Curd Benefits: दह्यासोबत साखर की मीठ काय खावे? आरोग्यासाठी नेमकं काय अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या

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दह्यात साखर मिसळल्यास शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते. थकवा जाणवत असल्यास किंवा शरीरातील ऊर्जा कमी झाल्यास हा पर्याय काही प्रमाणात उपयोगी ठरू शकतो. मात्र नियमितपणे जास्त प्रमाणात साखर घालून दही खाल्ल्यास रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. मधुमेह, लठ्ठपणा किंवा वजन नियंत्रणात ठेवणाऱ्या व्यक्तींनी हा पर्याय मर्यादित प्रमाणातच वापरावा.
दह्यात विशेषतः कमी प्रमाणात मीठ घालून खाल्ल्यास पचन सुधारण्यास मदत होऊ शकते. अपचन, गॅस किंवा पोट फुगण्यासारख्या समस्या कमी होण्यासही याचा फायदा होतो. दह्यातील प्रोबायोटिक्स आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात आणि त्यासोबत योग्य प्रमाणातील मीठ चवही वाढवते.
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