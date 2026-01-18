Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

ट्रोमेलिन बेटाचा इतिहास अत्यंत हृदयद्रावक आहे. १७६१ मध्ये ‘युटिल’ या फ्रेंच जहाजाच्या अपघातानंतर गुलामांना या निर्जन बेटावर सोडून देण्यात आले.

Updated On: Jan 18, 2026 | 09:41 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

ट्रोमेलिन बेटाचा (Tromelin Island) इतिहास अतिशय विस्मयकारक आणि तितकाच हृदयद्रावक आहे. हिंदी महासागरातील या छोट्याशा बेटाला त्याचे नाव कसे मिळाले आणि त्याचा इतिहास काय आहे, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे: ट्रोमेलिन बेटाचा शोध सर्वप्रथम १७२२ मध्ये एका फ्रेंच जहाजाने लावला होता. त्यावेळी या बेटाचे नाव ‘इले ऑ दे सॅबल्स’ (Île aux Sables) असे ठेवण्यात आले होते, ज्याचा अर्थ ‘वाळूचे बेट’ असा होतो. हे बेट अतिशय लहान, सपाट आणि झाडेझुडपे नसलेले केवळ वाळूचे ढिगारे असलेले बेट होते.

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस

या बेटाचा इतिहास एका मोठ्या शोकांतिकेशी जोडलेला आहे. १७६१ मध्ये ‘युटिल’ (L’Utile) नावाचे एक फ्रेंच जहाज मादागास्करवरून गुलाम म्हणून नेल्या जाणाऱ्या सुमारे १६० लोकांना घेऊन मॉरिशसकडे जात होते. वाटेत हे जहाज या बेटाजवळील खडकांवर आदळून फुटले. या अपघातात अनेक लोक मरण पावले, परंतु सुमारे ६०-८० गुलाम आणि जहाजाचे फ्रेंच खलाशी बेटावर वाचले. फ्रेंच खलाशांनी जहाजाच्या अवशेषांपासून एक छोटी नाव तयार केली आणि ते बेटावरून निघून गेले. जाताना त्यांनी तिथल्या गुलामांना वचन दिले की ते लवकरच मदतीसाठी परत येतील. परंतु, ते खलाशी कधीच परतले नाहीत. ते गुलाम पुढील १५ वर्षे त्या निर्जन बेटावर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जगले. त्यांनी समुद्रातील कासव आणि पक्ष्यांची अंडी खाऊन आपला जीव वाचवला.

या बेटाला सध्याचे नाव जॅक मारी बुडिन डी ट्रोमेलिन (Jacques Marie Boudin de Tromelin) यांच्यावरून मिळाले आहे. नोव्हेंबर १७७६ मध्ये, फ्रेंच नौदलाचे कॅप्टन ट्रोमेलिन हे ‘ला डॉफिन’ (La Dauphine) या जहाजासह या बेटावर पोहोचले. तेव्हा त्यांना तिथे १५ वर्षांपासून अडकलेले केवळ सात महिला आणि एक आठ महिन्यांचे बाळ जिवंत आढळले. बाकी सर्व लोकांचा भूक, तहान किंवा आजारपणामुळे मृत्यू झाला होता. कॅप्टन ट्रोमेलिन यांनी या उरलेल्या लोकांची सुटका केली आणि त्यांना मॉरिशसला सुरक्षित नेले. त्यांच्या या बचावकार्यामुळे आणि धाडसामुळे या बेटाला अधिकृतपणे ‘ट्रोमेलिन बेट’ असे नाव देण्यात आले.

सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

आज ट्रोमेलिन बेट हे फ्रान्सच्या अधिपत्याखाली आहे, मात्र मॉरिशस देश या बेटावर आपला हक्क सांगतो. या बेटाचा वापर आता प्रामुख्याने हवामान खात्याचे केंद्र (Weather Station) म्हणून केला जातो.

Web Title: The island of tromelin is so small that you can walk around it

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 09:41 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

Jan 18, 2026 | 09:41 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

Jan 18, 2026 | 09:36 PM
देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

Jan 18, 2026 | 09:24 PM
सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

Jan 18, 2026 | 09:03 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये भारताच्या ‘रनमशिन’ विराटची फायरिंग! ‘किंग’ कोहलीचे शानदार शतक; ब्लु आर्मीच्या आशा जिवंत 

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये भारताच्या ‘रनमशिन’ विराटची फायरिंग! ‘किंग’ कोहलीचे शानदार शतक; ब्लु आर्मीच्या आशा जिवंत 

Jan 18, 2026 | 08:54 PM
बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी

बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी

Jan 18, 2026 | 08:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM