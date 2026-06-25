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पावसाळ्यात केस राहतील मुलायम आणि सॉफ्ट! जास्वदींच्या फुलांपासून घरी तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांना मिळेल भरपूर पोषण

Updated On: Jun 25, 2026 | 09:52 AM IST
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सारांश

पावसाळ्यात केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी जास्वदींच्या फुलांचा वापर करून बनवलेला हेअर मास्क केसांवर लावावा. यामुळे केस चमकदार आणि मऊ होण्यास मदत होते. चला जर जाणून घेऊया हेअर मास्क बनवण्याची कृती.

पावसाळ्यात केस राहतील मुलायम आणि सॉफ्ट! जास्वदींच्या फुलांपासून घरी तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांना मिळेल भरपूर पोषण

पावसाळ्यात केस राहतील मुलायम आणि सॉफ्ट! जास्वदींच्या फुलांपासून घरी तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांना मिळेल भरपूर पोषण

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विस्तार

राज्यासह संपूर्ण देशभरात पावसाने हजेरी लावली आहे. या दिवसांमध्ये हवेतील आर्द्रता आणि दमटपणामुळे केसांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर उद्भवतात. केस सतत चिकट तेलकट होणे, केसांमध्ये कोंडा होणे, केस मुळांपासून कमकुवत होणे, कोरडे पडणे इत्यादी असंख्य समस्या उद्भवून केसांचे आरोग्य खराब होऊन जाते. सर्वच महिलांना केसांच्या वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. केसांचे हरवलेले सौंदर्य पुन्हा परत मिळवण्यासाठी महिला पार्लरमध्ये जाऊन महागड्या हेअर ट्रीटमेंट, हेअर स्पा आणि इतर वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट करून घेतात. यामुळे काही काळापुरते केस अतिशय सुंदर आणि मुलायम दिसतात. पण कालांतराने पुन्हा एकदा केसांच्या समस्या वाढून केस कोरडे आणि निस्तेज दिसतात. त्यामुळे कायमच केसांच्या चमकदार वाढीसाठी वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट न करता घरगुती उपाय करावेत.(फोटो सौजन्य – AI)

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मऊ, लांब आणि चमकदार केस मिळवण्यासाठी केवळ केमिकल प्रॉडक्टचा वापर न करता घरगुती उपाय करून केसांच्या समस्यांपासून सुटका मिळवावी. आज आम्ही तुम्हाला जास्वदींच्या फुलांचा वापर करून हेअर मास्क बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला हेअर मास्क केसांच्या मुळांना भरपूर पोषण देईल आणि केस चमकदार सुंदर करण्यास मदत करेल. जास्वदींच्या फुलांमध्ये असलेले गुणकारी घटक केसांना आतून पोषण देतात आणि नॅचरली मजबूत ठेवण्यास मदत करतात. चला तर जाणून घेऊया.

जास्वदींच्या फुलांचा हेअर मास्क बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य:

  • जास्वदींची फुले
  • जास्वदींची पाने
  • कढीपत्ता
  • कोरफड जेल
  • तुळशीची पाने
  • मेथी दाणे
  • काळे तीळ
  • कलौंजी
  • पाणी
  • खोबरेल तेल

कृती:

हेअर मास्क बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात जास्वंदीची पाने, फुले, कढीपत्ता, तुळशीची पाने, मेथी दाणे, काळे तीळ, कलौंजी आणि पाणी घालून पेस्ट तयार करा. तयार केलेली पेस्ट मिक्स करून त्यात खोबरेल तेल घालून मिक्स करा. हेअर मास्क केसांना लावण्याआधी केस व्यवस्थित विंचरून घ्यावे. त्यानंतर केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकांपर्यंत हेअर मास्क लावून हलक्या हाताने मसाज करा. त्यानंतर ४० मिनिटं हेअर मास्क केसांवर तसाच ठेवून द्या. यामुळे केसांना मुळांना पोषण मिळेल आणि टाळूवर वाढलेला कोंडा कमी होण्यास मदत होईल. त्यानंतर कोमट पाण्याने केस सौम्य शाम्पुचा वापर करून स्वच्छ धुवून घ्या. हेअर मास्क लावल्यानंतर केसांना अजिबात कंडिशनर लावू नये.

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जास्वदींच्या फुलांमध्ये असलेले गुणकारी घटक केसांची लवचिकता सुधारतात. याशिवाय फुलांमध्ये असलेले अमिनो अॅसिड केस मऊ करण्यास मदत करते. कढीपत्त्याच्या पानांमध्ये असलेले पोषक घटक केस आतून मजबूत करतात. खोबरेल तेल केसांवर लावल्यामुळे कोरडे केस मऊ होऊन केसांची गुणवत्ता सुधारते. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये केसांची योग्य पद्धतीने काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. अन्यथा केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा होऊन केस तुटण्याची शक्यता असते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Hair beauty prepare a natural hair mask at home using hibiscus flowers to give your hair plenty of nourishment

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Published On: Jun 25, 2026 | 09:52 AM

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