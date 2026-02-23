Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
HSC Exam: नागपूरात बारावी पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई; कोचिंग क्लास चालक व विद्यार्थी अटकेत

नागपूर येथे बारावी विज्ञान शाखेच्या फिजिक्स-केमिस्ट्री पेपरफुटीचा प्रकार उघड. ‘XII’ व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर प्रश्न-उत्तरे परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी प्रसारित. कोचिंग क्लास चालक व एका विद्यार्थ्याला अटक; पोलिस तपास सुरू.

Updated On: Feb 23, 2026 | 10:18 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • ‘XII’ नावाचा 21 सदस्यांचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप
  • परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी प्रश्न-उत्तरे शेअर
  • कोचिंग क्लास चालक निशिकांत मूल, विद्यार्थी फरहान अख्तर
नागपूर: नागपूर शहरात बारावी बोर्ड परीक्षेतील पेपर फुटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. या घटनेमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती. पोलिसांनी या प्रकरणी आता दोघांना अटक केली आहे. कोचिंग क्लास चालकासह एका विद्यार्थ्याला या प्रकरणी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरु आहे.

Gurugram Crime: भयंकर! नराधमाने सॅनिटायझरने जाळला प्रेयसीचा ‘तो’ भाग, लोखंडी रॉडने मारहाण अन्….;पीडितेची मृत्यूशी झुंज

काय घडलं नेमकं?

निशिकांत मूल (४५, मानकापूर) असं ट्युशन क्लासेस चालवणाऱ्या संचालकाचे नाव आहे. तर फरहान अख्तर असं अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच नाव आहे. या दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

सेंट उर्सुला हायस्कूल परीक्षा केंद्रावरील एक मुलगी वारंवार प्रसाधनगृहात गेल्याने विद्यार्थिनीवर पर्यवेक्षकांना संशय आला. तिची झडती घेतली असता तिच्याजवळ स्मार्टफोन आढळून आला. त्यानंतर हा मोबाईल जप्त करत तपासणी केली असता मोबाईलमध्ये परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच 10.37 ला पेपर, प्रश्नांसोबत उत्तरेही एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर आढळून आले. ‘XII’ नावाच्या 21 सदस्यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर निशिकांत मूलच्या क्रमांकावरून पेपर पाठवल्याचे उघड झालं. यात बारावीच्या विज्ञान शाखेचे फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचा पेपर परीक्षेच्या तासाभरापूर्वीच व्हाट्सअपवर आल्याची माहिती आहे. गुरुवारी बारावी केमिस्ट्रीचा पेपर होता.

पोलीस तपास सुरु?

हा प्रकरण समोर येताच निशिकांत मुलं याने बंद केला. १६ फेब्रुवारीचा फिजिक्स पेपरही मोबाईलमध्ये सापडला होता. या दोन्ही विषयांची पेपरफुटीची पुष्टी पोलिसांकडून करण्यात आली. कोचिंग क्लास चालकासह एका विद्यार्थ्याला या प्रकरणी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. फरहानने ग्रुपवर उत्तरं टाकल्याचा आरोप आहे. तर या प्रकरणी दोघांना न्यायालयाकडून चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अशातच हि प्रश्नपत्रिका नेमकी कुठून आली? यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? याचा तपास पोलिसांकडून सुरु करण्यात आला आहे.

 

Uttarpradesh Crime: बहीण भावाच्या नात्याला काळिमा! सख्ख्या भावानेच केली बहिणीची हत्या; कारण काय?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: प्रकरण कुठे उघड झाले?

    Ans: नागपूर येथे, सेंट उर्सुला हायस्कूल परीक्षा केंद्रावर.

  • Que: कोणते पेपर फुटल्याची पुष्टी?

    Ans: बारावी विज्ञान शाखेचे फिजिक्स व केमिस्ट्री.

  • Que: आरोपी कोण?

    Ans: कोचिंग क्लास चालक निशिकांत मूल आणि विद्यार्थी फरहान अख्तर.

Published On: Feb 23, 2026 | 10:18 AM

