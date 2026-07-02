Bones Health: फक्त कॅल्शियमची कमतरता नव्हे, ‘या’ रोजच्या सवयीही हाडांना करतात कमकुवत

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दिवसभर एकाच जागी बसून राहणे किंवा शारीरिक हालचाल कमी असणे हाडांच्या घनतेवर परिणाम करू शकते. तसेच धूम्रपान आणि मद्यपान यांसारख्या सवयी शरीरातील कॅल्शियमचे संतुलन बिघडवू शकतात. सूर्यप्रकाशात पुरेसा वेळ न घालवल्यास शरीराला आवश्यक असलेले व्हिटॅमिन डी कमी मिळते, ज्यामुळे कॅल्शियमचे शोषणही व्यवस्थित होत नाही. याशिवाय, संतुलित आहाराचा अभाव आणि काही औषधांचा दीर्घकाळ वापर यांचाही हाडांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
दररोज किमान काही वेळ चालणे, जिने चढणे किंवा वजनासह व्यायाम करणे फायदेशीर ठरते. सकाळच्या कोवळ्या उन्हात काही वेळ घालवल्यास शरीराला नैसर्गिकरीत्या व्हिटॅमिन डी मिळण्यास मदत होते. धूम्रपान व मद्यपान टाळण्याबरोबरच पुरेशी झोप आणि संतुलित आहारही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
दूध, दही, पनीर, तीळ, बदाम, रागी, हिरव्या पालेभाज्या आणि प्रथिनांनी समृद्ध पदार्थांचा आहारात समावेश करा. यासोबत पुरेसे पाणी पिणे आणि शरीराचे वजन संतुलित ठेवणेही आवश्यक आहे. कोणतेही कॅल्शियम किंवा व्हिटॅमिन डी सप्लिमेंट डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्यावेत.
हाडांचे आरोग्य केवळ एका पोषक घटकावर अवलंबून नसते. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि निरोगी सवयी यांचा एकत्रित परिणाम हाडे मजबूत ठेवण्यास मदत करतो. त्यामुळे आजपासूनच जीवनशैलीत छोटे बदल करून भविष्यातील हाडांच्या समस्या टाळले जाऊ शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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