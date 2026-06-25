पावसाळ्यात केस राहतील मुलायम आणि सॉफ्ट! जास्वदींच्या फुलांपासून घरी तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांना मिळेल भरपूर पोषण

राज्यासह संपूर्ण देशभरात पावसाने हजेरी लावली आहे. या दिवसांमध्ये हवेतील आर्द्रता आणि दमटपणामुळे केसांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर उद्भवतात. केस सतत चिकट तेलकट होणे, केसांमध्ये कोंडा होणे, केस मुळांपासून कमकुवत होणे, कोरडे पडणे इत्यादी असंख्य समस्या उद्भवून केसांचे आरोग्य खराब होऊन जाते. सर्वच महिलांना केसांच्या वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. केसांचे हरवलेले सौंदर्य पुन्हा परत मिळवण्यासाठी महिला पार्लरमध्ये जाऊन महागड्या हेअर ट्रीटमेंट, हेअर स्पा आणि इतर वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट करून घेतात. यामुळे काही काळापुरते केस अतिशय सुंदर आणि मुलायम दिसतात. पण कालांतराने पुन्हा एकदा केसांच्या समस्या वाढून केस कोरडे आणि निस्तेज दिसतात. त्यामुळे कायमच केसांच्या चमकदार वाढीसाठी वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट न करता घरगुती उपाय करावेत.(फोटो सौजन्य – AI)
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मऊ, लांब आणि चमकदार केस मिळवण्यासाठी केवळ केमिकल प्रॉडक्टचा वापर न करता घरगुती उपाय करून केसांच्या समस्यांपासून सुटका मिळवावी. आज आम्ही तुम्हाला जास्वदींच्या फुलांचा वापर करून हेअर मास्क बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला हेअर मास्क केसांच्या मुळांना भरपूर पोषण देईल आणि केस चमकदार सुंदर करण्यास मदत करेल. जास्वदींच्या फुलांमध्ये असलेले गुणकारी घटक केसांना आतून पोषण देतात आणि नॅचरली मजबूत ठेवण्यास मदत करतात. चला तर जाणून घेऊया.
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जास्वदींच्या फुलांमध्ये असलेले गुणकारी घटक केसांची लवचिकता सुधारतात. याशिवाय फुलांमध्ये असलेले अमिनो अॅसिड केस मऊ करण्यास मदत करते. कढीपत्त्याच्या पानांमध्ये असलेले पोषक घटक केस आतून मजबूत करतात. खोबरेल तेल केसांवर लावल्यामुळे कोरडे केस मऊ होऊन केसांची गुणवत्ता सुधारते. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये केसांची योग्य पद्धतीने काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. अन्यथा केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा होऊन केस तुटण्याची शक्यता असते.