Eetha Teaser : ‘वादळाला नाचताना पाहायचं असेल, तर..’, अखेर ‘ईठा’चा टीझर रिलीज; श्रद्धा कपूरच्या दमदार भूमिकेची जोरदार चर्चा

‘छावा’सारखा ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिल्यानंतर दिग्दर्शक Laxman Utekar पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसाठी एक वेगळी आणि भावनिक कथा घेऊन येत आहेत. त्यांचा आगामी चित्रपट Eetha सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. प्रसिद्ध मराठी लावणी आणि तमाशा कलाकार Vithabai Narayangaonkar यांच्या जीवनावर आधारित असलेल्या या चित्रपटात अभिनेत्री Shraddha Kapoor मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे.
चित्रपटाचा टीझर काही दिवसांपूर्वी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला होता. त्यानंतर टीझरमधील काही दृश्ये सोशल मीडियावर लीक झाली आणि श्रद्धा कपूरच्या अभिनयाची जोरदार चर्चा रंगली. वाढत्या उत्सुकतेच्या पार्श्वभूमीवर निर्मात्यांनी अखेर चित्रपटाचा अधिकृत टीझर रिलीज केला आहे.
टीझरमध्ये तमाशाच्या रंगमंचावरची धग, कलाकारांचे संघर्ष आणि विठ्ठाबाईंचा जिद्दी स्वभाव प्रभावीपणे दाखवण्यात आला आहे. भाऊ गावकर तमाशा मंडळाच्या कार्यक्रमादरम्यान ‘इठाबाई’च्या सादरीकरणासाठी प्रेक्षकांची आतुरता दिसते. मात्र, रंगमंचामागे प्रसूती वेदना सहन करणारी इठाबाई आपल्या कलेप्रती असलेली निष्ठा जपत पुन्हा मंचावर उभी राहते.
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टीझरमधील सर्वाधिक लक्षवेधी संवाद म्हणजे, “जर मी पडून मेले, तर मला गरीब बाई म्हणतील; पण जर मी नाचता नाचता मेले, तर मी आदर्श बनेन.” हा संवाद प्रेक्षकांच्या मनाला भिडताना दिसत आहे. त्याचबरोबर “वादळाला नाचताना पाहायचं असेल, तर ती इठा आहे,” हा संवादही चित्रपटातील नायिकेच्या व्यक्तिमत्त्वाची ताकद अधोरेखित करतो.
श्रद्धा कपूरने विठ्ठाबाईंच्या भूमिकेसाठी घेतलेली मेहनत टीझरमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. तिचा लूक, देहबोली आणि संवादफेक पाहून चाहत्यांकडून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
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इतिहास, संघर्ष, कला आणि प्रेरणादायी प्रवास यांचा संगम असलेला ‘इठा’ हा चित्रपट 28 ऑगस्ट 2026 रोजी, रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. दिग्दर्शक Laxman Utekar यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेल्या या चित्रपटात श्रद्धा महाराष्ट्रातील दिग्गज तमाशा आणि लावणी कलाकार Vithabai Bhau Mang Narayangaonkar यांच्या आयुष्यावर आधारित भूमिका साकारत असल्याची माहिती समोर आली आहे. चित्रपटात Randeep Hooda आणि Mohammed Zeeshan Ayyub हे देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. आता टीझरनंतर प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.