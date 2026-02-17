Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
"पुरूषांना फक्त व्हर्जिन पत्नी हवी…", अभिनेत्री Neena Gupta यांचे वक्तव्य चर्चेत, म्हणाल्या, समाजात आजही कौमार्य…

अलिकडेच दिलेल्या मुलाखतीत, अभिनेत्रीने मुलींच्या वर्जिनीटी मुद्द्याबद्दल भाष्य केले. नीना गुप्ता यांचे हे विधान सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 04:10 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड अभिनेत्री नीना गुप्ता या सध्या वध २ चित्रपटामुळे चर्चेत आहेत. नीना गुप्ता नेहमी स्पष्टवक्त्या विधानांसाठी आणि प्रत्येक मुद्द्यावर त्यांचे मत मांडण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. अलिकडेच दिलेल्या मुलाखतीत, अभिनेत्रीने मुलींच्या वर्जिनीटी मुद्द्याबद्दल भाष्य केले. त्या म्हणाली की आजही मुलांना वर्जिन मुली हव्या असतात. नीना यांचे हे विधान सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

नीना गुप्ता या नुकत्याच शुभंकर मिश्रा यांच्या पॉडकास्टवर दिसल्या. पॉडकास्ट दरम्यान त्यांनी मुले, मुली आणि लग्न याबद्दल मोकळेपणाने बोलले. अभिनेत्री म्हणाल्या, “मुलांना लग्नासाठी वर्जिन हवी असते. लग्नाचा विचार करताना पुरुष हेच शोधतात. त्यांना अशी स्त्री हवी असते जी कुटुंबात बसू शकेल. सुरुवातीपासूनच हे असेच आहे. आजही काहीही बदललेले नाही.”

या संभाषणादरम्यान शुभंकरने नीनाला सांगितले की खूप काही बदलले आहे. अभिनेत्रीने विचारले, “इतके काय बदलले आहे? कोण म्हणते की सर्व काही खुले झाले आहे? तुम्ही कोणत्या भारताबद्दल बोलत आहात? इथे फारसे काही बदललेले नाही. सुना अजूनही पदराने डोके झाकतात आणि सकाळी सासऱ्यांचे पाय स्पर्श करतात.”

OTT गाजवल्यानंतर प्रेक्षकांची लाडकी ‘सुंदरा’ टेलिव्हिजनवर झळकणार; Akshaya Naik च्या नव्या भूमिकेची जोरदार चर्चा

नीना गुप्ता यांनीही तिच्या कुटुंबाबद्दल सांगितले. अभिनेत्री म्हणाली, “मी मुलाखती देत ​​असल्याने मी हे सर्व करत नाहीये. माझ्या वडिलांच्या बाजूला माझे एक नातेवाईक होते. तिचे लग्न मुंबईतील एका पुरूषाशी झाले होते. जेव्हा तिने तिच्या सासरच्यांसोबत राहण्यास नकार दिला तेव्हा माझ्या वडिलांनी तिला भेटायला बोलावले. मग आम्हाला कळले की ती साईबाबांची पूजा करते. तिच्या सासरच्यांना तिने त्यांच्या गुरूंचे अनुसरण करावे असे वाटत होते. माझ्या भाचीची सासू बेडवर किंवा टेबलावर कुटुंबाचे फोटोही ठेवू देत नाही. आम्हाला अजूनही खूप काही बदलायचे आहे.” नीना गुप्ता यांचा चित्रपट “वध २” ६ फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. यात संजय मिश्रा, कुमुद मिश्रा आणि अक्षय डोगरा यांच्या भूमिका आहेत. चित्रपटाचा पहिला भाग २०२२ मध्ये प्रदर्शित झाला आहे.

Dhurandhar: The Revenge रिलीजआधीच अडचणीत; आदित्य धरच्या प्रॉडक्शन हाऊसवर BMC ने साधला निशाणा

Published On: Feb 17, 2026 | 04:10 PM

“पुरूषांना फक्त व्हर्जिन पत्नी हवी…”, अभिनेत्री Neena Gupta यांचे वक्तव्य चर्चेत, म्हणाल्या, समाजात आजही कौमार्य…

“पुरूषांना फक्त व्हर्जिन पत्नी हवी…”, अभिनेत्री Neena Gupta यांचे वक्तव्य चर्चेत, म्हणाल्या, समाजात आजही कौमार्य…

Feb 17, 2026 | 04:10 PM
१ लाखांपर्यंत मिळेल पगार! CPMU वॅकन्सी; मंत्रालयाची नोकरी, सविस्तर माहिती

१ लाखांपर्यंत मिळेल पगार! CPMU वॅकन्सी; मंत्रालयाची नोकरी, सविस्तर माहिती

Feb 17, 2026 | 04:03 PM
Epilepsy: फिट्स येण्याचा आजार नक्की काय आहे? समज, गैरसमज आणि सत्य

Epilepsy: फिट्स येण्याचा आजार नक्की काय आहे? समज, गैरसमज आणि सत्य

Feb 17, 2026 | 04:01 PM
Navi Mumbai Crime : रबाळे एमआयडीसीत राखीव वन जमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन; दोन जेसीबी जप्त, नगरसेवकावर गुन्हा

Navi Mumbai Crime : रबाळे एमआयडीसीत राखीव वन जमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन; दोन जेसीबी जप्त, नगरसेवकावर गुन्हा

Feb 17, 2026 | 04:00 PM
Caste free Village in Maharashtra: पुरोगामी  महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे..! ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित….; हे गाव झाले

Caste free Village in Maharashtra: पुरोगामी  महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे..! ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित….; हे गाव झाले

Feb 17, 2026 | 04:00 PM
Holi 2026 : राशीनुसार होळीमध्ये अर्पण करा ‘या’ वस्तू ; ‘अशी’ करा होलिकामातेची शास्त्रशुद्ध पूजा

Holi 2026 : राशीनुसार होळीमध्ये अर्पण करा ‘या’ वस्तू ; ‘अशी’ करा होलिकामातेची शास्त्रशुद्ध पूजा

Feb 17, 2026 | 03:59 PM
Nanded News : बदलत्या हवामानाचा आरोग्यावर मोठा परिणाम; सर्दी-खोकला, तापाच्या रुग्णांत मोठी वाढ

Nanded News : बदलत्या हवामानाचा आरोग्यावर मोठा परिणाम; सर्दी-खोकला, तापाच्या रुग्णांत मोठी वाढ

Feb 17, 2026 | 03:52 PM

