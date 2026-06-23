Raja Shivaji OTT Release: बॉक्स ऑफिस गाजवल्यानंतर ‘राजा शिवाजी’ आता OTTवर, रिलीज डेट आली समोर, कधी आणि कुठे पाहाल? वाचा…

मराठी चित्रपटसृष्टीत अभूतपूर्व यश मिळवणारा Raja Shivaji आता डिजिटल प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्याच्या तयारीत आहे. चित्रपटगृहांमध्ये विक्रमी कमाई करत इतिहास रचलेल्या या ऐतिहासिक चित्रपटाच्या OTT रिलीजबाबत सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे ज्यांना हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर पाहता आला नाही, त्यांच्यासाठी ही आनंदाची बातमी ठरत आहे.
अभिनेता आणि दिग्दर्शक Riteish Deshmukh यांचा हा महत्त्वाकांक्षी चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमावर आधारित असून, प्रदर्शित झाल्यापासून त्याने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. आता हा चित्रपट OTT प्लॅटफॉर्मवर झळकणार असल्याची चर्चा रंगली असून, प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
बॉक्स ऑफिसवर दणदणीत कामगिरी करत ‘राजा शिवाजी’ने मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी नवा इतिहास घडवला. मर्यादित बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने देशांतर्गत तसेच जागतिक स्तरावर विक्रमी कमाई करत अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले. विशेष म्हणजे 100 कोटींचा टप्पा पार करणारा हा पहिला मराठी चित्रपट ठरल्याची चर्चा आहे.
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चित्रपटातील भव्य स्टारकास्ट
चित्रपटाचे आणखी एक आकर्षण म्हणजे त्याची भव्य स्टारकास्ट. रितेश देशमुख यांच्यासह Sanjay Dutt, Genelia Deshmukh, Mahesh Manjrekar, Abhishek Bachchan, Vidya Balan, Amole Gupte आणि Bhagyashree यांसारखे दिग्गज कलाकार चित्रपटात झळकले आहेत. तसेच Salman Khan यांच्या विशेष भूमिकेनेही प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले.
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OTT रिलीजबाबत अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी, हा चित्रपट लवकरच डिजिटल माध्यमावर प्रदर्शित होणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. त्यामुळे आता चाहते अधिकृत घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.