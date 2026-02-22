IIT Bombay Cartridges : IIT बॉम्बेच्या वसतिगृहात ५ जिवंत काडतुसे; विद्यार्थ्यांच्या भांडणातून धक्कादायक खुलासा

दारूचा वास आणि झडतीमुळे समोर आली बाब
संपूर्ण घटनेची सुरुवात केवळ वैयक्तिक वादातून झाली. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयआयटी बॉम्बेच्या वसतिगृह क्रमांक १ च्या तळमजल्यावर सूरज दुबे आणि अमन या दोन विद्यार्थ्यांमध्ये पैशाच्या व्यवहारावरून जोरदार वाद सुरू होता. माहिती मिळताच, सुरक्षा पथक ९३ आणि ८९ नंबरच्या खोल्यांमध्ये पोहोचले आणि सूरज दुबे आणि त्याचा मित्र अपूर्व मिश्रा यांना दारूचा वास आला. कॅम्पस नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा संशय आल्याने खोल्यांची कसून तपासणी केली असता, सूरज दुबेच्या खोलीत एका काळ्या पिशवीत “KF ७.६५” असे लिहिलेले पाच जिवंत काडतुसे आढळून आली. या काडतुसांची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे ३,५०० रुपये आहे.
मुंगेर, बिहारशी संबंध
चौकशी दरम्यान, सव्सितर माहिती समोर येऊ लागली तसेच अनेक धागेदोरे समोर येऊ लागले. याबाबत सूरजने सांगितले की ही बॅग अपूर्व मिश्राची आहे, तर अपूर्वाने सांगितले की ही काडतुसे त्याचा मित्र सर्वोत्तम चौधरीची आहेत. मूळचा बिहारमधील समस्तीपूर येथील रहिवासी असलेला सर्वोत्तमने पोलिसांना कबूल केले की त्याने ही काडतुसे बिहारमधील मुंगेर येथून खरेदी केली होती. मुंगेर हे बेकायदेशीर शस्त्रास्त्र निर्मितीसाठी ओळखले जाते, त्यामुळे पोलिसांना मोठ्या नेटवर्कचा संशय आला आहे. मुंबईमध्ये आयआयटीमधील या काडतुसांचे कनेक्शन बिहारपर्यंत असल्याचे समोर आले आहे.
पुरवठा नेटवर्क तपासाधीन
पवई पोलीस आता सर्वोत्तमने यापूर्वी कोणाला काडतुसे पुरवली आहेत का आणि त्याचा खरा हेतू काय होता याचा तपास करत आहेत. पोलिसांनी आरोपीच्या मोबाईल रेकॉर्डची तपासणी सुरू केली आहे आणि काडतुसेचा मुख्य पुरवठादार शोधण्यासाठी एक विशेष पथक तयार केले आहे. मात्र या घटनेमुळे कॉलेजमधील सुरक्षा आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा याचा मुद्दा समोर आला आहे.