Swaraj Dweep: अंदमानने रचली शौर्याची सुवर्णगाथा; समुद्राच्या तळाशी जगातील सर्वात मोठा तिरंगा फडकवून भारताचा जागतिक विक्रम

Andaman and Nicobar underwater flag 2026 : अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहाच्या (Andaman and Nicobar Islands) नीलवर्ण आणि स्वच्छ पाण्यामध्ये २ मे २०२६ चा दिवस भारतासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आणि ऐतिहासिक ठरला. भारताच्या या निसर्गरम्य केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाने अथांग समुद्राच्या तळाशी जगातील सर्वात मोठा भारतीय राष्ट्रध्वज फडकवून एक नवा ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’ (Guinness World Record) प्रस्थापित केला आहे. हा ऐतिहासिक सोहळा स्वराज द्वीप (ज्याला पूर्वी हॅवलॉक बेट म्हणून ओळखले जायचे) मधील जगप्रसिद्ध राधानगर बीचवर पार पडला. या विक्रमाची नोंद होताच संपूर्ण देशभरात आनंदाची लाट उसळली असून, देशवासीयांमध्ये एक वेगळाच उत्साह आणि देशभक्तीची भावना पाहायला मिळत आहे.
पाण्याखाली फडकवण्यात आलेला हा तिरंगा सामान्य आकाराचा नव्हता, तर त्याची लांबी तब्बल ६० मीटर आणि रुंदी ४० मीटर इतकी प्रचंड होती. एवढ्या मोठ्या आकाराचा राष्ट्रध्वज समुद्राच्या खोल पाण्यात फडकवणे हे अत्यंत आव्हानात्मक आणि गुंतागुंतीचे काम होते. या कठीण मोहिमेत विविध संस्थांच्या २०० हून अधिक प्रशिक्षित डायव्हर्सनी सहभाग घेतला. यामध्ये भारतीय नौदल (Indian Navy), तटरक्षक दल (Indian Coast Guard), अंदमान निकोबार पोलीस, वन विभाग आणि अनेक खाजगी स्कूबा डायव्हिंग केंद्रांचे तज्ज्ञ एकत्र आले होते. या सर्व टीम्सच्या उत्कृष्ट समन्वय आणि कठोर परिश्रमांमुळे हे अशक्य वाटणारे काम सत्यात उतरले.
या ऐतिहासिक मोहिमेमध्ये अंदमान आणि निकोबारचे नायब राज्यपाल (निवृत्त) ॲडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी यांनी स्वतः डायव्हिंग टीममध्ये सामील होऊन सर्वांचे मनोधैर्य वाढवले. त्यांच्यासोबत मुख्य सचिव चंद्र भूषण कुमार आणि पोलीस महासंचालक एच. एस. धालीवाल यांच्यासारखे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. या मोहिमेत केवळ प्रौढच नव्हे, तर युवाशक्तीनेही मोठी आणि प्रेरणादायी भूमिका बजावली. तीन शाळकरी विद्यार्थ्यांनी, फतेह जahaan सिंग (१६), लावण्या इरा (१५) आणि रणविजय सिंग (१४) यांनी या २०० डायव्हर्सच्या गटात सामील होऊन एक नवा आदर्श प्रस्थापित केला.
The #AndamanandNicobar administration on Saturday set a new #GuinnessWorldRecord by unfurling the world’s largest underwater national flag at Radhanagar beach. Video: PTI pic.twitter.com/zs9vhogfpK — The Hindu (@the_hindu) May 2, 2026
या तरुण मुलांनी समुद्राच्या तळाशी राष्ट्रध्वज धरताना आलेला अनुभव हा अत्यंत भावनिक आणि रोमांचक असल्याचे सांगितले. दिल्ली, बेंगळुरू आणि गुरुग्राम येथील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या या विद्यार्थ्यांनी पाण्याखालील अद्भुत जगात तिरंग्याला पाहिल्यावर अंगावर रोमांच उभे राहिल्याचे सांगितले.
India isn’t just achieving milestones, it is redefining them. 𝐈𝐧 𝐚 𝐬𝐭𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭-𝐨𝐟-𝐢𝐭𝐬-𝐤𝐢𝐧𝐝 𝐟𝐞𝐚𝐭, 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐛𝐚𝐫 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐮𝐢𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝… pic.twitter.com/PuXaQ8jkj5 — BJP (@BJP4India) May 2, 2026
शनिवारी सकाळी १०.३५ वाजता गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सचे अधिकृत निरीक्षक (Adjudicator) ऋषी नाथ यांनी या विक्रमाची अधिकृत घोषणा केली आणि त्याचे प्रमाणपत्र नायब राज्यपाल डी. के. जोशी यांना सुपूर्द केले. हा क्षण बेटांसाठी तसेच देशासाठी अत्यंत भावूक होता. नायब राज्यपाल डी. के. जोशी यांनी आपल्या भाषणात सर्व टीम्सच्या बांधिलकी आणि समन्वयाचे भरभरून कौतुक केले. या कामगिरीमुळे अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या जागतिक स्थानात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश केवळ रेकॉर्ड करणे हा नव्हता, तर अंदमान आणि निकोबार बेटांना जागतिक स्कूबा डायव्हिंग आणि सागरी पर्यटन स्थळ (Marine Tourism Hub) म्हणून जगाच्या नकाशावर ठळकपणे आणणे हा होता. या बेटांच्या सभोवतालचे पाणी क्रिस्टल-क्लिअर आणि विविध प्रकारच्या समुद्री जीवांनी समृद्ध आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर येथील सागरी जैवविविधतेवर (Marine Biodiversity) प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तसेच, सागरी पर्यटनाला पर्यावरणपूरक (Eco-Tourism) बनवण्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला गेला.
इतक्यावरच न थांबता, अंदमान प्रशासन रविवारी (३ मे २०२६) आणखी एक गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. स्वराज द्वीप जेटीजवळील लाईटहाउस डायव्हिंग साईटवर ‘पाण्याखालील सर्वात उंच मानवी रचना’ (Tallest Human Stack) तयार करण्याचा हा प्रयत्न असणार आहे. किमान १० मीटर उंचीची ही रचना तयार करण्यासाठी डायव्हर्स सज्ज झाले आहेत.
समुद्राच्या खोल पाण्यात तिरंगा फडकवून भारताने जगाला आपल्या अथांग ताकदीची आणि धैर्याची पुन्हा एकदा जाणीव करून दिली आहे. ही केवळ एक प्रशासकीय कामगिरी नसून, भारतमातेच्या गौरवाची आणि एकतेची साक्ष आहे. या ऐतिहासिक कामगिरीमुळे अंदमान आणि निकोबार बेटांचे नाव आता जागतिक स्तरावर सुवर्ण अक्षरांनी लिहिले गेले आहे.
Ans: अंदमानमधील राधानगर बीचवर पाण्याखाली फडकवलेला तिरंगा ६० मीटर लांब आणि ४० मीटर रुंद आहे.
Ans: या मोहिमेत भारतीय नौदल, तटरक्षक दल, पोलीस आणि खाजगी तज्ज्ञांसह २०० हून अधिक डायव्हर्सनी सहभाग घेतला.
Ans: प्रशासन रविवारी स्वराज द्वीप येथील लाइटहाउस डायव्हिंग साईटवर 'पाण्याखालील सर्वात उंच मानवी रचना' (Tallest Human Stack) बनवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.