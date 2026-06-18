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लय भारी! Deepti Sharma ने केली झूलन गोस्वामीकया ‘त्या’ रेकॉर्डची बरोबरी; भारताचा सलग दूसरा विजय

Updated On: Jun 18, 2026 | 02:25 PM IST
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सारांश

काल भारताने प्रथम फलंदाजी करून नेदरलँड्सला २१० रन्सचे टार्गेट दिले होते. मात्र नेदरलँड्सचा संघ केवळ ११४ रन्स करून शकला. दीप्ती शर्मा आणि श्री चरणीने शानदार गोलंदाजी केली.

लय भारी! Deepti Sharma ने केली झूलन गोस्वामीकया ‘त्या’ रेकॉर्डची बरोबरी; भारताचा सलग दूसरा विजय

दीप्ती शर्माने केला नवा रेकॉर्ड (फोटो- ians)

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विस्तार

दीप्ती शर्माने मोडला झूलन गोस्वामीचा रेकॉर्ड
इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये घेतल्या सर्वाधिक विकेट्स 
भारताचा नेदरलँड्सवर ९५ रन्सने विजय

India W Vs Nedarlands W Updates: काल आयसीसी महिला टी २० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारत विरुद्ध नेदरलँड्स यांच्यामध्ये महत्वाचा सामना पार पडला. या सामन्यात भारताने नेदरलँड्सवर ९५ रन्सने विजय मिळवला आहे. भारताने या स्पर्धेत आपला दूसरा विजय साकारला आहे. तर नेदरलँड्सचा सलाग दूसरा पराभव झाला आहे. मात्र या सामन्यात दीप्ती शर्माने नवा रेकॉर्ड रचला आहे.

काल भारताने प्रथम फलंदाजी करून नेदरलँड्सला २१० रन्सचे टार्गेट दिले होते. मात्र नेदरलँड्सचा संघ केवळ ११४ रन्स करून शकला. दीप्ती शर्मा आणि श्री चरणीने शानदार गोलंदाजी केली. मात्र या सामन्यात दीप्ती शर्माने एक विकेट घेताच एका नवा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे. दीप्ती शर्माने झूलन गोस्वामीचा रेकॉर्डची बरोबरी केली आहे.

दीप्ती शर्माने कालच्या सामन्यात १ विकेट पटकावळी. यानंतर तिने झूलन गोस्वामीचा सर्वाधिक विकेट्सचा रेकॉर्डची बरोबरी केली आहे.  दीप्ती शर्माने इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत ३५५ विकेट्स घेतल्या आहेत. झूलन गोस्वामीच्या रेकॉर्डची बरोबरी दीप्तीने केली आहे. सध्या इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये गोस्वामी आणि दीप्ती शर्माच्या प्रत्येकी ३५५ विकेट्स झाल्या आहेत. अजून एक विकेट घेताच दीप्ती शर्मा झूलन गोस्वामीचा रेकॉर्ड मोडणार आहे.

सर्वाधिक विकेट्स कोणाच्या नावावर? 

झूलन गोस्वामी – ३५५
दीप्ती शर्मा – ३५५
एलिस पेरी – ३३२
शबनम इस्माईल – ३१८

Web Title: Deepti sharma take 355 international wickets match zoolen goswami icc t20 world cup 2026

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Published On: Jun 18, 2026 | 02:25 PM

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