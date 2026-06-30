१ जुलैपासून देशात मोठे बदल! LPG, Petrol आणि Aadhaar Card संबंधी नवीन नियम लागू

१ जुलैपासून नवीन गॅस सिलेंडर बुकिंग आणि ई-केवायसी नियमांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. याव्यतिरिक्त, लाखो भारतीय रेल्वे प्रवासी आणि क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना नवीन नियम लागू होतील. सरकारने आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी आणि नवीन पासपोर्ट मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या शुल्काबाबतही काही कठोर उपाययोजना केल्या आहेत.
केंद्र सरकारने एलपीजी ग्राहकांना त्यांचे ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करण्यासाठी दिलेला ९० दिवसांचा सवलतीचा कालावधी आता संपत आहे. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सुधारलेल्या परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसच्या दरात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, UIDAI ने आधार कार्ड धारकांना त्यांचे ईमेल आयडी मोफत अपडेट करण्याची एक महत्त्वपूर्ण सुविधा दिली आहे. १ जुलैपासून, लोकांना ₹७५ शुल्क न भरता, आधार ॲपद्वारे त्यांचे आयडी पूर्णपणे मोफत अपडेट करता येतील.
भारतीय रेल्वेमध्ये तिकीटाशिवाय प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर अधिक दंड आकारण्याची तयारी सुरू आहे. राष्ट्रपतींच्या विशेष मंजुरीनंतर, रेल्वे परिसरात सामान्य आणि सुरक्षित परिस्थिती राखण्यासाठी नियम अधिक कडक केले जाणार आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. जे या मुदतीत त्यांचे कर विवरणपत्र दाखल करणार नाहीत, त्यांना मोठ्या आर्थिक दंडाला सामोरे जावे लागेल.
किया आणि टाटा मोटर्ससारख्या वाहन कंपन्या वाहनांच्या किमतीत लक्षणीय १.५% ते २% वाढ करत आहेत. सरकारने व्यावसायिक ग्राहकांसाठी किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदीवरील मर्यादा देखील पूर्णपणे हटवली आहे. आता, सर्व वाहतूक कंपन्या आणि कारखाने कोणत्याही निर्बंधांशिवाय किरकोळ पंपांवरून त्यांच्या गरजेनुसार पेट्रोल खरेदी करू शकतील. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्लीत १५,००० कोटी रुपयांच्या प्रचंड अर्थसंकल्पासह एक नवीन ईव्ही धोरण देखील लागू केले जाणार आहे.