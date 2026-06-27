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‘यूट्यूबवर आता व्याख्याने देणार’; अभिनेते पंकज त्रिपाठी यांनी नेमकं काय म्हटलं?

Updated On: Jun 27, 2026 | 03:45 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर सक्रिय राहण्याचा किंवा अभिनय करताना अधिक प्रभावी अभिनय करण्याचा दबाव जाणवतो का? तेव्हा त्यांनी हे स्पष्टपणे नाकारले.

'यूट्यूबवर आता व्याख्याने देणार'; अभिनेते पंकज त्रिपाठी यांनी नेमकं काय म्हटलं?

'यूट्यूबवर आता व्याख्याने देणार'; अभिनेते पंकज त्रिपाठी यांनी नेमकं काय म्हटलं? (फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता पंकज त्रिपाठी यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली. त्यांनी सोशल मीडिया आणि अभिनयाबद्दलच्या अनेक रंजक प्रश्नांची उत्तरे दिली. स्वतःचे यूट्यूब चॅनल सुरू केल्यास काय कराल, असे विचारल्यावर त्यांनी गंमतीने सांगितले की, मी प्रेरक वक्ता बनणार आहे. कॅमेऱ्यामागे, पंकज त्रिपाठी यांनी त्यांच्या मोठ्या भावाच्या प्रकृतीबद्दलही माहिती दिली.

बिहारमधील हल्ल्यानंतर त्यांच्या भावाची प्रकृती आता सुधारत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमादरम्यान, होस्ट दिया मिर्झा यांनी पंकज त्रिपाठी यांना विचारले की, जर ते कधी यूट्यूबवर आले तर ते कोणत्या प्रकारचा कंटेंट तयार करतील. ते म्हणाले, मी प्रवचन देईन आणि एक प्रेरक वक्ता बनेन. आजकाल प्रेरणा देणारे लोक कमी आणि प्रेरक वक्ते जास्त आहेत. लोक इतरांना प्रेरणा देणाऱ्या लोकांच्या शोधात आहेत, पण प्रेरणा देणारे लोकच उरलेले नाहीत.

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जेव्हा पंकज त्रिपाठी यांना विचारण्यात आले की, सोशल मीडियावर सक्रिय राहण्याचा किंवा अभिनय करताना अधिक प्रभावी अभिनय करण्याचा दबाव जाणवतो का? तेव्हा त्यांनी हे स्पष्टपणे नाकारले. ते म्हणाले, “मला असा कोणताही दबाव जाणवत नाही. चित्रपट निर्माते मला सांगतात की, मी पडद्यावर जे नैसर्गिकरित्या करतो तेच करावे. माझ्याकडे जी शैली आहे, त्यासाठीच मला पैसे मिळतात. आपल्या साधेपणा आणि मौलिकतेबद्दल बोलताना, त्यांनी गंमतीने स्वतःला ऑथेंटिसिटी कुमार म्हटले.

भावाच्या प्रकृतीविषयी दिली माहिती

कार्यक्रमादरम्यान, पंकज त्रिपाठी यांनी त्यांचे मोठे भाऊ विजेंद्रनाथ तिवारी यांच्या प्रकृतीबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या भावाची प्रकृती आता सुधारत असून ते हळूहळू बरे होत आहेत. विशेष म्हणजे, २१ जून रोजी बिहारमधील गोपालगंज जिल्ह्यात त्यांच्या भावावर हल्ला झाला होता, त्यानंतर पंकज त्रिपाठी आपल्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी पाटणा येथे गेले होते. सध्या त्यांच्या भावावर पाटणा येथील एका रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

पंकज त्रिपाठी यांच्या मोठ्या भावावर हल्ला

पंकज त्रिपाठी यांचे मोठे भाऊ विजेंद्र नाथ तिवारी, घराबाहेर बसले असताना, जमिनीच्या जुन्या वादातून आणि घराशेजारी माती फेकल्याच्या मुद्द्यावरून त्यांचे शेजारी राजेश साह यांनी त्यांच्यावर कुऱ्हाडीने हल्ला केला. या हल्ल्यात त्यांच्या पाठीला आणि खांद्यांना गंभीर दुखापत झाली.

Web Title: Will now deliver lectures on youtube says actor pankaj tripathi

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Published On: Jun 27, 2026 | 03:45 PM

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