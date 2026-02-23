खुसखुशीत आणि चविष्ट पनीर नगेट्स! घरच्या घरी बनवा परफेक्ट स्नॅक, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात किंवा लहान मुलांना डब्यासाठी नेमकं काय द्यावं? असा प्रश्न सर्वच पालकांना कायमच पडतो. कांदापोहे, इडली, डोसा, उपमा, शिरा खाऊन मुलं कंटाळून जातात. लहान मुलांना नाश्त्यात किंवा जेवणात चमचमीत आणि चटपटीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. सकाळी उठल्यानंतर पोटभर नाश्ता केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जातो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यात किंवा लहान मुलांच्या डब्यासाठी कुरकुरीत पनीर नगेट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पनीरपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. पनीर पकोडा, पालक पनीर, मटार पनीर, पनीर कचोरी इत्यादी चविष्ट पदार्थ बनवले जातात. पनीर नगेट्स तुम्ही कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवू शकता. वजन कमी करताना सकाळच्या नाश्त्यात काय खावं बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी पनीरपासून बनवलेले पदार्थ तुम्ही खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया पनीर नगेट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
लहान मुलांसाठी बनवा पौष्टिकतेने समृद्ध असलेले चिकन व्हेजी रॅप, संध्याकाळच्या नाश्त्यात करा चटकदार बेत