Rahu Favourite Zodiac Signs: या राशीच्या लोकांवर असतो राहूचा आशीर्वाद, संकटातही मिळते साथ

राहू हा ज्योतिषशास्त्रात एक महत्त्वाचा ग्रह मानला जातो, ज्याचा मानवी जीवनावर खोलवर प्रभाव पडतो. विशेषतः, राहू गोंधळ, लोभ, अचानक घडणाऱ्या घटना, प्रवास, अनैतिक क्रियाकलाप, तांत्रिक क्षेत्र, राजकारण, वेडसर वर्तन यांच्याशी संबंधित आहे. अचानक मिळणारे यश, जलद आर्थिक नफा किंवा तोटा आणि त्वचारोग ही मुख्य कारणे मानली जातात. जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत राहू ग्रहाची स्थिती बलवान किंवा कमकुवत असेल तर जीवनाचे हे पैलू प्रथम बदलतात.
दरम्यान, ज्या राशींच्या लोकांवर राहूचा आशीर्वाद असतो त्यांना संकटांपासून वाचवतात. ज्योतिषशास्त्रामध्ये राहू ग्रहाला विशेष महत्त्व आहे. राहू ग्रहाच्या आवडत्या राशी कोणत्या जाणून घ्या
मिथुन राशीत राहू हा उच्च मानला जातो, त्यामुळे तो या स्थितीत सर्वात शक्तिशाली ग्रह बनतो. या परिस्थितीत व्यक्ती प्रत्येक काम विचारपूर्वक आणि हुशारीने करते, ज्यामुळे जलद प्रगती होते. मिथुन राशीचे लोक बुद्धिमान, चपळ आणि संवादकुशल असतात. राहू या राशीला नवीन संधी, परदेशातील लाभ आणि तांत्रिक क्षेत्रात यश देऊ शकतो, असे मानले जाते. संकटाच्या काळातही योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांना मिळते.
कन्या राशीला राहू ग्रह अनुकूल मानले जाते. जो त्यांच्या या राशीत असलेल्या लोकांना यशात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. या व्यक्ती त्यांच्या विचारांबद्दल स्पष्ट असतात, ज्यामुळे त्यांच्याकडून चुका होण्याची शक्यता कमी असते. याशिवाय, त्यांची न्यायाची बाजू देखील मजबूत राहते. राहूच्या प्रभावामुळे त्यांना संशोधन, तंत्रज्ञान किंवा गूढ विषयांत प्रगतीची संधी मिळू शकते. अडचणींच्या काळातही त्यांना अनपेक्षित मदत मिळते, अशी श्रद्धा आहे.
कुंभ राशीला राहू ग्रहाची अनुकूल राशी मानली जाते. त्यामुळे वेळ आल्यावर राहू निश्चितच साथ देतो. याशिवाय हे राशीच्या लोकांच्या इच्छा पूर्ण करण्यास देखील मदत करते. ज्यावेळी राहू कुंभ राशीत असतो त्यावेळी तो राशीच्या लोकांना अनपेक्षित संपत्ती किंवा यश देतो. राहू या राशीत अनोख्या कल्पना आणि मोठ्या संधी निर्माण करू शकतो. अचानक लाभ, नवीन ओळखी आणि करिअरमध्ये झेप मिळण्याचे योग निर्माण होतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
