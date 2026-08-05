उपवासाच्या दिवशी भूक कंट्रोल होत नाही? मग आवर्जून करा ‘या’ पदार्थांचा नाश्त्यात समावेश, गोड पौष्टिक पदार्थ

श्रावण महिना चालू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. श्रावणात येणाऱ्या प्रत्येक सोमवारी भगवान शंकराची मनोभावे पूजा करून इच्छित फळ प्राप्तीसाठी प्रार्थना केली जाते. याशिवाय महिलांसह पुरुष सुद्धा उपवास करतात. उपवास केल्यानंतर सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी दुपारच्या जेवणापर्यंत अतिशय कमी आणि ठराविक पदार्थांचे सेवन केले जाते. पण काहींना उपवास केल्यानंतर सुद्धा भूक आवरत नाही. सतत काहींना काही खाण्याची इच्छा होते. जास्त खाल्ल्यामुळे कॅलरीज वाढतील अशी भीती अनेकांच्या मनात असते. पण उपवासाच्या दिवशी कोणतेही गिल्ट न ठेवता तुम्ही हे पदार्थ खाऊ शकता. (फोटो सौजन्य – istock)