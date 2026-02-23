Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Rahu Favourite Zodiac Signs People Of This Get Support Even In Times Of Trouble

Rahu Favourite Zodiac Signs: या राशीच्या लोकांवर असतो राहूचा आशीर्वाद, संकटातही मिळते साथ

ज्योतिषशास्त्रात, राहू हा एक छाया ग्रह मानला जातो. त्याचा प्रभाव मानवी जीवनावर होताना दिसून येतो. यावेळी काही राशीच्या लोकांना फायदा होऊ शकतो. राहू ग्रहाच्या सर्वांत आवडत्या राशी कोणत्या आहेत ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 23, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • राहूचा या राशीच्या लोकांवर राहील आशीर्वाद
  • राहूच्या आशीर्वादामुळे संकट होतात दूर
  • या राशीच्या लोकांना होतो फायदा
 

 

राहू हा ज्योतिषशास्त्रात एक महत्त्वाचा ग्रह मानला जातो, ज्याचा मानवी जीवनावर खोलवर प्रभाव पडतो. विशेषतः, राहू गोंधळ, लोभ, अचानक घडणाऱ्या घटना, प्रवास, अनैतिक क्रियाकलाप, तांत्रिक क्षेत्र, राजकारण, वेडसर वर्तन यांच्याशी संबंधित आहे. अचानक मिळणारे यश, जलद आर्थिक नफा किंवा तोटा आणि त्वचारोग ही मुख्य कारणे मानली जातात. जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत राहू ग्रहाची स्थिती बलवान किंवा कमकुवत असेल तर जीवनाचे हे पैलू प्रथम बदलतात.

दरम्यान, ज्या राशींच्या लोकांवर राहूचा आशीर्वाद असतो त्यांना संकटांपासून वाचवतात. ज्योतिषशास्त्रामध्ये राहू ग्रहाला विशेष महत्त्व आहे. राहू ग्रहाच्या आवडत्या राशी कोणत्या जाणून घ्या

राहू ग्रहाच्या आवडत्या राशी

मिथुन रास

मिथुन राशीत राहू हा उच्च मानला जातो, त्यामुळे तो या स्थितीत सर्वात शक्तिशाली ग्रह बनतो. या परिस्थितीत व्यक्ती प्रत्येक काम विचारपूर्वक आणि हुशारीने करते, ज्यामुळे जलद प्रगती होते. मिथुन राशीचे लोक बुद्धिमान, चपळ आणि संवादकुशल असतात. राहू या राशीला नवीन संधी, परदेशातील लाभ आणि तांत्रिक क्षेत्रात यश देऊ शकतो, असे मानले जाते. संकटाच्या काळातही योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांना मिळते.

zodiac sign: पंचग्रही योगाचा कर्क आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

कन्या रास

कन्या राशीला राहू ग्रह अनुकूल मानले जाते. जो त्यांच्या या राशीत असलेल्या लोकांना यशात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. या व्यक्ती त्यांच्या विचारांबद्दल स्पष्ट असतात, ज्यामुळे त्यांच्याकडून चुका होण्याची शक्यता कमी असते. याशिवाय, त्यांची न्यायाची बाजू देखील मजबूत राहते. राहूच्या प्रभावामुळे त्यांना संशोधन, तंत्रज्ञान किंवा गूढ विषयांत प्रगतीची संधी मिळू शकते. अडचणींच्या काळातही त्यांना अनपेक्षित मदत मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

Chaturgrahi Yog: कुंभ राशीत तयार होणार चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांना मिळते नशिबाची साथ

कुंभ रास

कुंभ राशीला राहू ग्रहाची अनुकूल राशी मानली जाते. त्यामुळे वेळ आल्यावर राहू निश्चितच साथ देतो. याशिवाय हे राशीच्या लोकांच्या इच्छा पूर्ण करण्यास देखील मदत करते. ज्यावेळी राहू कुंभ राशीत असतो त्यावेळी तो राशीच्या लोकांना अनपेक्षित संपत्ती किंवा यश देतो. राहू या राशीत अनोख्या कल्पना आणि मोठ्या संधी निर्माण करू शकतो. अचानक लाभ, नवीन ओळखी आणि करिअरमध्ये झेप मिळण्याचे योग निर्माण होतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: राहू कोण आहे?

