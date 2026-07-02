Constipation Home Remedies: बद्धकोष्ठता, ब्लोटिंग आणि आतड्यांची सूज कमी करण्यासाठी एक सोपा पदार्थ

Constipation Home Remedies: बद्धकोष्ठतेमुळे शौच होतेय कडक, ‘या’ भुशाचा करा वापर, पोटातील चिकटलेली घाण त्वरीत येईल बाहेर
दह्याचे आणि चिया सीड्सचे फायदे
दह्यामध्ये असलेले प्रोबायोटिक्स, म्हणजेच चांगले बॅक्टेरिया, आतड्यांमधील मायक्रोबायोम संतुलित राखण्यास मदत करतात. चिया सीड्समध्ये विद्राव्य फायबर भरपूर प्रमाणात असते, जे पाणी शोषून घेते आणि जेलसारखी रचना तयार करते. यामुळे शौच मऊ होण्यास आणि आतड्यांची हालचाल सुधारण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त, चिया बियांमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीरातील सूज कमी करण्यास मदत करू शकतात.
चिया सीड्स कसे खावे
चिया सीड्स खाण्याची योग्य पद्धत कोणती हेदेखील तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. एक वाटी ताज्या दह्यामध्ये १ ते २ चमचे चिया बिया मिसळाव्यात आणि ते १५-२० मिनिटे मुरू द्यावे. चिया सीड्स फुगल्यावर त्यांचे सेवन करावे. चव वाढवण्यासाठी त्यात चिरलेली फळे देखील घालता येतात. दही आणि चिया सीड्स नाश्त्यामध्ये सेवन करता येतात. त्यांचे नियमितपणे आणि माफक प्रमाणात सेवन केल्यास पचनसंस्थेला फायदा होऊ शकतो.
मात्र तुम्हाला कोणतीही ॲलर्जी, पचनाच्या गंभीर समस्या किंवा दीर्घ आजार असल्यास, आहारात नियमितपणे समावेश करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. संतुलित आहार, पुरेसे पाणी आणि नियमित शारीरिक हालचालींसोबत दही आणि चिया सीड्सचे सेवन केल्याने आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
सकाळी 1 ग्लास गरम पाणी, गॅस्ट्रॉलॉजिस्टचे 6 देशी उपाय; गॅस-बद्धकोष्ठता, सडलेले शौच मुळापासून टाकेल उपटून
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.