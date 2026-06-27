वय राहिलं फक्त एक नंबर! चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या होतील दूर, त्वचाही होईल मऊ; फक्त ही 1 गोष्ट वापरा

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काय आहे पेप्टाइड?
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, त्वचेच्या निर्मितीसाठी दोन प्रोटीन्सची असते ज्यातील एक म्हणजे कोलाजन तर दुसरे म्हणजे इलास्टीन. हे प्रोटीन अमीनो ॲसिडच्या साखळ्यांचा प्रकार असते ज्यातून कोलाजन, इलास्टीन आणि कॅरेटीन तयार होते. या प्रोटीनमुळे त्वचा तरुण राहते. त्याचबरोबर जर शरीरात यांचे प्रमाण कमी झाले तर त्वचा वृद्ध होऊ लागते ज्यामुळे चेहऱ्यावर सुरकुत्या दिसू लागतात. अशात जर आपण त्वचेवर पेप्टाइडचा वापर केला तर त्वचेला कोलाजन तयार करण्याचा संकेत मिळतो. ते त्वचेचा नैसर्गिक संरक्षक थर देखील मजबूत करतात, ज्यामुळे पेशी दुरुस्त होण्यास मदत होते. त्वचेतील आर्द्रता सुधारून, पेप्टाइड्स त्वचेची चमक आणि लवचिकता टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.
एंटी एंजिंग
पेप्टाइडच्या वापराने त्वचेत नैसर्गिकपणे कोलेजन वेगाने वाढू लागते ज्यामुळे त्वचा लवकर वृद्ध होत नाही किंवा फार धिम्या वेगात त्वचेचे वृद्धत्व वाढू लागते. यामुळे त्वचेवरील फाइन लाईन्स आणि रिंकल्स म्हणजेच सुरकुत्या कमी होण्यास मदत मिळते. याचा वापर त्वचेची लवचिकता सुधारण्यासही केला जातो.
त्वचेचे संरक्षण थर मजबूत करते
जर त्वचेचा संरक्षण थर मजबूत असेल तर त्वचा आपला नैसर्गिक ओलावा कधाही गामवत नाही. त्वचेवर पेप्टाइडचा वापर केल्याने ती निर्जीव होत नाही, तसेच त्वचा संवेदनशील देखील राहत नाही. जर त्वचा कोरडी असेल तर त्यावर फाइन लाईन्स लवकर येतात अशात पेप्टाइडचा वापर तुमच्या चेहऱ्याचा ओलावा टिकवून ठेवते ज्यामुळे सुरकुत्या न येण्यास मदत होते.
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त्वचेला दुरुस्त करते
काॅपर पेप्टाइडच्या मदतीने त्वचेला लवकर ठिक करण्यास मदत मिळते. जर तुमची त्वचा खराब झाली असेल किंवा यावर काही समस्या असतील तर त्या पेप्टाइडच्या मदतीने जलद गतीने ठिक होऊ शकतात. इंफ्लेशनमुळे त्वचेवर आलेले डाग दूर करण्यासही याची मदत होते. जर तुम्ही त्वचेवर कोणती काॅस्मॅटिक सर्जरी केली असेल तर त्यातून त्वचेची रिकव्हरी करण्यासाठीही पेप्टाइड मदत करते.