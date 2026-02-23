Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
1 दिवसात किती किलोमीटर चालायला हवं? रोज चालण्याचे तुफान फायदे

तुम्हाला माहिती आहे का तुम्ही एका दिवसात किती किलोमीटर चालले पाहिजे? रोज चालण्याने अनेक आजारांपासून तुम्ही खरं तर लांब राहू शकता. चला तर मग जाणून घेऊया दररोज चालण्याचे काही आश्चर्यकारक फायदे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 09:57 AM
काय आहेत चालण्याचे फायदे (फोटो सौजन्य - iStock)

  • रोज किती किलोमीटर्स चालायला हवे 
  • रोज चालण्याचे फायदे 
  • नियमित चालण्याचे अफलातून फायदे 
फिटनेससाठी तुम्हाला जिममध्ये जाऊन व्यायाम करण्याची आवश्यकता नाही. दररोज चालण्याचा दिनक्रम बनवल्याने तुम्हाला तंदुरुस्त राहण्यास मदत होऊ शकते. पण तुमच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होण्यासाठी तुम्ही दररोज किती किलोमीटर चालले पाहिजे याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? 

अनेक डॉक्टर तुम्हाला चालण्याचा सल्ला देतात. पण तरीही नक्की रोज किती चालायला पाहिजे याबाबत अनेकांमा माहीतच नसते. काही जणांना वाटतं की, 10,000 पावलं चालणं योग्य असतं. अनेक ठिकाणी याबाबत सांगण्यातही येतं. पण पहिल्याच दिवशी इतकं चालणं योग्य ठरतं का? तुमच्या माहितीसाठी, तुम्ही थोड्या किलोमीटरने सुरुवात करावी आणि नंतर हळूहळू तुमचे लक्ष्य वाढवावे. आता आरोग्यतज्ज्ञ दीक्षा दाभोळकर यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. 

तुम्ही दररोज किती किलोमीटर चालले पाहिजे? 

आरोग्य तज्ज्ञ दररोज अंदाजे ७,००० ते १०,००० पावले चालण्याची शिफारस करतात. सात ते दहा हजार पावले म्हणजे अंदाजे पाच ते आठ किलोमीटरचे अंतर. जर तुम्हाला चांगले आरोग्य राखायचे असेल, तर तुम्ही दररोज एक तास चालण्यासाठी काढला पाहिजे. फक्त एका महिन्यात, तुम्हाला त्याचे सकारात्मक परिणाम आपोआप जाणवतील. साधारण १० हजार पावलं हे योग्य मानक मानले जाते. रोज १० हजार पावलं चालण्याचे ध्येय तुम्ही ठेवले तर नक्कीच तुमच्या शरीरासाठी हे योग्य ठरते. अनेक आजार तुमच्या या एका सवयीमुळे दूर राहण्यास मदत होईल. 

30 मिनिटे चालणे ठेवते अनेक आजारांना दूर, जाणून घ्या रोज चालण्याचे फायदे

आरोग्यासाठी चालण्याचे फायदे 

जर तुम्हाला तुमचा वजन कमी करण्याचा प्रवास वाढवायचा असेल, तर आजपासून दररोज चालायला सुरुवात करा. चालण्याची सवय हृदयाच्या आरोग्यावरदेखील सकारात्मक परिणाम करू शकते. जर तुम्हाला तुमची हाडे आणि स्नायू मजबूत ठेवायचे असतील, तर तुम्ही चालण्याची दिनचर्या पाळू शकता. तुम्हाला माहीत आहे का की मधुमेहींना देखील दररोज चालण्याचा सल्ला दिला जातो? मधुमेह अधिक वाढत असेल तर नियमित चालण्याचा सल्ला दिला जातो. नियमित तुम्ही चालण्याने Diabetes ची पातळीचा समतोल राखण्यास मदत मिळते. 

चालण्याने होतील अनेक आजार कमी, WHO ने सांगितले किती पावलं चालणे योग्य; शुगर-लठ्ठपणाही राहील नियंत्रणात

दिनचर्याचे पालन करत रहा 

तुमच्या माहितीसाठी, दररोज चालण्याची सवय केवळ तुमच्या शारीरिक आरोग्यासाठीच नाही तर तुमच्या मानसिक आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर ठरू शकते. दररोज चालण्याची सवय तुमच्या एकूण आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा करू शकते. चांगले परिणाम मिळविण्यासाठी, दररोज चालण्याची दिनचर्या पाळा, म्हणजेच ही सवय मध्येच खंडित होऊ देऊ नका. मात्र ही सवय पाळताना रोज सकाळी लवकर उठून चालणे जास्त चांगलं ठरतं. कमी प्रदूषण असल्याने चालण्याचा आरोग्याला चांगला फायदा मिळतो. 

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Published On: Feb 23, 2026 | 09:57 AM

Feb 23, 2026 | 09:57 AM
