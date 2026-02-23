Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Election Commission of India: निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आकडेवारी; एसआयआरनंतर ९ राज्यांत १.७ कोटी मतदारांची घट

अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, ही संख्या अंदाजे १९७.५ दशलक्ष झाली, म्हणजेच एकूण १७ दशलक्ष मतदारांची घट झाली. गुजरातमध्ये सर्वाधिक नावे वगळण्यात आली.

Updated On: Feb 23, 2026 | 10:26 AM
  • सहा राज्ये आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार यादींचे विशेष सघन पुनरावृत्ती पूर्ण
  • ही संख्या अंदाजे १९७.५ दशलक्ष झाली, म्हणजेच एकूण १७ दशलक्ष मतदारांची घट
  • मतदार यादीतून वगळण्याची मुख्य कारणे म्हणजे मृत्यू, कायमचे स्थलांतर अनेक नोंदणी किंवा इतर पात्रता समस्या
Election Commission of India- SIR: देशातील सहा राज्ये आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार यादींचे विशेष सघन पुनरावृत्ती (Special Intensive Revision) पूर्ण झाले आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, या प्रक्रियेदरम्यान नऊ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदारांची संख्या १७ लक्षांहून कमी झाली आहे. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एसआयआर सुरू होण्यापूर्वी गुजरात, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान, छत्तीसगड, अंदमान आणि निकोबार बेटे, गोवा आणि केरळ या नऊ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदारांची संख्या अंदाजे २१४.५ दशलक्ष होती.

अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, ही संख्या अंदाजे १९७.५ दशलक्ष झाली, म्हणजेच एकूण १७ दशलक्ष मतदारांची घट झाली. गुजरातमध्ये सर्वाधिक नावे वगळण्यात आली. यादीतून एकूण ६८ लाख १२ हजार मतदार वगळण्यात आले, ज्यामुळे एकूण मतदार संख्या अंदाजे ५०.८ दशलक्ष वरून ४४ दशलक्ष झाली, जी अंदाजे १३.४०% कमी झाली. त्यानंतर मध्य प्रदेशचा क्रमांक लागतो, जिथे अंदाजे ३.४२५ दशलक्ष नावे वगळण्यात आली, ज्यामुळे मतदारांची संख्या ५७.४ दशलक्ष वरून ५३.९ दशलक्ष झाली. राजस्थानमध्ये ३.१ दशलक्ष मतदार वगळण्यात आले, तर छत्तीसगडमध्ये २.५ दशलक्ष मतदार वगळण्यात आले. इतर राज्यांमध्येही लक्षणीय घट राजस्थानमध्ये ३.१३६ दशलक्ष मतदारांची नावे वगळण्यात आली.

IIT Bombay Cartridges : IIT बॉम्बेच्या वसतिगृहात ५ जिवंत काडतुसे; विद्यार्थ्यांच्या भांडणातून धक्कादायक खुलासा

मतदार वगळण्याचे कारण काय ?

निवडणूक आयोगाच्या मते, मतदार यादीतून वगळण्याची मुख्य कारणे म्हणजे मृत्यू, कायमचे स्थलांतर अनेक नोंदणी किंवा इतर पात्रता समस्या. आयोगाने सांगितले की मतदार यादी अद्ययावत करणे ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे आणि पात्र नागरिक अजूनही जोडणी, वगळणे किंवा दुरुस्त्यांसाठी अर्ज करू शकतात.

देशभर ही मोहीम सुरू

देशाच्या अनेक भागात निवडणूक आयोगाची (Election Commission of India) विशेष पुनरावृत्ती मोहीम सुरू आहे. बिहारमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तर सध्या १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये ही प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यामध्ये अंदाजे ६०० दशलक्ष मतदार सहभागी होतील. पुढील टप्यात १७ राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांमधील अंदाजे ४०० दशलक्ष मतदार सहभागी होतील.

Climate Forecast 2026: आता १० वर्षांच्या हवामानाचा अंदाज वर्तवणे शक्य; मान्सून संशोधनात मोठे यश

उत्तर प्रदेश, बंगाल, तामिळनाडूत एसआयआर जारी

आयोगाने सांगितले की, ‘पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूसाठी डेटा या महिन्याच्या अखेरीस जारी केला जाईल, देशभरातील १२ राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या या मोहिमेचा पुढील टप्पा एप्रिलमध्ये सुरू होईल, ज्यामध्ये देशभरातील मतदार यादीची पडताळणी सुरू राहील. या मोहिमेदरम्यान वेळापत्रकात अनेक बदल करण्यात आले. बिहारप्रमाणेच, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील राजकीय पक्षांनी या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मतदार वादी अधिक अचूक आणि अद्ययावत देवण्यासाठी ही मोहीम राबविली जात असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. आसाममध्ये, एसआयआरऐवजी विशेष पुनरावृत्ती प्रक्रिया स्वीकारण्यात आली, जी १० फेब्रुवारी रोजी पूर्ण झाली.

 

Published On: Feb 23, 2026 | 10:26 AM

Feb 23, 2026 | 10:26 AM
