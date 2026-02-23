HSC Exam: नागपूरात बारावी पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई; कोचिंग क्लास चालक व विद्यार्थी अटकेत

Gurugram Crime: भयंकर! नराधमाने सॅनिटायझरने जाळला प्रेयसीचा ‘तो’ भाग, लोखंडी रॉडने मारहाण अन्….;पीडितेची मृत्यूशी झुंज
काय घडलं नेमकं?
निशिकांत मूल (४५, मानकापूर) असं ट्युशन क्लासेस चालवणाऱ्या संचालकाचे नाव आहे. तर फरहान अख्तर असं अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच नाव आहे. या दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
सेंट उर्सुला हायस्कूल परीक्षा केंद्रावरील एक मुलगी वारंवार प्रसाधनगृहात गेल्याने विद्यार्थिनीवर पर्यवेक्षकांना संशय आला. तिची झडती घेतली असता तिच्याजवळ स्मार्टफोन आढळून आला. त्यानंतर हा मोबाईल जप्त करत तपासणी केली असता मोबाईलमध्ये परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच 10.37 ला पेपर, प्रश्नांसोबत उत्तरेही एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर आढळून आले. ‘XII’ नावाच्या 21 सदस्यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर निशिकांत मूलच्या क्रमांकावरून पेपर पाठवल्याचे उघड झालं. यात बारावीच्या विज्ञान शाखेचे फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचा पेपर परीक्षेच्या तासाभरापूर्वीच व्हाट्सअपवर आल्याची माहिती आहे. गुरुवारी बारावी केमिस्ट्रीचा पेपर होता.
पोलीस तपास सुरु?
हा प्रकरण समोर येताच निशिकांत मुलं याने बंद केला. १६ फेब्रुवारीचा फिजिक्स पेपरही मोबाईलमध्ये सापडला होता. या दोन्ही विषयांची पेपरफुटीची पुष्टी पोलिसांकडून करण्यात आली. कोचिंग क्लास चालकासह एका विद्यार्थ्याला या प्रकरणी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. फरहानने ग्रुपवर उत्तरं टाकल्याचा आरोप आहे. तर या प्रकरणी दोघांना न्यायालयाकडून चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अशातच हि प्रश्नपत्रिका नेमकी कुठून आली? यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? याचा तपास पोलिसांकडून सुरु करण्यात आला आहे.
Uttarpradesh Crime: बहीण भावाच्या नात्याला काळिमा! सख्ख्या भावानेच केली बहिणीची हत्या; कारण काय?
Ans: नागपूर येथे, सेंट उर्सुला हायस्कूल परीक्षा केंद्रावर.
Ans: बारावी विज्ञान शाखेचे फिजिक्स व केमिस्ट्री.
Ans: कोचिंग क्लास चालक निशिकांत मूल आणि विद्यार्थी फरहान अख्तर.