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Deepti Sharma: 5 विकेट्स घेत दीप्ती शर्माचा रेकॉर्ड्सचा पाऊस, T20 सर्वाधिक बळी घेणारी महिला खेळाडू

Updated On: Jun 15, 2026 | 10:49 AM IST
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सारांश

भारतीय महिला संघाची स्टार अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्माने २०२६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध पाच बळी घेतले. महिलांच्या टी२० मधील सर्वात यशस्वी गोलंदाजही ठरली आहे, वाचा रेकॉर्ड

दीप्ती शर्माच्या नावे मोठा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

दीप्ती शर्माच्या नावे मोठा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • भारतीय महिला संघासाठी गोलंदाजाने केलेली ही सर्वोत्तम कामगिरी
  • दीप्ती शर्माच्या नावे मोठा रेकॉर्ड
  • पाकिस्तानविरूद्ध सामन्यात घेतले ५ बळी 
भारतीय महिला क्रिकेट संघाने टी-२० विश्वचषक २०२६ ची सुरुवात विजयाने केली आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळला. या सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानचा ६४ धावांनी पराभव केला. स्टार अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्माच्या अविस्मरणीय गोलंदाजीने पाकिस्तानवरील भारताच्या प्रभावी विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामुळे तिला सामनावीर पुरस्कार मिळाला.

स्मृती मंधानानेही या सामन्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली. तिने धडाकेबाज ६८ धावांची खेळी केली. मात्र दीप्ती शर्माच्या झंझावातामुळे पाकिस्तानची महिला टीम मैदानात टिकू शकली नाही आणि भारताने विश्वकपची दणदणीत सुरूवात केली असल्याचे दिसून आले. याशिवाय दीप्तीने वैयक्तिक रेकॉर्डही या सामन्यात केला. 

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दीप्ती शर्माने ५ बळी घेतले

दीप्ती शर्माने आपल्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये केवळ १० धावा देत ५ बळी घेतले. टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील कोणत्याही भारतीय गोलंदाजाची ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे. यापूर्वीचा विक्रम झुलन गोस्वामीच्या नावावर होता. तिने २०१२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ११ धावांत ५ बळी घेतले होते. महिला टी-२० विश्वचषकातील ही तिसरी सर्वोत्तम कामगिरी आहे. ५० षटकांच्या वर्ल्ड कपमध्येही मागच्या वर्षी दीप्ती शर्माने कमालीची कामगिरी केली होती. ऑल राऊंडर असणारी दीप्ती शर्मा ही भारताची शान आहे. 

महिला टी-२० मध्ये सर्वाधिक बळी

दीप्ती शर्मा महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील सर्वात यशस्वी गोलंदाजही ठरली आहे. भारतीय ऑफ-स्पिनरने आतापर्यंत १६६ बळी घेतले आहेत. दीप्तीने तिच्या कारकिर्दीत १४५ सामने खेळले आहेत. थायलंडच्या थिपाचा पुथावोंगने १६५ बळी घेतले आहेत. पूर्णवेळ संघातील गोलंदाजांमध्ये, ऑस्ट्रेलियाची मेगन शट १५२ बळींसह दीप्तीनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

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महिला टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक बळी

  • १६६ – दीप्ती शर्मा (भारत)
  • १६५ – थिपाचा पुथावोंग (थायलंड)
  • १६० – हेन्रिएट इशिम्वे (रवांडा)
  • १५२ – मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया)
  • १४८ – ही कामचोम्फू (थायलंड)
रेणुका ठाकूर आणि प्रियांका रॉय यांच्यानंतर, दीप्ती टी२० विश्वचषकात ५ बळी घेणारी तिसरी भारतीय महिला गोलंदाज ठरली आहे. रेणुकाने २०२३ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध १५ धावांत ५ बळी घेतले होते. प्रियांका रॉयनेही २००९ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध १६ धावांत ५ बळी घेतले होते. दीप्तीची गोलंदाजी त्या दोघींपेक्षा अधिक किफायतशीर ठरली आहे.

Web Title: T20 women s world cup deepti sharma became highest wicket taker in women t20 cricket

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Published On: Jun 15, 2026 | 10:48 AM

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