perfect मधील भूमिकांमुळे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले. या चित्रपटांनी तापसी ही केवळ ग्लॅमरपुरती मर्यादित नसून आशयपूर्ण भूमिका साकारू शकणारी अभिनेत्री आहे, हे सिद्ध केले. दक्षिणेत मिळालेल्या यशामुळे तिच्यासाठी हिंदी चित्रपटसृष्टीची दारे उघडली.

बॉलिवूडमध्ये तिने Chashme Baddoor आणि Judwaa 2 सारख्या व्यावसायिक चित्रपटांतून एंट्री घेतली. या चित्रपटांतून तिने हलक्याफुलक्या भूमिकांमध्येही आपली उपस्थिती ठसवली. मात्र, तापसीने स्वतःला केवळ व्यावसायिक चौकटीत मर्यादित ठेवले नाही; तिने आशयप्रधान सिनेमांकडे जाणीवपूर्वक पाऊल टाकले. Pink या चित्रपटाने तिच्या कारकिर्दीला निर्णायक वळण दिले. ‘संमती’ या महत्त्वाच्या सामाजिक विषयावर भाष्य करणाऱ्या या चित्रपटाने देशभरात चर्चा घडवून आणली आणि तापसीला गंभीर अभिनेत्री म्हणून ओळख मिळवून दिली. त्यानंतर Badla मध्ये तिने सस्पेन्स आणि मानसिक गुंतागुंतीची भूमिका समर्थपणे साकारली, तर Thappad मधून आत्मसन्मानाचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला.

अ‍ॅक्शनपटांमध्येही तिची दमदार उपस्थिती दिसली. Naam Shabana मध्ये तिने संपूर्ण कथानक आपल्या खांद्यावर पेलले, तर Baby मध्येही तिची भूमिका लक्षवेधी ठरली. महिला पात्र अ‍ॅक्शन आणि थ्रिलर चित्रपटांचे केंद्रबिंदू ठरू शकतात, हे तिने सिद्ध केले. तिच्या कारकिर्दीतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे Dunki. या चित्रपटात तिने Shah Rukh Khan यांच्यासोबत काम केले. दिग्दर्शक Rajkumar Hirani यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेल्या या चित्रपटात स्थलांतरितांच्या भावविश्वाला तिने संवेदनशीलतेने पडद्यावर मांडले.

आता ती दिग्दर्शक Anubhav Sinha यांच्यासोबत ‘अस्सी’ या आगामी चित्रपटासाठी पुन्हा एकत्र येत आहे. सामाजिक भान, व्यावसायिक यश, अ‍ॅक्शन, कॉमेडी आणि भावनिक भूमिका—प्रत्येक प्रकारात तापसीने स्वतःची क्षमता सिद्ध केली आहे. आज तापसी पन्नू ही केवळ यशस्वी अभिनेत्री नाही, तर नव्या पिढीतील आत्मविश्वास, स्वाभिमान आणि धाडसी निवडींचे प्रतीक बनली आहे. तिचा प्रवास हे सिद्ध करतो की, जिद्द आणि मेहनत असेल तर कोणतीही वाट अशक्य नसते.

Published On: Feb 17, 2026 | 05:25 PM

