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International Yoga Day 2026: योग म्हणजे जीवन…! जागतिक योग दिनानिमित्त नातेवाईक आणि प्रियजनांना पाठवा मराठमोळ्या हटके शुभेच्छा

Updated On: Jun 21, 2026 | 05:30 AM IST
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सारांश

जगभरात सगळीकडे जून महिन्यात जागतिक योगा दिवस साजरा केला जातो. उत्तम आरोग्य, आनंदी जीवन जगण्यासाठी नियमित योगासने करणे फार आवश्यक आहे. योग केल्यामुळे शरीरासोबतच मानसिक आरोग्याला सुद्धा खूप फायदे होतात.

जागतिक योग दिनानिमित्त नातेवाईक आणि प्रियजनांना पाठवा मराठमोळ्या हटके शुभेच्छा

जागतिक योग दिनानिमित्त नातेवाईक आणि प्रियजनांना पाठवा मराठमोळ्या हटके शुभेच्छा

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विस्तार

दरवर्षी संपूर्ण जगभरात २१ जूनला जागतिक योग दिवस साजरा केला जातो. नियमित योगा केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील आणि आरोग्य कायमच निरोगी राहण्यास मदत होईल. या दिवशी अनेक ठिकाणी योगाभ्यास शिबिरे, प्रात्यक्षिक सत्रे, आरोग्य संवाद आणि जनजागृती मोहीम राबिवल्या जातात. नागरिकांमध्ये शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याबद्दल जनजागृती करण्यासाठी योगा दिवस साजरा केला जातो. जगभरातील अनेक देशांमध्ये भारतीय योगप्रकारांचा स्वीकार केला जातो. दैनंदिन जीवनात कायमच आनंदी आणि हेल्दी राहण्यासाठी योगासने करणे फार आवश्यक आहे. त्यामुळे जागतिक योगा दिनानिमित्त तुमच्या नातेवाईकांना आणि मित्रमैत्रिणींना या शुभेच्छा नक्कीच पाठवा.(फोटो सौजन्य – istock)

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स्वस्थ जीवन जगणे, हे जीवनाचे भांडवल आहे,
रोज योग करणे ही रोगमुक्त
जीवनाची गुरुकिल्ली आहे
आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या शुभेच्छा!!

निरोगी तन आणि शांत मन याची
गुरुकिल्ली म्हणजे योग
जागतिक योग दिनाच्या खूप शुभेच्छा!

नियमित करा योग,दूर करा रोग.
आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

नियमित करा योगा,
सुदृढ आरोग्य तुम्ही उपभोगा
योग दिनाच्या शुभेच्छा!!

निर्धार नियमित योग करण्याचा
आजपासून जपा मंत्र निरोगी आरोग्याचा
योग दिनाच्या शुभेच्छा!!

योग केवळ आत्म सुधारणेबद्दल नाही
ते आत्म-स्वीकृतीबद्दल शिकवते
जागतिक योग दिनाच्या शुभेच्छा!

स्वतःच स्वतःशी जोडले जाण्यासाठी काही महत्त्वाचे असेल तर ते म्हणजे योग!
जागतिक योग दिनाच्या शुभेच्छा!

योगाचा नियमित सराव करा,
आयुष्य आनंदी आणि निरोगी करा!
जागतिक योग दिनाच्या शुभेच्छा!

निर्धार नियमित योग करण्याचा
आजपासून जपा मंत्र निरोगी आरोग्याचा
जागतिक योग दिनाच्या शुभेच्छा!

योग आहे आरोग्यासाठी क्रांती
तुमच्या आयुष्यात आणेल सुख आणि शांती
जागतिक योग दिनाच्या शुभेच्छा!

शरीर, मन आणि आत्मा यांचा मिलाफ म्हणजे योग.
योग केवळ शरीरसौष्ठव नव्हे, तर आत्मसाक्षात्काराची वाट आहे.
आजच्या दिवशी त्या वाटेवर एक पाऊल टाकूया.
जागतिक योग दिनाच्या पवित्र शुभेच्छा!

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सकाळचा शुभारंभ योगाने करा,
ताजेपणा, शांती आणि ऊर्जा अनुभवायला मिळेल.
आज आणि रोज!
जागतिक योग दिनाच्या शुभेच्छा!

Web Title: International yoga day 2026 send unique marathi wishes to relatives and loved ones on world yoga day

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Published On: Jun 21, 2026 | 05:30 AM

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