पति परमेश्वरची अनोखी पूजा! जमिनीत गाढलं अन् वाहिलं दूध; VIDEO पाहून लोक चक्रावले, म्हणाले…

सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका महिलेने आपल्या पतीची अशा प्रकारे पूजा केली आहे पाहून अनेकांचे डोकं सुन्न झाले आहे. हा अधंश्रद्धचा प्रकार पाहून अनेकांनी तीव्र टीका केली आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 05:18 PM
Shocking Viral Video

पति परमेश्वरची अनोखी पूजा! जमिनीत गाढलं अन् वाहिलं दूध; VIDEO पाहून लोक चक्रावले, म्हणाले... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • महिलेने पतीला जमिनीत गाढलं, दूध वाहिलं अन्…
  • व्हिडिओ पाहून लोक चक्रावले
  • नेमकं काय केले महिलेने? पाहा व्हिडिओ
Shocking Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असता. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून डोक अगदी सुन्ना होऊन जाते. सध्या असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगान व्हायरल होत आहे. एका महिलने आपल्या नवऱ्याची पूजा अशा पद्धतीने केले आहे पाहून लोकांनी डोक आपटून घेतले आहे. सध्या या व्हिडिओची चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहे.

नेमंक काय आहे व्हिडिओ?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओवरुन लक्षात येते की, हा व्हिडिओ ग्रामीण भागातील असण्याची शक्यात आहे. तुम्ही पाहून शकता की महिलेने आपल्या नवऱ्याला जमिनीत गाडले आहे. त्याला मानेपर्यंत जमिनीत गाडण्यात आले असून केवळ त्याचे डोकेच वर आहे. यानंतर महिला त्याच्यावर दूधाचा अभिषेक करते, त्याला टिशा लावते. त्याच्यावर फूलांचा वर्षाव करते. हा सगळा प्रकार पाहून अनेकजण चक्रावले आहेत. मोठ्या श्रद्धेने महिले हा सर्व प्रकार करत आहे. सध्या या व्हिडिओवर टिकांचा भडीमार सुरु आहे. या सर्व प्रकारामागचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. परंतु हा अधंश्रद्धेचा आणि अघोरी प्रकाराचा भाग मानला जात आहे. या व्हिडिओने सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

थरारक! इंडोनेशियात जमिनीला पडलं भगदाड; बघता-बघता ३ हेक्टर शेती गडप, VIDEO VIRAL

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ghantaa (@ghantaa)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @ghantaa या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर टीका केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने महादेव आता तिसरा डोळा उघडण्याची वेळ आली आहे असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने मी पुन्हा सांगतो ब्रिटिशांकडून आपल्याला स्वतंत्र मिळाले होते असे म्हटले आहे, तर तिसऱ्या एकाने भक्ती करा, अंधभक्ती नाही… असे म्हटले आहे. तर आणखी एकाने थांबा काकू महादेव पण रडतील असे म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया लोकांनी दिल्या असून हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरला आहे.

चवीनं पाणीपुरी खाल तर जीवाला मुकाल! ‘हा’ व्हिडिओ पाहून तुमच्या पायाखालची जमीनच सरकेल

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 17, 2026 | 05:18 PM

