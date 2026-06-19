Father’s Day 2026: फादर्स डे निमित्त वडिलांना द्या या सुंदर भेटवस्तू, दिवस होईल अविस्मरणीय

जगात वडिलांवरील प्रेम आणि आदर व्यक्त करण्यासाठी फादर्स डे हा दिवस उत्साहात साजरा करण्यात येतो. हा दिवस दरवर्षी जून महिन्याच्या तिसऱ्या रविवारी साजरा केला जातो. यंदा हा दिवस रविवार, 21 जून रोजी साजरा केला जाणार आहे. वडिलांचा त्याग आणि त्यांच्या कष्टाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा विशेष दिवस असल्याचे मानले जाते. यादिवशी मुलं वडिलांना सुंदर अशा भेटवस्तू देऊन आपले त्यांच्या प्रती असलेले प्रेम व्यक्त करतात. मात्र बऱ्याचदा वडिलांना काय भेटवस्तू द्यावी असा यक्ष प्रश्न पडतो. वडिलांना कोणत्या भेटवस्तू देऊन हा दिवस अविस्मरणीय करता येईल ते जाणून घेऊया.
आरोग्य आणि आरामाशी संबंधित भेटवस्तू एक चांगला पर्याय असू शकतो. जसजसे आपले वय वाढते, तसतसे आपल्या शरीराला अधिक विश्रांती आणि काळजीची गरज असते. त्यामुळे, जर तुम्ही तुमच्या वडिलांना आरोग्याशी संबंधित काही भेटवस्तू देण्याचा विचार करत असाल, तर फूट मसाजर, मसाज पिलो किंवा कम्फर्ट कुशन हे चांगले पर्याय असू शकतात. आजकाल स्मार्टवॉचेसची लोकप्रियताही वाढत आहे. ती केवळ वेळ पाहण्याचे साधन नसून, त्यामध्ये फिटनेस ट्रॅकिंग, पावले मोजणे आणि आरोग्याशी संबंधित अनेक वैशिष्ट्येही उपलब्ध आहेत. जर तुमचे वडील दररोज फिरायला जात असतील किंवा फिटनेसप्रेमी असतील, तर ही त्यांच्यासाठी एक उपयुक्त भेट ठरू शकते.
अनेकदा, पालक कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आपले स्वतःचे छंद बाजूला ठेवतात. अशा परिस्थितीत, फादर्स डेला त्यांच्या आवडत्या छंदाशी संबंधित भेटवस्तू त्यांना आनंद देऊ शकते. जर तुमच्या वडिलांना संगीताची आवड असेल, तर तुम्ही त्यांना एक चांगला ब्लूटूथ स्पीकर भेट देऊ शकता. त्यांची आवडती जुनी गाणी ऐकल्याने त्यांचा मोकळा वेळ आणखी चांगला जाईल. जर त्यांना वाचनाची आवड असेल, तर त्यांच्या आवडत्या लेखकांच्या पुस्तकांचा संग्रह हा एक चांगला पर्याय असू शकतो.
रोजच्या वापरातील वस्तू देखील उपयुक्त असतात. जर तुम्ही तुमच्या वडिलांना रोज वापरता येईल अशी भेटवस्तू शोधत असाल, तर चामड्याचे पाकीट, बेल्ट, घड्याळ, शेव्हिंग किट किंवा त्यांचा आवडता परफ्यूम हे चांगले पर्याय आहेत. जर तुमचे वडील सकाळी किंवा संध्याकाळी फिरायला जात असतील, तर आरामदायक वॉकिंग शूज हीदेखील एक उत्तम भेट ठरू शकते. अशा भेटवस्तूंमुळे त्यांना तुमची वारंवार आठवण येईल आणि त्या त्यांच्यासाठी उपयुक्तही ठरतील.
वैयक्तिकृत भेटवस्तू जुन्या आठवणींना उजाळा देतात. प्रत्येक कुटुंबाकडे असे फोटो असतात जे जुन्या काळातील आठवणी जागवतात. लहानपणीचे फोटो, कौटुंबिक सहल किंवा वडिलांसोबत घालवलेले खास क्षण, एका सुंदर फोटो फ्रेममध्ये किंवा अल्बममध्ये लावून ठेवल्यास ती एक भावनिक भेट ठरू शकते. याव्यतिरिक्त, आजकाल सानुकूलित भेटवस्तूंचाही ट्रेंड आहे. वडिलांचा फोटो असलेला कॉफी मग, त्यांचे नाव कोरलेले पाकीट किंवा खास संदेश असलेली भेटवस्तू त्यांना आपुलकीची भावना देऊ शकते.
Ans: फादर्स डे हा वडिलांप्रती प्रेम, आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा विशेष दिवस आहे. त्यांच्या त्याग, मेहनत आणि योगदानाबद्दल आभार मानण्याची ही एक सुंदर संधी असते.
Ans: घड्याळ, पाकीट, पुस्तक, परफ्यूम, फिटनेस बँड, वैयक्तिकृत फोटो फ्रेम, कॉफी मग, हस्तलिखित शुभेच्छापत्र किंवा त्यांच्या आवडीची एखादी वस्तू भेट म्हणून देता येते.
Ans: भेटवस्तूपेक्षा प्रेम, आदर, कृतज्ञता आणि त्यांच्यासोबत घालवलेला दर्जेदार वेळ हीच वडिलांसाठी सर्वात मोठी आणि अनमोल भेट असते.