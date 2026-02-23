Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Asha Sharma Is New Microsoft Gaming Ceo Know About Her Journey Tech News Marathi

भारतीय वंशाच्या आशा शर्मा बनल्या Microsoft Gaming च्या नवी सिईओ, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Asha Sharma Microsoft Gaming CEO: मायक्रोसॉफ्ट गेमिंगमध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. आशा शर्मा यांची गेमिंग विभागाच्या नवीन कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि सीईओपदी निवड करण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 10:17 AM
भारतीय वंशाच्या आशा शर्मा बनल्या Microsoft Gaming च्या नवी सिईओ, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

भारतीय वंशाच्या आशा शर्मा बनल्या Microsoft Gaming च्या नवी सिईओ, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Follow Us:
Follow Us:
  • Microsoft मध्ये मोठा बदल! Phil Spencer निवृत्त
  • Xbox ला नवा चेहरा! आशा शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली काय बदलणार?
  • AI पासून Gaming पर्यंत! आशा शर्मा यांचा Microsoft मधील दमदार प्रवास
माइक्रोसॉफ्टने भारतीय वंशाच्या आशा शर्मा यांची गेमिंग विभागाच्या नवीन कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि सीईओपदी निवड केली आहे. आशा शर्मा फिल स्पेंसर (Phil Spencer) यांची जागा घेणार आहेत, जे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंगमध्ये गेल्या 4 दशकांपासून काम करत आहेत आणि आता निवृत्ती घेणार आहेत. सिईओ सत्या नडेला यांनी याबाबत घोषणा करत सांगितलं आहे की, मी गेमिंग आणि आमच्या ग्राहकांच्या महत्वकांक्षेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या त्यांच्या भूमिकेबद्दल अतिशय उत्सुक आहे. मला ही घोषण करताना अतिशय आनंद होत आहे की, आशा शर्मा गेमिंग विभागाच्या नवीन कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि सीईओ असणार आहेत आणि मला सपोर्ट करणार आहेत.

Free Fire MAX मध्ये प्लेअर्सना मिळणार ‘Panther Strikes’ फ्री जिंकण्याची संधी! फेडेड व्हिल इव्हेंट झाला सुरू

कोण आहेत आशा शर्मा?

आशा शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटाच्या कार्लसन स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटच्या माजी विद्यार्थिनी आहेत. त्यांनी लिंक्डइनवर शेअर केलेल्या प्रोफाइलनुसार, त्यांना टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट आणि ऑपरेशन्स लीडरशिप रोलमध्ये सुमारे 15 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 2011 मध्ये माइक्रोसॉफ्टच्या मार्केटिंग डिपार्टमेंटमधून त्यांच्या करिअरची सुरुवात केली. दोन वर्ष काम केलंनंतर त्या पोर्च ग्रुप (Porch Group) मध्ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर म्हणून रुजु झाल्या. इथे त्यांनी कंपनीच्या प्रगतीत अतिशय महत्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग आणि ऑपरेशन्स लीड केले. यापूर्वी, तिने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर म्हणून काम केले आणि २०१५ ते २०२२ पर्यंत बोर्ड सदस्या होत्या. (फोटो सौजन्य – Microsoft) 

2017 मध्ये, त्या मेटामध्ये प्रोडक्ट आणि इंजीनियरिंगच्या उपाध्यक्ष म्हणून सहभागी झाल्या होत्या. त्यांनी मेसेंजर आणि इंस्टाग्राम डायरेक्टमध्ये हेड ऑफ प्रोडक्ट पदावर काम केले आहे आणि त्या कॉलिंग, व्हिडीओ आणि किड्स एक्सपीरियंसच्या जनरल मॅनेजर होत्या. तसेच, त्यांनी आधी सोशल इम्पॅक्ट प्रोडक्ट्सच्या डायरेक्टर पदावर देखील काम केले आहे. आशा शर्म यांनी इंस्टाकार्टमध्ये 3 वर्षांपर्यंत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पदाची धुरा संभाळली आहे, ज्यामुळे कंपनीला IPO आणि नफा मिळविण्यात मदत झाली. उत्पादन, डिझाइन, डेटा सायन्स, संशोधन, मार्केटिंग, ऑपरेशन्स, ग्राहक समर्थन आणि नवीन व्यवसायाची देखरेख करण्यासाठी त्यांना 30 बिलियनस डॉलरपेक्षा जास्त किमतीच्या GMV P&L कमावण्याची संधी मिळाली होती.

AI क्षेत्रात मोठी हालचाल! Elon Musk आणि Satya Nadella यांनी केली भागीदारी, करार बदलणार का टेक विश्वाची दिशा?

2024 मध्ये आशा शर्मा माइक्रोसॉफ्टमध्ये प्रेसिडेंट, कोर AI प्रोडक्ट पदावर जॉईन झाल्या होत्या. त्यांनी जगभरातील ग्राहकांसाठी AI मॉडेल्स, एप्लिकेशन्स, एजेंट्स, रिस्पॉन्सिबल एआय आणि डेवलपर टूल्सच्या उत्पादन पोर्टफोलिओचे नेतृत्व केले आहे. यापूर्वी, त्या मायक्रोसॉफ्टच्या एआय प्लॅटफॉर्मसाठी कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष आणि उत्पादन प्रमुख म्हणून काम करत होत्या. त्यांना आता मायक्रोसॉफ्ट गेमिंगचे नेतृत्व करण्यासाठी बढती देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये एक्सबॉक्स व्यवसायाचा समावेश आहे. शर्मा कूपांग आणि द होम डेपो येथे बोर्ड सदस्य म्हणून देखील काम करतात. मायक्रोसॉफ्टमध्ये एक्सबॉक्सची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. मॅट बूटी कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य सामग्री अधिकारी होतील आणि आशा शर्मा यांना रिपोर्ट करतील.

Web Title: Asha sharma is new microsoft gaming ceo know about her journey tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 10:17 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Free Fire MAX मध्ये प्लेअर्सना मिळणार ‘Panther Strikes’ फ्री जिंकण्याची संधी! फेडेड व्हिल इव्हेंट झाला सुरू
1

Free Fire MAX मध्ये प्लेअर्सना मिळणार ‘Panther Strikes’ फ्री जिंकण्याची संधी! फेडेड व्हिल इव्हेंट झाला सुरू

खुशखबर! Vivo X300 Pro तब्बल 10,000 रुपयांनी झाला स्वस्त; स्मार्टफोनच्या या व्हेरिअंटवर ऑफर उपलब्ध
2

खुशखबर! Vivo X300 Pro तब्बल 10,000 रुपयांनी झाला स्वस्त; स्मार्टफोनच्या या व्हेरिअंटवर ऑफर उपलब्ध

आधारसाठी ‘Invisible Shield’ लाँच! फसवणूक रोखण्यासाठी होणार मदत, कसं करणार काम? जाणून घ्या सविस्तर
3

आधारसाठी ‘Invisible Shield’ लाँच! फसवणूक रोखण्यासाठी होणार मदत, कसं करणार काम? जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये आलं भन्नाट फीचर… नवीन मेंबर्सही वाचू शकतील ग्रुपमधील जुने चॅट्स, कसं? जाणून घ्या
4

WhatsApp Update: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये आलं भन्नाट फीचर… नवीन मेंबर्सही वाचू शकतील ग्रुपमधील जुने चॅट्स, कसं? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतीय वंशाच्या आशा शर्मा बनल्या Microsoft Gaming च्या नवी सिईओ, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

भारतीय वंशाच्या आशा शर्मा बनल्या Microsoft Gaming च्या नवी सिईओ, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Feb 23, 2026 | 10:17 AM
Climate Forecast 2026: आता १० वर्षांच्या हवामानाचा अंदाज वर्तवणे शक्य; मान्सून संशोधनात मोठे यश

Climate Forecast 2026: आता १० वर्षांच्या हवामानाचा अंदाज वर्तवणे शक्य; मान्सून संशोधनात मोठे यश

Feb 23, 2026 | 10:01 AM
Rahu Favourite Zodiac Signs: या राशीच्या लोकांवर असतो राहूचा आशीर्वाद, संकटातही मिळते साथ

Rahu Favourite Zodiac Signs: या राशीच्या लोकांवर असतो राहूचा आशीर्वाद, संकटातही मिळते साथ

Feb 23, 2026 | 10:00 AM
1 दिवसात किती किलोमीटर चालायला हवं? रोज चालण्याचे तुफान फायदे

1 दिवसात किती किलोमीटर चालायला हवं? रोज चालण्याचे तुफान फायदे

Feb 23, 2026 | 09:57 AM
Delhi Metro : दिल्ली मेट्रोत पुन्हा घमासान; दोन तरुणांनी भर प्रवासात एकमेकांना तुडवलं, Video तुफान व्हायरल

Delhi Metro : दिल्ली मेट्रोत पुन्हा घमासान; दोन तरुणांनी भर प्रवासात एकमेकांना तुडवलं, Video तुफान व्हायरल

Feb 23, 2026 | 09:54 AM
IND vs SA : भारत अजूनही विश्वचषक उपांत्य फेरीत पोहोचू शकेल का? कसा असेल World Cup चा मार्ग, वाचा सविस्तर

IND vs SA : भारत अजूनही विश्वचषक उपांत्य फेरीत पोहोचू शकेल का? कसा असेल World Cup चा मार्ग, वाचा सविस्तर

Feb 23, 2026 | 09:52 AM
कुख्यात ड्रग माफिया ‘ El Mencho’ लष्करी कारवाईत ठार; मेक्सिकोमध्ये हिंसाचार, गँगस्टर्सचा रस्त्यावर राडा, पाहा थरारक VIDEO

कुख्यात ड्रग माफिया ‘ El Mencho’ लष्करी कारवाईत ठार; मेक्सिकोमध्ये हिंसाचार, गँगस्टर्सचा रस्त्यावर राडा, पाहा थरारक VIDEO

Feb 23, 2026 | 09:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM