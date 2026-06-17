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IND Vs AFG Live: महाविजय! भारताने १७० रन्सने केला अफगणिस्तानचा पराभव, मालिका घातली खिशात

Updated On: Jun 17, 2026 | 09:47 PM IST
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सारांश

इशान किशन १२५ रन्सवर आउट झाला. त्यानंतर उपकर्णधार श्रेयस अय्यर खेळण्यासाठी आला. केएल राहुलने मागील सामन्यात चांगली फिनिशिंग खेळी केली होती. मात्र या सामन्यात पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका मारण्याच्या नादात तो आउट झाला.

IND Vs AFG Live: महाविजय! भारताने १७० रन्सने केला अफगणिस्तानचा पराभव, मालिका घातली खिशात

भारताने २-० ने जिंकली मालिका (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • भारताचा १७० रन्सने विजय 
  • अफगणिस्तानचा सलग दूसरा पराभव 
  • भारताने २-० ने मालिका जिंकली
India vs Afghanistan Odi Series Updates: आज लखनौमध्ये  भारत विरुद्ध अफगणिस्तान यांच्यात दूसरा एकदिवसीय सामना पार पडला. भारतीय संघाने  शुभमन गिल आणि इशान किशनच्या शतकी खेळीच्या जोरावर अफगणिस्तानला ४०३ रन्सचे टार्गेट दिले होते. मात्र अफगणिस्तानचा संघ केवळ २३२ वर ऑल आउट झाला. भारताने हा सामना १७० रन्सने जिंकला आहे. तसेच भारतीय संघाने ही मालिका देखील जिंकली आहे.

अफगणिस्तानची फलंदाजी 

भारताने दिलेल्या ४०३ रन्सचा पाठलाग करण्यासाठी अफगणिस्तानचा संघ मैदानात उतरला. अफगणिस्तानकडून रहमानुल्ला गुरबाज आणि इब्राहिम झद्रान यांनी सुरुवात केली. दोन्ही फलंदाज अनुक्रमे ४१ आणि २१ रन्स करून आउट झाले. सेदिकुल्ला अटल आणि रहमत शाहने अफगणिस्तानचा डाव सावरला. दोघांनी अनुक्रमे ४२ आणि ७९ रन्सची खेळी केली. अफगणिस्तानचे बाकीचे फलंदाज मोठी खेळी न करताच परतले. अफगणिस्तान केवळ २३२ रन्सपर्यन्त मजल मारू शकला.

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भारताची फलंदाजी
भारताची सुरुवात रोहित शर्मा आणि यशस्वी जयस्वालने केली. यशस्वी जयस्वाल ४ रन्स करून आउट झाला. तर रोहित शर्मा ४८ रन्सची खेळी करून आउट झाला. त्यानंतर कर्णधार शुभमन गिल आणि इशान किशनने तिसऱ्या विकेटसाठी २०० पेक्षा जास्त रन्सची भागीदारी केली. शुभमन गिलने दीड शतकी खेळी केली. तो १५४ रन्स करून आउट झाला.

 

इशान किशन १२५ रन्सवर आउट झाला. त्यानंतर उपकर्णधार श्रेयस अय्यर खेळण्यासाठी आला. केएल राहुलने मागील सामन्यात चांगली फिनिशिंग खेळी केली होती. मात्र या सामन्यात पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका मारण्याच्या नादात तो आउट झाला. तर उपकर्णधार श्रेयस अय्यर २६ रन्सची खेळी करून आउट झाला. गूरनूर ब्रार ३ रन्स करून आउट झाला.

अफगणिस्तानची गोलंदाजी

अफगणिस्तानच्या गोलंदाजांना सुरुवातीला भारताच्या २ विकेट्स सहज मिळवता आल्या. मात्र त्यानंतर त्यांची चांगलीच धुलाई केली गेली. मोहम्मद साफीने १ विकेट घेतली. नांगेयालिया खरोतीने आज चांगली गोलंदाजी केली. त्याने भारताच्या ४ फलंदाजांना आउट केले.  तर राशीद खानने २ विकेट्स पटकावल्या.

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भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग.

अफगाणिस्तानः रहमानउल्ला गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम झद्रान, सादिकुल्ला अटल, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), दरविश रसूली, रशीद खान, न्गेलिया खरोती, एएम गझनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी.

Web Title: Team india beat afghanistan by 170 runs shubhman gill and ishan kishan win series by 2 0 sports news

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Published On: Jun 17, 2026 | 09:47 PM

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