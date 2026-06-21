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International Yoga Day : जगभरातील 2500 ठिकाणी साजरा केला जाणार योग दिन; कोलकात्यातील रेड रोडवर पंतप्रधान मोदींसह अनेकांची उपस्थिती

Updated On: Jun 21, 2026 | 07:10 AM IST
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सारांश

पंतप्रधान मोदी रेड रोडवर सुमारे ३५००० लोकांसोबत योगाभ्यास करणार आहेत. पश्चिम बंगाल प्रथमच आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे आयोजन करत असून, कोलकाता आणि हुगळी नदीच्या काठावर भव्य कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत.

हजारो लोकांसोबत योगाभ्यास करणार

हजारो लोकांसोबत योगाभ्यास करणार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय योग दिन आज जगभरातील २५०० ठिकाणी साजरा केला जाणार आहे. हा १२ वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन असून, त्याची संकल्पना ‘निरोगी वार्धक्यासाठी योग’ अशी आहे. हा दिवस सर्व वयोगटातील लोकांसाठी योगाचे महत्त्व अधोरेखित करतो. देशातील मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कोलकाताच्या ऐतिहासिक रेड रोडवर आयोजित केला जात आहे. या ठिकाणी सध्या पंतप्रधान मोदींनी उपस्थिती लावली आहे.

पंतप्रधान मोदी रेड रोडवर सुमारे ३५००० लोकांसोबत योगाभ्यास करणार आहेत. पश्चिम बंगाल प्रथमच आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे आयोजन करत असून, कोलकाता आणि हुगळी नदीच्या काठावर भव्य कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोलकाता येथील रेड रोडवरील राष्ट्रीय कार्यक्रमात सुमारे ३५००० लोकांसोबत सामूहिक योगाभ्यासाचे नेतृत्व करतील. या कार्यक्रमासाठी सुरक्षा आणि प्रशासकीय तयारी गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. मोठ्या संख्येने लोक सहभागी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन संपूर्ण परिसरात विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.

हुगळी नदीतील ५०० हून अधिक बोटींवर हजारो लोक योगाभ्यास करणार आहेत. कोलकातामध्ये हुगळी नदीवर एका अनोख्या योग दिनाचा सोहळा साजरा होणार आहे. राज्य सरकार आणि आयुष मंत्रालयाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून, ५०० हून अधिक बोटींवर हजारो सहभागी एकाच वेळी योगासने आणि प्राणायाम करणार आहेत. नदीतील या विशेष कार्यक्रमासाठी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन दल आणि आरोग्य विभागाचे पथक पूर्णपणे सतर्क राहणार आहेत.

‘निरोगी वृद्धत्वासाठी योग’ हीच योग दिनाची संकल्पना

यावर्षी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची संकल्पना निरोगी वृद्धत्वासाठी योग ही आहे. केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या मते, भारत आज जगातील सर्वात तरुण देशांपैकी एक आहे, परंतु येत्या दशकांमध्ये वृद्ध लोकांची संख्या झपाट्याने वाढेल. त्यामुळे, योगाला निरोगी आणि सक्रिय जीवनाचा पाया बनवण्यासाठी ही संकल्पना निवडण्यात आली आहे.

जगभरातील २५०० ठिकाणी योग कार्यक्रमांचे आयोजन

भारताचा सांस्कृतिक वारसा आणि योग परंपरा जगासमोर आणण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय देशभरातील १०० ठिकाणी विशेष योग कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहे. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) आणि परदेशातील भारतीय दूतावासांच्या समन्वित प्रयत्नांतून, जगभरातील अंदाजे २५०० ठिकाणी योग दिनाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातील. या कार्यक्रमांमध्ये २१० हून अधिक भारतीय दूतावास सहभागी होतील.

International Yoga Day 2026 : योग म्हणजे जीवन…! जागतिक योग दिनानिमित्त नातेवाईक आणि प्रियजनांना पाठवा मराठमोळ्या हटके शुभेच्छा

Web Title: Prime minister narendra modi and many others present on kolkata red road

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Published On: Jun 21, 2026 | 07:03 AM

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