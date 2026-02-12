“चला येणारा काळ बदलूया…” तापसी पन्नूची पोस्ट शेअर करताच व्हायरल; चाहत्यांना दिला खास सल्ला

बॉलीवूड अभिनेत्री तापसी पन्नू सध्या तिच्या आगामी “अस्सी” चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटात ती अतिशय गंभीर भूमिकेत दिसत आहे. चाहते अभिनेत्रीच्या या चित्रपटाच्या रिलीजची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता, अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर आणखी एक पोस्ट शेअर केली आहे, जी व्हायरल होत आहे. या पोस्टमध्ये तिने तिच्या चाहत्यांना चित्रपट पाहण्याचे आवाहन केले आहे. आणि अभिनेत्रीने एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली आहे.
तापसी पन्नूने पोस्टमध्ये एक लांबलचक लिहिली पोस्ट
पोस्ट शेअर करताना अभिनेत्रीने लिहिले, “चला पुन्हा कामाबद्दल बोलूया. यावेळी, असे म्हणू नका की हिंदी चित्रपटसृष्टी जमिनीवरील वास्तवावर आधारित चित्रपट बनवत नाही. जेव्हा एखादा चित्रपट आणि त्याचे निर्माते ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कठोर परिश्रम करत असतात, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. असे चित्रपट चित्रपटगृहात आणल्यानंतर इंडस्ट्रीला अपयश येण्याची खात्री असते असे सांगून ते नाकारू नका.” जर आपल्याला जागतिक चित्रपटांशी स्पर्धा करायची असेल तर सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या सत्यकथांना पाठिंबा द्यावा लागेल.’
अभिनेत्री काय म्हणाली?
अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “काळ बदलायला हवा, कारण आता फक्त चित्रपट बनवून बसण्याची वेळ नाही. चांगले चित्रपट तेव्हाच बनतील आणि उपलब्ध होतील जेव्हा आपण त्यांना महत्त्व देऊ. अन्यथा, समाज चांगल्या चित्रपटांपासून वंचित राहील. आम्ही वाईट टीका केली म्हणून नाही, तर जेव्हा आमचे आवाज बदलू शकले असते तेव्हा आम्ही गप्प राहिलो म्हणून. त्याच्या अधिकृत प्रदर्शनाच्या एक आठवडा आधी, #Assi बद्दल तुमचा विश्वास आणि प्रेम मिळवण्याचा आमचा प्रवास विविध शहरांमध्ये विशेष प्रदर्शनांसह सुरू आहे.”
चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
तापसीने तिच्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले आहे की, “याला आमच्या चित्रपटावरचा विश्वास म्हणा किंवा तुमचा निर्णय, आम्ही फक्त इतकंच सुनिश्चित करत आहोत की आमच्या कथेत ‘काश’ अशी कोणतीही गोष्ट उरू नये. तुम्हीही तुमच्या कथेत याची नक्की काळजी घ्या.” या पोस्टसोबत तापसीने थिएटरमध्ये बसलेला स्वतःचा एक फोटो देखील शेअर केला आहे. अभिनेत्रीचा “अस्सी” हा चित्रपट येत्या २० फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.