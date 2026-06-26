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सिल्क आणि बनारसी साडीवरील डाग ड्रायक्लिनिंगशिवाय हटवायचे असतात? मग या घरगुती पद्धतीचा वापर करा

Updated On: Jun 26, 2026 | 12:01 PM IST
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सारांश

How to Remove Stains from a Saree : बनारसी आणि सिल्क साड्या घालायला तर अनेक महिलांना आवडते पण यावर डाग लागले की महिलांच्या मनात वेगळीच चिंता वाढते. आता तुम्हाला साड्यांवरील डाग काढून टाकण्यासाठी ड्रायक्लिनिंगची मदत घेण्याची गरज नाही. तुम्ही यासाठी काही घरगुती उपायांची मदत घेऊ शकता.

सिल्क आणि बनारसी साडीवरील डाग ड्रायक्लिनिंगशिवाय हटवायचे असतात? मग या घरगुती पद्धतीचा वापर करा

(फोटो सौजन्य: saaisneh)

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विस्तार
  • महागड्या सिल्क साडीवरील हट्टी डाग काढण्यासाठी सोपा घरगुती उपाय जाणून घ्या.
  • ड्रायक्लिनिंगशिवाय साडीची चमक आणि गुणवत्ता टिकवण्याची सोपी ट्रिक.
  • काही घरगुती वस्तूंच्या मदतीने डाग कमी करण्याची प्रभावी पद्धत.
लग्नसभारंभात बनारसी आणि सिल्क साड्या सर्वाधिक परिधान केल्या जातात. या साड्यांची किंमत फार असल्याने महिला साडी घेतल्यानंतर साड्यांची विशेष काळजी घेतात. पण शेवटी चूक कधी ना कधी होतेच. अशा खास साड्यांवर खाण्या-पिण्याचे डाग लागल्यास आपल्याला खूप वाईट वाटते. हे डाग सहजासहजी जात नाहीत ज्यामुळे त्यांना ड्रायक्लिनिंगला द्यावे लागते जिथे पुन्हा खर्च होतो. परंतु आता काळजी करु नका, कारण आम्ही तुमच्यासाठी एक सोपा आणि प्रभावी उपाय घेऊन आलो आहोत ज्याच्या मदतीने तुम्ही ड्रायक्लिनिंगशिवाय तुमच्या साडीवरील डाग हटवू शकता. इंस्टाग्रामवर @vlzaris नावाच्या अकाऊंटवर घरगुती हॅक शेअर करण्यात आला आहे ज्याच्या मदतीने तुम्ही साड्यांवरील हट्टी डाग घरीच सहज दूर करु शकता.

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माईल्ड शॅम्पू

सिल्कचे कापड फार नाजूक असते ज्यामुळे यावर सामान्य डिटर्जेंट किंवा कपडे धुण्याचा साबण कधीही वापरु नये. यामुळे साड्यांचा रंग उडू शकतो आणि कापडाची काॅलिटी खराब होऊ शकते. याऐवजी सिल्कच्या साड्या धुण्यासाठी तुम्ही बेबी शॅम्पू किंवा माईल्ड शॅम्पूचा वापर करु शकता.

कॉर्नस्टार्च वापरा

जर साडीवर भाजीचे, तूपाचे किंवा बटरचे डाग लागले असतील तर त्यावर कॉर्नस्टार्च किंवा टाल्कम पावडरचा वापर करा. कॉर्नस्टार्च साड्यांवर लागलेले सर्व अतिरिक्त तेल शोषूण घेते. यासाठी डाग पडलेल्या भागावर थोडे कॉर्नस्टार्च किंवा टॅल्कम पावडर शिंपडा. ते काही मिनिटे तसेच राहू द्या. कॉर्नस्टार्च सर्व तेल शोषून घेईल. त्यानंतर, एका मऊ कापडाने पावडर काढून टाका आणि कमाल पाहा. तुम्हाला साड्यांवरील डाग फिकट झाल्याचे दिसून येईल.

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व्हाईट व्हिनेगर

जर तुमच्या साडीवर चहा, काॅफी किंवा कोणते फ्रुट ज्सूस पडले असल्यास त्यावर व्हाईट व्हिनेगरचा वापर करा. यासाठी एक कप पाण्यात एक चमचे व्हाईट व्हिनेगर मिसळून एक द्रावण तयार करा. आता स्वच्छ कापसाच्या बोळ्याने हे द्रावण डागांवर लावा आणि काहीवेळ तसेच राहू द्या. व्हाईट व्हिनेगर साडीवरील डाग फक्त दूर करणार नाही तर कापडाला मऊ ठेवण्यासही मदत करेल.

 

Web Title: How to remove stains from silk sarees at home without dry cleaning lifestyle news in marathi

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Published On: Jun 26, 2026 | 12:01 PM

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