    Ans: राहु हा वैदिक ज्योतिषातील छाया ग्रह मानला जातो. तो भ्रम, अचानक बदल, परदेश, तंत्रज्ञान आणि गूढ विषयांचा कारक समजला जातो.

  • Que: राहूचा “आशीर्वाद” म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषीय मान्यतेनुसार राहू अनपेक्षित संधी, अचानक लाभ, प्रसिद्धी किंवा संकटातून सुटका देऊ शकतो. योग्य स्थितीत तो व्यक्तीला धाडसी निर्णय घेण्याची ताकद देतो.

  • Que: राहूच्या आशीर्वादाने कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होतो

    Ans: राहूच्या आशीर्वादाने मिथुन, कन्या आणि कुंभ राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Rahu favourite zodiac signs people of this get support even in times of trouble

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Holi 2026: होळी आणि धुलिवंदन आहेत दोन वेगळे दिवस, करू नका गल्लत आणि जाणून घ्या या दिवसांमधील फरक
1

Holi 2026: होळी आणि धुलिवंदन आहेत दोन वेगळे दिवस, करू नका गल्लत आणि जाणून घ्या या दिवसांमधील फरक

zodiac sign: पंचग्रही योगाचा कर्क आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
2

zodiac sign: पंचग्रही योगाचा कर्क आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या
3

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Weekly Horoscope: फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील, जाणून घ्या
4

Weekly Horoscope: फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील, जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rahu Favourite Zodiac Signs: या राशीच्या लोकांवर असतो राहूचा आशीर्वाद, संकटातही मिळते साथ

Rahu Favourite Zodiac Signs: या राशीच्या लोकांवर असतो राहूचा आशीर्वाद, संकटातही मिळते साथ

Feb 23, 2026 | 10:00 AM
1 दिवसात किती किलोमीटर चालायला हवं? रोज चालण्याचे तुफान फायदे

1 दिवसात किती किलोमीटर चालायला हवं? रोज चालण्याचे तुफान फायदे

Feb 23, 2026 | 09:57 AM
Delhi Metro : दिल्ली मेट्रोत पुन्हा घमासान; दोन तरुणांनी भर प्रवासात एकमेकांना तुडवलं, Video तुफान व्हायरल

Delhi Metro : दिल्ली मेट्रोत पुन्हा घमासान; दोन तरुणांनी भर प्रवासात एकमेकांना तुडवलं, Video तुफान व्हायरल

Feb 23, 2026 | 09:54 AM
IND vs SA : भारत अजूनही विश्वचषक उपांत्य फेरीत पोहोचू शकेल का? कसा असेल World Cup चा मार्ग, वाचा सविस्तर

IND vs SA : भारत अजूनही विश्वचषक उपांत्य फेरीत पोहोचू शकेल का? कसा असेल World Cup चा मार्ग, वाचा सविस्तर

Feb 23, 2026 | 09:52 AM
कुख्यात ड्रग माफिया ‘ El Mencho’ लष्करी कारवाईत ठार; मेक्सिकोमध्ये हिंसाचार, गँगस्टर्सचा रस्त्यावर राडा, पाहा थरारक VIDEO

कुख्यात ड्रग माफिया ‘ El Mencho’ लष्करी कारवाईत ठार; मेक्सिकोमध्ये हिंसाचार, गँगस्टर्सचा रस्त्यावर राडा, पाहा थरारक VIDEO

Feb 23, 2026 | 09:50 AM
अनुराग कश्यपननंतर आता प्रकाश राजने साधला The Kerala Story 2 वर निशाणा; बीफ-पोर्क थाळीचा फोटो शेअर करत केली टीका

अनुराग कश्यपननंतर आता प्रकाश राजने साधला The Kerala Story 2 वर निशाणा; बीफ-पोर्क थाळीचा फोटो शेअर करत केली टीका

Feb 23, 2026 | 09:49 AM
आहारात लपलाय सौंदर्याचा खजिना! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, कायमच दिसाल तरुण

आहारात लपलाय सौंदर्याचा खजिना! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, कायमच दिसाल तरुण

Feb 23, 2026 | 09:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM