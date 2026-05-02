Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • What If Exit Polls Fail In Bengal Potential Scenarios For Tmc And Bjp To Form Government

West Bengal Exit Poll: एक्झिट पोल फेल ठरल्यास बंगालमध्ये कोणाचं सरकार? सत्तेसाठी भाजप आणि टीएमसीचा ‘प्लान बी’ तयार!

बंगालमध्ये त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. बहुतेक अंदाजानुसार भाजपला १४०-१६० जागा आणि टीएमसीला १२०-१४० जागा मिळण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ दोन्ही पक्ष बहुमताच्या जवळ आहेत,

Updated On: May 02, 2026 | 04:55 PM
West Bengal Election 2026 Result Scenarios, West Bengal,

एक्झिट पोल फेल ठरल्यास बंगालमध्ये कोणाचं सरकार? सत्तेसाठी भाजप आणि टीएमसीचा 'प्लान बी' तयार!

Follow Us:
Follow Us:
  • एबीपीसाठी घेण्यात आलेल्या मॅट्रिक्स सर्वेक्षणानुसार, भाजपला १४६ ते १६१ जागा मिळण्याचा अंदाज
  • पीएमएआरक्यूच्या सर्वेक्षणानुसार भाजपला १५० ते १७५ जागा आणि टीएमसीला ११८ ते १३८ जागा मिळण्याचा अंदाज
  • ॲक्सिस माय इंडियासारख्या प्रतिष्ठित पोलस्टरने बंगालची आकडेवारी प्रसिद्ध केली नाही.
West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या २०२६ च्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. येत्या ४८ तासात पश्चिम बंगाचे निकाल जाहीर होणार असल्यामुळे राजकीय पक्षांसह पश्चिम बंगालची जनताही आतुरतेने निकालाची वाट पाहत आहे. बंगाल निवडणुकीच्या निकालांवरील जवळपास सर्वच एक्झिट पोल्सनी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप यांच्यात अटीतटीची लढत होईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. एका पक्षाच्या स्पष्ट विजयाचे संकेत देण्याऐवजी, एक्झिट पोल्सनी अत्यंत अटीतटीच्या आणि संतुलित लढतीचे चित्र सादर केले आहे.

जवळपास सर्वच प्रमुख सर्वेक्षणांनुसार ही लढत इतकी अटीतटीची झाली असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. काही सर्वेक्षणांमध्ये भाजपला आघाडी मिळण्याचा अंदाज वर्तवला गेला असला, तरी बहुमताच्या आकड्यापर्यंत पोहोचणे कठीण असल्याचेही संकेत आहेत. तर दुसरीकडे, टीएमसीही बहुमताच्या जवळ पोहोचत असली, तरी स्पष्ट बहुमत मिळण्याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे त्रिशंकू विधानसभेची शक्यता नाकारता येत नाही.

West Bengal Assembly Elections 2026 Result: पश्चिम बंगालमध्ये कुणाची सत्ता येणार? तृणमूलच्या अंतर्गत सर्वेने भाजप चिंतेत

राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, एक्झिट पोल्स अनेकदा अचूक ठरत नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष निकालांमध्ये मोठा फरक पडू शकतो. एखाद्या पक्षाला अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा मिळून स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे दोन्ही प्रमुख पक्ष बहुमतापासून दूर राहिल्यास लहान पक्ष आणि अपक्ष आमदारांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.

सर्व एक्झिट पोल्स काय सांगत आहेत?

बहुतेक एक्झिट पोल्सचे कलांनुसार, बंगालमधील निवडणुकीची लढत यावेळी पूर्णपणे द्विपक्षीय झाली आहे. एका बाजूला सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्ष भाजप आहे, ज्याने गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात आपली पकड मजबूत करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे.

एबीपीसाठी घेण्यात आलेल्या मॅट्रिक्स सर्वेक्षणानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला १४६ ते १६१ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे, तर टीएमसीला १२५ ते १४० जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पण जर भाजपला १४६ जागां मिळाल्या तर त्यांना बहुमतापासून वंचित राहावे लागेल, ज्यामुळे त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

त्याचप्रमाणे, पीएमएआरक्यूच्या सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसारही पश्चिम बंगालमधील अगदी चुरशीची लढत होण्याचा अंदाज आहे. या सर्वेक्षणानुसार भाजपला १५० ते १७५ जागा आणि टीएमसीला ११८ ते १३८ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.

West Bengal Exit Poll 2026: ममता दीदींना धक्का, भाजप १७१ जागांसह …

ॲक्सिस माय इंडियाने एक्झिट पोल प्रसिद्ध केले नाहीत

विशेष म्हणजे, ॲक्सिस माय इंडियासारख्या प्रतिष्ठित पोलस्टरने यावेळी अजुनही बंगालची आकडेवारी प्रसिद्ध केलेली नाही. याचे कारण म्हणजे, अनेक मतदारांनी त्यांच्या मतदानाच्या पद्धतींबद्दल माहिती देण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान, पीपल्स पल्ससारख्या काही सर्वेक्षणांमध्ये दोन्ही पक्षांचे आकडे इतके मिळते जुळते दिसत असल्याने कोणत्याही पक्षाचा विजय शक्य वाटत होता.

हे सर्व अंदाज पाहता, बंगालमध्ये त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. बहुतेक अंदाजानुसार भाजपला १४०-१६० जागा आणि टीएमसीला १२०-१४० जागा मिळण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ दोन्ही पक्ष बहुमताच्या जवळ आहेत, पण त्याहून पुढे जाऊ शकत नाहीत.

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगालमधील १५ मतदान केंद्रांवर शनिवारी फेरमतदान होणार; निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

जर त्रिशंकू विधानसभा झाली तर काय?

जर कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही, कोणताही पक्ष १४८ जागांचा टप्पा ओलांडू शकत नाही, तेव्हा राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. सामान्यतः, राज्यपाल सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्याची संधी देतात.

जर भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, पण बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरला, तर त्याला मित्रपक्षांची गरज लागेल, ज्यामुळे त्याच्या सरकारचे नियंत्रण मर्यादित होऊ शकते. टीएमसीसाठी ही विरोधी पक्षांच्या एकतेची कसोटी असेल. जर काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिला, तर पिछाडीवर असूनही ते पुन्हा सत्तेत येऊ शकतात.

एकंदरीत, यावेळची बंगालची निवडणूक केवळ जय-पराजयाचा खेळ न राहता, गुंतागुंतीचे गणित आणि राजकीय डावपेचांचा खेळ बनली आहे, जिथे अंतिम निकाल जाहीर होईपर्यंत चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होणार नाही.

 

 

Web Title: What if exit polls fail in bengal potential scenarios for tmc and bjp to form government

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 04:55 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM