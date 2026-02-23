भारतीय वंशाच्या आशा शर्मा बनल्या Microsoft Gaming च्या नवी सिईओ, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Free Fire MAX मध्ये प्लेअर्सना मिळणार ‘Panther Strikes’ फ्री जिंकण्याची संधी! फेडेड व्हिल इव्हेंट झाला सुरू
आशा शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटाच्या कार्लसन स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटच्या माजी विद्यार्थिनी आहेत. त्यांनी लिंक्डइनवर शेअर केलेल्या प्रोफाइलनुसार, त्यांना टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट आणि ऑपरेशन्स लीडरशिप रोलमध्ये सुमारे 15 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 2011 मध्ये माइक्रोसॉफ्टच्या मार्केटिंग डिपार्टमेंटमधून त्यांच्या करिअरची सुरुवात केली. दोन वर्ष काम केलंनंतर त्या पोर्च ग्रुप (Porch Group) मध्ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर म्हणून रुजु झाल्या. इथे त्यांनी कंपनीच्या प्रगतीत अतिशय महत्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग आणि ऑपरेशन्स लीड केले. यापूर्वी, तिने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर म्हणून काम केले आणि २०१५ ते २०२२ पर्यंत बोर्ड सदस्या होत्या. (फोटो सौजन्य – Microsoft)
2017 मध्ये, त्या मेटामध्ये प्रोडक्ट आणि इंजीनियरिंगच्या उपाध्यक्ष म्हणून सहभागी झाल्या होत्या. त्यांनी मेसेंजर आणि इंस्टाग्राम डायरेक्टमध्ये हेड ऑफ प्रोडक्ट पदावर काम केले आहे आणि त्या कॉलिंग, व्हिडीओ आणि किड्स एक्सपीरियंसच्या जनरल मॅनेजर होत्या. तसेच, त्यांनी आधी सोशल इम्पॅक्ट प्रोडक्ट्सच्या डायरेक्टर पदावर देखील काम केले आहे. आशा शर्म यांनी इंस्टाकार्टमध्ये 3 वर्षांपर्यंत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पदाची धुरा संभाळली आहे, ज्यामुळे कंपनीला IPO आणि नफा मिळविण्यात मदत झाली. उत्पादन, डिझाइन, डेटा सायन्स, संशोधन, मार्केटिंग, ऑपरेशन्स, ग्राहक समर्थन आणि नवीन व्यवसायाची देखरेख करण्यासाठी त्यांना 30 बिलियनस डॉलरपेक्षा जास्त किमतीच्या GMV P&L कमावण्याची संधी मिळाली होती.
2024 मध्ये आशा शर्मा माइक्रोसॉफ्टमध्ये प्रेसिडेंट, कोर AI प्रोडक्ट पदावर जॉईन झाल्या होत्या. त्यांनी जगभरातील ग्राहकांसाठी AI मॉडेल्स, एप्लिकेशन्स, एजेंट्स, रिस्पॉन्सिबल एआय आणि डेवलपर टूल्सच्या उत्पादन पोर्टफोलिओचे नेतृत्व केले आहे. यापूर्वी, त्या मायक्रोसॉफ्टच्या एआय प्लॅटफॉर्मसाठी कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष आणि उत्पादन प्रमुख म्हणून काम करत होत्या. त्यांना आता मायक्रोसॉफ्ट गेमिंगचे नेतृत्व करण्यासाठी बढती देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये एक्सबॉक्स व्यवसायाचा समावेश आहे. शर्मा कूपांग आणि द होम डेपो येथे बोर्ड सदस्य म्हणून देखील काम करतात. मायक्रोसॉफ्टमध्ये एक्सबॉक्सची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. मॅट बूटी कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य सामग्री अधिकारी होतील आणि आशा शर्मा यांना रिपोर्ट करतील.