शनिवार, 27 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Get Thick And Strong Hair Mix These Natural Ingredients Into Coconut Oil To See Rapid Hair Growth Within A Month

केस होतील घनदाट आणि मजबूत! खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘हे’ नैसर्गिक पदार्थ, महिनाभरात केसांची होतील झपाट्याने वाढ

Updated On: Jun 27, 2026 | 09:41 AM IST
जाहिरात
सारांश

केसांच्या घनदाट आणि मजबूत वाढीसाठी खोबरेल तेलात कोरफड जेल, मेथी दाणे किंवा कडीपत्ता मिक्स करून तयार केलेले तेल लावावे. यामुळे केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारते आणि केस मजबूत होण्यास मदत होते.

केस होतील घनदाट आणि मजबूत! खोबरेल तेलात मिक्स करा 'हे' नैसर्गिक पदार्थ, महिनाभरात केसांची होतील झपाट्याने वाढ

केस होतील घनदाट आणि मजबूत! खोबरेल तेलात मिक्स करा 'हे' नैसर्गिक पदार्थ, महिनाभरात केसांची होतील झपाट्याने वाढ

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

हल्ली प्रत्येकालाच लांबलचक, मजबूत आणि घनदाट केस हवे असतात. केसांच्या वाढीसाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. पण वातावरणात होणारे बदल, मानसिक तणाव इत्यादी अनेक गोष्टींच्या परिणामामुळे केसांची गुणवत्ता खराब होऊन जाते. केस गळणे, केसांमध्ये कोंडा होणे, केस तुटणे इत्यादी वेगवेगळी लक्षणे दिसू लागतात. केसांच्या वाढीस आवश्यक असलेले योग्य पोषण न मिळाल्यास केसांची वाढ थांबते आणि केस पूर्णपणे कोरडे, निस्तेज होऊन जातात. केसांची गुणवत्ता खराब झाल्यानंतर ती सुधारण्यासाठी कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या हेअर केअरचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत. आज आम्ही तुम्हाला केसांच्या घनदाट आणि मजबूत वाढीसाठी खोबरेल तेलात कोणते पदार्थ मिक्स करावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. यामुळे केसांची झपाट्याने वाढ होईल आणि केस मजबूत होतील.(फोटो सौजन्य – istock)

Makeup Causes Cancer: मेकअपमुळे वाढू शकतो कर्करोगाचा धोका ? ब्युटी प्रोडक्ट्स वापरताना ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका

केसांच्या वाढीसाठी खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ:

कडीपत्ता आणि खोबरेल तेल:

मागील अनेक वर्षांपासून खोबरेल तेलाचा वापर जेवण बनवण्यासोबतच केसांच्या वाढीसाठी सुद्धा केला जातो. केसांची गुणवत्ता खराब झाल्यानंतर ती सुधारण्यासाठी वेगवेगळ्या महागड्या हेअर ट्रीटमेंट केल्या जातात. पण त्याऐवजी खोबरेल तेलात कडीपत्त्याची पाने मिक्स करून लावावी. टोपात खोबरेल तेल गरम करून त्यात कडीपत्त्याची पाने टाकून ठेवा. त्यानंतर तेल थंड झाल्यानंतर गाळून केसांना तेल लावून हलक्या हाताने मसाज करा. मसाज केल्यामुळे रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होईल आणि केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. तेलात फॅटी ॲसिड्स, विटामिन आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात.

कोरफड जेल आणि खोबरेल तेल:

केसांच्या वाढीसाठी खोबरेल तेलात कोरफड जेल मिक्स करून लावावे. यामुळे केस अतिशय मुलायम आणि चमकदार होण्यास मदत होते. कमकुवत झालेली केसांची मूळ मजबूत करण्यासाठी कोरफड जेल मिक्स केलेले तेल केसांवर लावून रात्रभर तसेच ठेवा. सकाळी उठल्यानंतर केस पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. यामुळे केसांच्या मुळांना खोलवर पोषण मिळते आणि केस मजबूत होण्यास मदत होते.

पावसाळ्यात केस राहतील मुलायम आणि सॉफ्ट! जास्वदींच्या फुलांपासून घरी तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांना मिळेल भरपूर पोषण

मेथी दाणे आणि खोबरेल तेल:

तुमच्या केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा किंवा गर्मीमुळे टाळूवर इन्फेक्शन वाढले असेल तर मेथी दाण्यांची पेस्ट किंवा मेथी दाण्यांचा वापर करून बनवलेले तेल केसांवर लावून हलक्या हाताने मसाज करावे. मेथी दाण्यांच्या वापरामुळे केस लांबलचक आणि घनदाट होण्यास मदत होतात. निर्जीव केसांना पोषण मिळून केस मजबूत होतात. केस वेगाने वाढवण्यासाठी खोबरेल तेलात कांद्याचा रस मिक्स करून लावावा. बारीक, पातळ झालेले केस जाड होतात आणि केसांची चमक वाढते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Get thick and strong hair mix these natural ingredients into coconut oil to see rapid hair growth within a month

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 27, 2026 | 09:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सिल्क आणि बनारसी साडीवरील डाग ड्रायक्लिनिंगशिवाय हटवायचे असतात? मग या घरगुती पद्धतीचा वापर करा
1

सिल्क आणि बनारसी साडीवरील डाग ड्रायक्लिनिंगशिवाय हटवायचे असतात? मग या घरगुती पद्धतीचा वापर करा

पावसाळ्यात केस राहतील मुलायम आणि सॉफ्ट! जास्वदींच्या फुलांपासून घरी तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांना मिळेल भरपूर पोषण
2

पावसाळ्यात केस राहतील मुलायम आणि सॉफ्ट! जास्वदींच्या फुलांपासून घरी तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांना मिळेल भरपूर पोषण

Kitchen Tips : न मारता स्वयंपाकघरातून मुंग्यांना कसं पळवून लावायचं? ही घरगुती ट्रिक येईल कामी
3

Kitchen Tips : न मारता स्वयंपाकघरातून मुंग्यांना कसं पळवून लावायचं? ही घरगुती ट्रिक येईल कामी

पुदिन्याची पाने ठरतील आरोग्यासाठी वरदान! अपचन आणि पोट फुगण्याच्या त्रासापासून मिळेल कायमची सुटका
4

पुदिन्याची पाने ठरतील आरोग्यासाठी वरदान! अपचन आणि पोट फुगण्याच्या त्रासापासून मिळेल कायमची सुटका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
केस होतील घनदाट आणि मजबूत! खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘हे’ नैसर्गिक पदार्थ, महिनाभरात केसांची होतील झपाट्याने वाढ

केस होतील घनदाट आणि मजबूत! खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘हे’ नैसर्गिक पदार्थ, महिनाभरात केसांची होतील झपाट्याने वाढ

Jun 27, 2026 | 09:41 AM
Vatpournima 2026 : उपवासाला घरी बनवा कुरकुरीत आणि खमंग चवीचे ‘साबुदाणा वडे’, रेसिपी नोट करा

Vatpournima 2026 : उपवासाला घरी बनवा कुरकुरीत आणि खमंग चवीचे ‘साबुदाणा वडे’, रेसिपी नोट करा

Jun 27, 2026 | 09:30 AM
World MSME Day 2026: भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा; 27 जूनला का साजरा केला जातो ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग दिन’?

World MSME Day 2026: भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा; 27 जूनला का साजरा केला जातो ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग दिन’?

Jun 27, 2026 | 09:30 AM
Tirupati Balaji Temple: या कारणासाठी तिरुपती बालाजी मंदिरात सोने आणि पैसे केले जातात दान

Tirupati Balaji Temple: या कारणासाठी तिरुपती बालाजी मंदिरात सोने आणि पैसे केले जातात दान

Jun 27, 2026 | 09:30 AM
AI Success Story: वयाच्या १९ व्या वर्षी एआयच्या बळावर दरमहा १ कोटींची कमाई; ‘एंटर्न’ स्टार्टअप उभारणाऱ्या आयुषची गोष्ट एकदा वाचाच

AI Success Story: वयाच्या १९ व्या वर्षी एआयच्या बळावर दरमहा १ कोटींची कमाई; ‘एंटर्न’ स्टार्टअप उभारणाऱ्या आयुषची गोष्ट एकदा वाचाच

Jun 27, 2026 | 09:24 AM
Wardha Crime News: घटस्फोटाचा निकाल लागल्यानंतर 24 तासांत विवाहितेची हत्या; मोबाईल घेऊन आरोपी फरार

Wardha Crime News: घटस्फोटाचा निकाल लागल्यानंतर 24 तासांत विवाहितेची हत्या; मोबाईल घेऊन आरोपी फरार

Jun 27, 2026 | 09:24 AM
निर्लज्जतेचा कळस! ढाब्यावर भरपेट जेवली महिला अन् सीटच्या बाजूलाच केली लघुशंका, कर्मचारी संतापले; Video Viral

निर्लज्जतेचा कळस! ढाब्यावर भरपेट जेवली महिला अन् सीटच्या बाजूलाच केली लघुशंका, कर्मचारी संतापले; Video Viral

Jun 27, 2026 | 09:19 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा