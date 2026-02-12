Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

“चला येणारा काळ बदलूया…” तापसी पन्नूची पोस्ट शेअर करताच व्हायरल; चाहत्यांना दिला खास सल्ला

बॉलीवूड अभिनेत्री तापसी पन्नूने तिच्या चाहत्यांसाठी इन्स्टाग्राम एक लांबलचक पोस्ट लिहिली आहे. ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या पोस्टमध्ये, अभिनेत्री तिच्या चाहत्यांना एक खास विनंती करताना दिसली आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 01:24 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • तापसी पन्नूची पोस्ट शेअर करताच व्हायरल
  • चाहत्यांना दिला खास सल्ला
  • तापसी पन्नू नक्की काय म्हणाली?
 

बॉलीवूड अभिनेत्री तापसी पन्नू सध्या तिच्या आगामी “अस्सी” चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटात ती अतिशय गंभीर भूमिकेत दिसत आहे. चाहते अभिनेत्रीच्या या चित्रपटाच्या रिलीजची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता, अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर आणखी एक पोस्ट शेअर केली आहे, जी व्हायरल होत आहे. या पोस्टमध्ये तिने तिच्या चाहत्यांना चित्रपट पाहण्याचे आवाहन केले आहे. आणि अभिनेत्रीने एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली आहे.

‘Devkhel’मध्ये अंकुश चौधरीची निवड का ठरली खास? दिग्दर्शक चंद्रकांत गायकवाड यांनी केला खुलासा

तापसी पन्नूने पोस्टमध्ये एक लांबलचक लिहिली पोस्ट

पोस्ट शेअर करताना अभिनेत्रीने लिहिले, “चला पुन्हा कामाबद्दल बोलूया. यावेळी, असे म्हणू नका की हिंदी चित्रपटसृष्टी जमिनीवरील वास्तवावर आधारित चित्रपट बनवत नाही. जेव्हा एखादा चित्रपट आणि त्याचे निर्माते ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कठोर परिश्रम करत असतात, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. असे चित्रपट चित्रपटगृहात आणल्यानंतर इंडस्ट्रीला अपयश येण्याची खात्री असते असे सांगून ते नाकारू नका.” जर आपल्याला जागतिक चित्रपटांशी स्पर्धा करायची असेल तर सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या सत्यकथांना पाठिंबा द्यावा लागेल.’

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Taapsee Pannu (@taapsee)

अभिनेत्री काय म्हणाली?

अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “काळ बदलायला हवा, कारण आता फक्त चित्रपट बनवून बसण्याची वेळ नाही. चांगले चित्रपट तेव्हाच बनतील आणि उपलब्ध होतील जेव्हा आपण त्यांना महत्त्व देऊ. अन्यथा, समाज चांगल्या चित्रपटांपासून वंचित राहील. आम्ही वाईट टीका केली म्हणून नाही, तर जेव्हा आमचे आवाज बदलू शकले असते तेव्हा आम्ही गप्प राहिलो म्हणून. त्याच्या अधिकृत प्रदर्शनाच्या एक आठवडा आधी, #Assi बद्दल तुमचा विश्वास आणि प्रेम मिळवण्याचा आमचा प्रवास विविध शहरांमध्ये विशेष प्रदर्शनांसह सुरू आहे.”

Dhurandhar: 10 दिवसांत 15.8 मिलियन व्ह्यूज, 11 देशांमध्ये नंबर 1 चित्रपट; थिएटरनंतर आता ओटीटीवर वर्चस्व

चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?

तापसीने तिच्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले आहे की, “याला आमच्या चित्रपटावरचा विश्वास म्हणा किंवा तुमचा निर्णय, आम्ही फक्त इतकंच सुनिश्चित करत आहोत की आमच्या कथेत ‘काश’ अशी कोणतीही गोष्ट उरू नये. तुम्हीही तुमच्या कथेत याची नक्की काळजी घ्या.” या पोस्टसोबत तापसीने थिएटरमध्ये बसलेला स्वतःचा एक फोटो देखील शेअर केला आहे. अभिनेत्रीचा “अस्सी” हा चित्रपट येत्या २० फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Web Title: Taapsee pannu request fans to watch assi in theaters actress post viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 01:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dhurandhar: 10 दिवसांत 15.8 मिलियन व्ह्यूज, 11 देशांमध्ये नंबर 1 चित्रपट; थिएटरनंतर आता ओटीटीवर वर्चस्व
1

Dhurandhar: 10 दिवसांत 15.8 मिलियन व्ह्यूज, 11 देशांमध्ये नंबर 1 चित्रपट; थिएटरनंतर आता ओटीटीवर वर्चस्व

महाशिवरात्रीला कलर्स मराठीवर शिवतत्त्वाची दिव्य अनुभूती; प्रकटणार बारा ज्योतिर्लिंगे
2

महाशिवरात्रीला कलर्स मराठीवर शिवतत्त्वाची दिव्य अनुभूती; प्रकटणार बारा ज्योतिर्लिंगे

‘नाही मिळाले कोणतेच पैसे..’ राजपाल यादव यांच्या भावाचा मोठा दावा; सेलिब्रिटींच्या ‘सिम्पथी कार्ड’वर साधला निशाणा
3

‘नाही मिळाले कोणतेच पैसे..’ राजपाल यादव यांच्या भावाचा मोठा दावा; सेलिब्रिटींच्या ‘सिम्पथी कार्ड’वर साधला निशाणा

राजपाल यादव यांच्या मदतीला धावून आला मिका सिंग; अभिनेत्याला दिली मोठी रक्कम, स्टार्सना दिखावा न करण्याचे आवाहन
4

राजपाल यादव यांच्या मदतीला धावून आला मिका सिंग; अभिनेत्याला दिली मोठी रक्कम, स्टार्सना दिखावा न करण्याचे आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“चला येणारा काळ बदलूया…” तापसी पन्नूची पोस्ट शेअर करताच व्हायरल; चाहत्यांना दिला खास सल्ला

“चला येणारा काळ बदलूया…” तापसी पन्नूची पोस्ट शेअर करताच व्हायरल; चाहत्यांना दिला खास सल्ला

Feb 12, 2026 | 01:24 PM
Arun Gochar: 2031 पर्यंत स्वतःच्या नीच राशीत राहणार अरुण ग्रह, या राशीच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

Arun Gochar: 2031 पर्यंत स्वतःच्या नीच राशीत राहणार अरुण ग्रह, या राशीच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

Feb 12, 2026 | 01:20 PM
IND vs NAM : बुमराहच्या यॉर्करमुळे इशान किशन जखमी! मोठी अपडेट आली समोर, आजच्या सामन्यात खेळेल का?

IND vs NAM : बुमराहच्या यॉर्करमुळे इशान किशन जखमी! मोठी अपडेट आली समोर, आजच्या सामन्यात खेळेल का?

Feb 12, 2026 | 01:20 PM
कागदासारखा दिसणारा पण डिजिटल काम करणारा सॅमसंगचा नवा ई-पेपर डिस्प्ले लाँच

कागदासारखा दिसणारा पण डिजिटल काम करणारा सॅमसंगचा नवा ई-पेपर डिस्प्ले लाँच

Feb 12, 2026 | 01:15 PM
शिवसेनेच्या अनिकेत जावळकर यांनी घेतली अमित शहांची भेट; शिवाजी महाराजांवरील पुस्तक दिले भेट

शिवसेनेच्या अनिकेत जावळकर यांनी घेतली अमित शहांची भेट; शिवाजी महाराजांवरील पुस्तक दिले भेट

Feb 12, 2026 | 01:12 PM
Maharashtra Politics : एकनाथ खडसेंनी थेट पोलिसांना धमकावलं? गृहमंत्र्यांबाबत वादग्रस्त वक्तव्यावरुन गुन्हा दाखल

Maharashtra Politics : एकनाथ खडसेंनी थेट पोलिसांना धमकावलं? गृहमंत्र्यांबाबत वादग्रस्त वक्तव्यावरुन गुन्हा दाखल

Feb 12, 2026 | 01:08 PM
Labour Code : ’48 तास काम करा अन् 3 दिवस सुट्टी घ्या…’, राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

Labour Code : ’48 तास काम करा अन् 3 दिवस सुट्टी घ्या…’, राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

Feb 12, 2026 | 01:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM