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वय राहिलं फक्त एक नंबर! चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या होतील दूर, त्वचाही होईल मऊ; फक्त ही 1 गोष्ट वापरा

Updated On: Jun 27, 2026 | 11:48 AM IST
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सारांश

Skin Care Tips : त्वचेत आवश्यक प्रथिनांची कमतरता जाणवू लागल्यास त्वचा वृद्ध दिसू लागते. अशात महागडे प्रोडक्ट्स नाही तर फक्त १ घटक वापरल्याने नैसर्गिकरित्या तुम्ही तुमच्या त्वचेला पुन्हा तरुण बनवू शकता. सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

वय राहिलं फक्त एक नंबर! चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या होतील दूर, त्वचाही होईल मऊ; फक्त ही 1 गोष्ट वापरा

(फोटो सौजन्य: istock)

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विस्तार
  • वाढत्या वयानुसार त्वचेवरील सुरकुत्या आणि निस्तेजपणा कमी करण्यासाठी एका प्रभावी स्किनकेअर घटकाची चर्चा होत आहे.
  • त्वचेची लवचिकता, ओलावा आणि नैसर्गिक चमक टिकवून ठेवण्यासाठी योग्य स्किनकेअर महत्त्वाची मानली जाते.
  • त्वचेचा संरक्षण थर मजबूत करून एजिंगची लक्षणे कमी करण्यास मदत करणारा एक लोकप्रिय घटक तज्ज्ञांकडून सुचवला जातो.
वय वाढलं की ते चेहऱ्यावर लगेच दिसून येतं. याचं मूळ कारण म्हणजे चेहऱ्यावरील सुरकुत्या आणि निर्जीव पडत असलेली त्वचा. वाढत्या वयाचा आपल्या साैंदर्यावर परिणाम होत असतो. पण काही योग्य गोष्टींचा वापर करुन तुम्ही वृद्धत्वातही तरुण दिसू शकता. होय, तुम्ही बरोबर ऐकलंत. आपल्या शरीराप्रमाणेच त्वचेलाही योग्य काळजीची गरज असते. तुम्ही जर त्वचेची योग्य काळजी घेतली आणि स्किनवर एंटी एजिंग प्रोडक्ट्चा वापर केलात तर त्वचेवरील सुरकुत्या कमी होण्यास मदत होते. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की त्वचेची काळजी राखण्यासाठी चेहऱ्यावर नक्की काय लावावं तर याचे उत्तर आहे पेप्टाइड (Peptide).

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काय आहे पेप्टाइड?

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, त्वचेच्या निर्मितीसाठी दोन प्रोटीन्सची असते ज्यातील एक म्हणजे कोलाजन तर दुसरे म्हणजे इलास्टीन. हे प्रोटीन अमीनो ॲसिडच्या साखळ्यांचा प्रकार असते ज्यातून कोलाजन, इलास्टीन आणि कॅरेटीन तयार होते. या प्रोटीनमुळे त्वचा तरुण राहते. त्याचबरोबर जर शरीरात यांचे प्रमाण कमी झाले तर त्वचा वृद्ध होऊ लागते ज्यामुळे चेहऱ्यावर सुरकुत्या दिसू लागतात. अशात जर आपण त्वचेवर पेप्टाइडचा वापर केला तर त्वचेला कोलाजन तयार करण्याचा संकेत मिळतो. ते त्वचेचा नैसर्गिक संरक्षक थर देखील मजबूत करतात, ज्यामुळे पेशी दुरुस्त होण्यास मदत होते. त्वचेतील आर्द्रता सुधारून, पेप्टाइड्स त्वचेची चमक आणि लवचिकता टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.

पेप्टाइडने त्वचेला होणारे फायदे

एंटी एंजिंग

पेप्टाइडच्या वापराने त्वचेत नैसर्गिकपणे कोलेजन वेगाने वाढू लागते ज्यामुळे त्वचा लवकर वृद्ध होत नाही किंवा फार धिम्या वेगात त्वचेचे वृद्धत्व वाढू लागते. यामुळे त्वचेवरील फाइन लाईन्स आणि रिंकल्स म्हणजेच सुरकुत्या कमी होण्यास मदत मिळते. याचा वापर त्वचेची लवचिकता सुधारण्यासही केला जातो.

त्वचेचे संरक्षण थर मजबूत करते

जर त्वचेचा संरक्षण थर मजबूत असेल तर त्वचा आपला नैसर्गिक ओलावा कधाही गामवत नाही. त्वचेवर पेप्टाइडचा वापर केल्याने ती निर्जीव होत नाही, तसेच त्वचा संवेदनशील देखील राहत नाही. जर त्वचा कोरडी असेल तर त्यावर फाइन लाईन्स लवकर येतात अशात पेप्टाइडचा वापर तुमच्या चेहऱ्याचा ओलावा टिकवून ठेवते ज्यामुळे सुरकुत्या न येण्यास मदत होते.

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त्वचेला दुरुस्त करते

काॅपर पेप्टाइडच्या मदतीने त्वचेला लवकर ठिक करण्यास मदत मिळते. जर तुमची त्वचा खराब झाली असेल किंवा यावर काही समस्या असतील तर त्या पेप्टाइडच्या मदतीने जलद गतीने ठिक होऊ शकतात. इंफ्लेशनमुळे त्वचेवर आलेले डाग दूर करण्यासही याची मदत होते. जर तुम्ही त्वचेवर कोणती काॅस्मॅटिक सर्जरी केली असेल तर त्यातून त्वचेची रिकव्हरी करण्यासाठीही पेप्टाइड मदत करते.

 

 

Web Title: Peptides benefits for skin anti aging wrinkles treatment lifestyle news in marathi

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Published On: Jun 27, 2026 | 11:48 AM

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