बँकांची मनमानी थांबणार! चेक विलंबावर सुप्रीम कोर्टाचा दणका, खाते फ्रीजवर हायकोर्टाची फटकार

ग्राहकाच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला चेकवर प्रक्रिया करून ते जमा करण्यात आले, परंतु नंतर ‘ऑनलाईन चेक रिटर्न’ या शेऱ्यासह ते परत पाठवण्यात आले. बँकेला ते चेक त्यांच्या वैधतेच्या कालावधीत पुन्हा सादर करणे आवश्यक होते, परंतु बँकेने तसे केले नाही. जेव्हा नंतर ते चेक सादर करण्यात आले, तेव्हा ते रखडले होते आणि अनादृत झाले. विलंबाचे कारण म्हणून बँकेने ३० आणि ३१ मे रोजीचा संप सांगितला, परंतु न्यायालयाने १ आणि २ जून हे कामकाजाचे दिवस असल्याचे ठरवले. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
२० एप्रिलच्या आपल्या निकालात, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी म्हटले आहे की, ग्राहकाच्या हितासाठी काळजीपूर्वक आणि तत्परतेने काम करण्याची जबाबदारी बँकेची आहे. विलंबानंतरही, वाजवी वेळेत चेक सादर करण्यात अयशस्वी होणे हा निष्काळजीपणा ठरतो. तथापि, प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन अस्पष्ट असल्यामुळे न्यायालयाने नुकसान भरपाईची रक्कम १०% वरून ६% पर्यंत कमी केली.
हा निकाल स्पष्टपणे दर्शवतो की, बँकिंग सेवांमधील विलंब, निष्काळजीपणा आणि कार्यपद्धतीतील चुका खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. ग्राहकाने जमा केलेला चेक हा बँकेवर ठेवलेल्या विश्वासाचे प्रतीक असतो. जर बँक आपली कर्तव्ये वेळेवर पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली, तर तिला कायद्यानुसार जबाबदार धरले जाईल.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ बेंचने बँक ग्राहकांची खाती मनमानी पद्धतीने फ्रीज करण्यावरून बँकांना चांगलेच फैलावर घेतले. न्यायालयाच्या मते बँक ही एका ट्रस्टीसारखे काम करते. त्यामुळे त्यांनी एका तपास संस्थेप्रमाणे काम करू नये. जस्टीस शेखर बी. सराफ आणि जस्टीस अवधेश कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठाने इंडियन ओवरसीज बँकेवर ५० हजार दंड लावला. बँकेने कोणत्याही वैध पुराव्याशिवाय एका ग्राहकाचे बँक खाते फ्रीज केले होते.
आता बँकेने संपूर्ण रक्कम ही चार आठवड्याच्या आत अकाऊंट होल्डरला देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे प्रकरण मॅसर्स एसए एंटरप्राईजेस या कंपनीसंदर्भात आहे. मात्स्य पालनाच्या मशनरीचा व्यवसाय करणाऱ्या या कंपनीने बँकेविरूद्ध याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय अकाउंट फ्रीज करणे चिंताजनक आहे. अशा मनमानी कारवाईमुळे व्यवसाय ठप्प होतात आणि अकाऊंट होल्डर्सच्या प्रतिमेवर वाईट परिणाम होतो.