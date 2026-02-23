Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
खुसखुशीत आणि चविष्ट पनीर नगेट्स! घरच्या घरी बनवा परफेक्ट स्नॅक, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पनीर नगेट्स बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या पनीर नगेट्स बनवण्याची रेसिपी.

Updated On: Feb 23, 2026 | 10:24 AM
खुसखुशीत आणि चविष्ट पनीर नगेट्स! घरच्या घरी बनवा परफेक्ट स्नॅक, नोट करून घ्या रेसिपी

खुसखुशीत आणि चविष्ट पनीर नगेट्स! घरच्या घरी बनवा परफेक्ट स्नॅक, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात किंवा लहान मुलांना डब्यासाठी नेमकं काय द्यावं? असा प्रश्न सर्वच पालकांना कायमच पडतो. कांदापोहे, इडली, डोसा, उपमा, शिरा खाऊन मुलं कंटाळून जातात. लहान मुलांना नाश्त्यात किंवा जेवणात चमचमीत आणि चटपटीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. सकाळी उठल्यानंतर पोटभर नाश्ता केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जातो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यात किंवा लहान मुलांच्या डब्यासाठी कुरकुरीत पनीर नगेट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पनीरपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. पनीर पकोडा, पालक पनीर, मटार पनीर, पनीर कचोरी इत्यादी चविष्ट पदार्थ बनवले जातात. पनीर नगेट्स तुम्ही कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवू शकता. वजन कमी करताना सकाळच्या नाश्त्यात काय खावं बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी पनीरपासून बनवलेले पदार्थ तुम्ही खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया पनीर नगेट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • पनीर
  • मैदा
  • कॉर्नफ्लोअर
  • ब्रेडचा चुरा
  • आलं लसूण पेस्ट
  • काळीमिरी पावडर
  • चाट मसाला
  • लाल तिखट
  • मीठ
  • तेल
कृती:

  • पनीर नगेट्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेले पनीरचे तुकडे घ्या.
  • त्यानंतर त्यात काळीमिरी पावडर, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, चाट मसाला आणि धणे पावडर टाकून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • पनीरच्या मिश्रणाला मसाले लावून १० ते १५ मिनिटं झाकून ठेवा. यामुळे पनीर मसाल्यांमध्ये मुरले जाईल.
  • वाटीमध्ये मैदा, कॉर्नफ्लोअर, चिमूटभर मीठ आणि पाणी एकत्र करून जाडसर पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेल्या पेस्टमध्ये मसाले लावून मिक्स केलेले पनीरचे तुकडे घालून मिक्स करा. त्यांनतर पनीरचे तुकडे ब्रेडच्या चुऱ्यात टाकून घोळवून घ्या.
  • गरम तेलात पनीरचे तुकडे घालून दोन्ही बाजूने व्यवस्थित फ्राय करून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले पनीर नगेट्स. हा पदार्थ लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Published On: Feb 23, 2026 | 10:24 AM

खुसखुशीत आणि चविष्ट पनीर नगेट्स! घरच्या घरी बनवा परफेक्ट स्नॅक, नोट करून घ्या रेसिपी

खुसखुशीत आणि चविष्ट पनीर नगेट्स! घरच्या घरी बनवा परफेक्ट स्नॅक, नोट करून घ्या रेसिपी

Feb 23, 2026 | 10:24 AM
