EPFO च्या ‘या’ सेवा पुढील तीन दिवस राहणार बंद; नवीन Claim येणार नाही करता

मुंबई : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आपल्या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये तांत्रिक सुधारणा आणि डेटाबेस एकत्रिकरणाचे काम हाती घेत असल्याने २६ जून ते २८ जून २०२६ या कालावधीत ईपीएफ दावे दाखल करणे व त्यांची प्रक्रिया करणे तात्पुरते बंद राहणार आहे. ही माहिती ईपीएफओने अधिकृत निवेदनाद्वारे दिली आहे.
ईपीएफओच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, २६ जून रोजी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून २८ जून रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत नवीन दावे न दाखल करता येणार नाहीत. तसेच या कालावधीत दाव्यांच्या प्रक्रियेलाही स्थगिती देण्यात येणार आहे. सेवा २९ जून रोजी मध्यरात्रीपासून पुन्हा सुरू होणार आहेत. ईपीएफओने स्पष्ट केले की, दावा प्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवणे, सेवा वितरण अधिक सक्षम करणे आणि सदस्यांना अधिक चांगला अनुभव देणे या उद्देशाने सॉफ्टवेअर आणि डेटाबेसमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. या काळात आधीच दाखल झालेले दावेही प्रलंबित राहतील व सेवा सुरू झाल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करण्यात येईल.
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दरम्यान, ईपीएफओच्या विविध सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या उमंग (UMANG) अॅपवरील सेवाही नियोजित देखभाल कामांमुळे २ जुलै पर्यंत बंद राहणार आहेत. ईपीएफओने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी
पीएफ शिल्लक तपासण्याचे पर्याय
ईपीएफ सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून ०११-२२९०१४०६ या क्रमांकावर मिस्ड कॉल देऊन पीएफ शिल्लक तपासता येते. तसेच ७७३८२९९८९९ या क्रमांकावर ‘EP-FOHO UAN ENG’ असा एसएमएस पाठवूनही पीएफ खात्याची माहिती मिळवता येते. मराठी भाषेसाठी ‘EP-FOHO UAN MAR’ असा संदेश पाठवावा लागतो.
या काळात राहणार सेवा स्थगित
२६ ते २८ जून २०२६ : ईपीएफचे नवीन दावे दाखल करण्याची व दाव्यांवर प्रक्रिया करण्याची सेवा बंद
२९ जूनपासून : सर्व ऑनलाइन सेवा पूर्ववत सुरू होणार
२ जुलैपर्यंत : उमंग (UMANG) अॅपवरील ईपीएफओ सेवा उपलब्ध राहणार नाहीत
– ८.२५ टक्के आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ईपीएफवरील व्याजदर
– मिस्ड कॉल सुविधा ०११-२२९०१४०६ वर मिस्ड कॉल देऊन पीएफ शिल्लक तपासता येणार
– एसएमएस सुविधा : ७७३८२९९८९९ वर ‘EP-FOHO UAN MAR’ पाठवून मराठीत पीएफची माहिती मिळणार.
– भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर ८.२५ टक्के निश्चित केला असल्याचीही माहिती देण्यात आली आहे.