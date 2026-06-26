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Curd Benefits: दह्यासोबत साखर की मीठ काय खावे? आरोग्यासाठी नेमकं काय अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या

Updated On: Jun 26, 2026 | 07:05 PM IST
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सारांश

Curd With Sugar and Salt: काहींना दहीमध्ये मीठ मिसळून खायला आवडतं तर काहींना दहीमध्ये साखर घालून घायला आवडतं, पण आरोग्यासाठी काय फायदेशीर, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • दह्यासोबत साखर की मीठ काय खावे?
  • आरोग्यासाठी नेमकं काय अधिक फायदेशीर?
  • कोणासाठी कोणता पर्याय योग्य?
दैनंदिन आहारात दही हा अनेकांच्या जेवणाचा महत्त्वाचा भाग असतो. दही शरीराला थंडावा देण्याबरोबरच पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करते. मात्र दह्यात साखर घालून खावे की मीठ, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. दोन्ही पर्यायांची चव वेगळी असली तरी आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांचे परिणामही वेगवेगळे असतात. त्यामुळे आपल्या प्रकृतीनुसार योग्य पर्याय निवडणे महत्त्वाचे ठरते.

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दह्यात साखर घालून खाल्ल्यास काय होते?

दह्यात साखर मिसळल्यास शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते. थकवा जाणवत असल्यास किंवा शरीरातील ऊर्जा कमी झाल्यास हा पर्याय काही प्रमाणात उपयोगी ठरू शकतो. मात्र नियमितपणे जास्त प्रमाणात साखर घालून दही खाल्ल्यास रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. मधुमेह, लठ्ठपणा किंवा वजन नियंत्रणात ठेवणाऱ्या व्यक्तींनी हा पर्याय मर्यादित प्रमाणातच वापरावा.

दह्यात मीठ घालण्याचे फायदे

दह्यात विशेषतः कमी प्रमाणात मीठ घालून खाल्ल्यास पचन सुधारण्यास मदत होऊ शकते. अपचन, गॅस किंवा पोट फुगण्यासारख्या समस्या कमी होण्यासही याचा फायदा होतो. दह्यातील प्रोबायोटिक्स आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात आणि त्यासोबत योग्य प्रमाणातील मीठ चवही वाढवते.

कोणासाठी कोणता पर्याय योग्य?

  • त्वरित ऊर्जा हवी असल्यास मर्यादित प्रमाणात साखर घातलेले दही खाऊ शकता.
  • पचन सुधारण्यासाठी किंवा रोजच्या आहारात दही खाणाऱ्यांनी कमी प्रमाणात मीठ किंवा सेंधव मीठ वापरणे अधिक योग्य ठरू शकते.
  • उच्च रक्तदाब असलेल्या व्यक्तींनी मीठाचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करावे.
  • मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी साखर टाळून साधे दही किंवा कमी मीठासह दही खाण्याचा पर्याय निवडावा.
आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी साधे दही सर्वाधिक फायदेशीर मानले जाते. जर चव वाढवायची असेल तर साखर किंवा मीठ दोन्ही मर्यादित प्रमाणात वापरणे आवश्यक आहे. आपल्या वय, प्रकृती आणि आरोग्याच्या गरजा लक्षात घेऊनच दह्याचा योग्य प्रकार निवडावा.

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Web Title: Curd with sugar vs salt health benefits dahi eating tips digestion diabetes weight loss

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Published On: Jun 26, 2026 | 07:05 PM

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